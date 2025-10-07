¡Se reconcilian! Iñárritu y Arriaga recuperan su amistad en los 25 años de “Amores perros”

Ciudad de México.- En la celebración por el 25 aniversario de la película Amores Perros, su director Alejandro González Iñárritu y su guionista Guillermo Arriaga se reencontraron públicamente. Los creadores dejaron atrás años de distanciamiento y celebraron en el Palacio de Bellas Artes, lo que provocó un momento de profunda emoción para el público.

La noche inició con la presentación de Alejandro González Iñárritu, quien subió al escenario entre aplausos y, con visible emoción, invitó a Guillermo Arriaga a unirse a él. Ambos compartieron el escenario ante una sala llena que los recibió con una ovación por su reencuentro.

Iñárritu y Arriaga se reconcilian/Foto: Cortesía

Escuchar a la familia los unió nuevamente

Los talentosos cineastas, que con tres películas realizadas en mancuerna, marcaron una época de éxito en el cine mexicano, compartieron que eligieron escuchar a sus respectivas familias y recuperar su amistad.

“A lo largo de los años, y aun de manera reciente, diversas voces nos azuzaron para confrontarnos. Hoy pesan más las voces de nuestras familias y las de la gente que nos quiere, que nos impulsaron a reconocer la valía del afecto perdido entre nosotros y que hemos decidido recuperar”.

Previo al inicio de la proyección de Amores perros, Iñárritu y Arriaga compartieron unas palabras en conjunto para anunciar su reconciliación:

“Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos de las cuales nos sentimos orgullosos”.

Iñárritu y Arriaga se reconcilian después de más de 15 años

Los creadores, que se conocieron en los noventas y se embarcaron juntos en la aventura del cine, expresaron que “los veinticinco años de Amores Perros se convirtieron en la coyuntura ideal para que volviéramos a dialogar y a rescatar puntos de encuentro”.

Y agregaron que decidieron compartir su decisión con su público porque creen “que dar este paso puede brindar un ejemplo de concordia y de voluntad”.

El público les respondió con una ovación prolongada que marcó un inicio emocionante de la velada, con la proyección de una versión restaurada de Amores Perros, realizada en 2020 con motivo del 20 aniversario. Ese año se había preparado una gran celebración en el Zócalo, que ya no fue posible debido a la pandemia.

El proceso de la nueva versión de la película contó con la supervisión del propio González Iñárritu y del director de fotografía Rodrigo Prieto.

La celebración culminó con un concierto especial de Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora original, quien interpretó en vivo las piezas que acompañaron los momentos más emblemáticos del filme.





