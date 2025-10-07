Cine
¡Se reconcilian! Iñárritu y Arriaga recuperan su amistad en los 25 años de “Amores perros”
“Elegimos escuchar a nuestras familias”
Ciudad de México.- En la celebración por el 25 aniversario de la película Amores Perros, su director Alejandro González Iñárritu y su guionista Guillermo Arriaga se reencontraron públicamente. Los creadores dejaron atrás años de distanciamiento y celebraron en el Palacio de Bellas Artes, lo que provocó un momento de profunda emoción para el público.
La noche inició con la presentación de Alejandro González Iñárritu, quien subió al escenario entre aplausos y, con visible emoción, invitó a Guillermo Arriaga a unirse a él. Ambos compartieron el escenario ante una sala llena que los recibió con una ovación por su reencuentro.
Escuchar a la familia los unió nuevamente
Los talentosos cineastas, que con tres películas realizadas en mancuerna, marcaron una época de éxito en el cine mexicano, compartieron que eligieron escuchar a sus respectivas familias y recuperar su amistad.
“A lo largo de los años, y aun de manera reciente, diversas voces nos azuzaron para confrontarnos. Hoy pesan más las voces de nuestras familias y las de la gente que nos quiere, que nos impulsaron a reconocer la valía del afecto perdido entre nosotros y que hemos decidido recuperar”.
Previo al inicio de la proyección de Amores perros, Iñárritu y Arriaga compartieron unas palabras en conjunto para anunciar su reconciliación:
“Luego de años enemistados, hemos resuelto dejar atrás nuestras desavenencias y retornar a la amistad que nos unió y que nos permitió realizar tres películas juntos de las cuales nos sentimos orgullosos”.
Los creadores, que se conocieron en los noventas y se embarcaron juntos en la aventura del cine, expresaron que “los veinticinco años de Amores Perros se convirtieron en la coyuntura ideal para que volviéramos a dialogar y a rescatar puntos de encuentro”.
Y agregaron que decidieron compartir su decisión con su público porque creen “que dar este paso puede brindar un ejemplo de concordia y de voluntad”.
El público les respondió con una ovación prolongada que marcó un inicio emocionante de la velada, con la proyección de una versión restaurada de Amores Perros, realizada en 2020 con motivo del 20 aniversario. Ese año se había preparado una gran celebración en el Zócalo, que ya no fue posible debido a la pandemia.
El proceso de la nueva versión de la película contó con la supervisión del propio González Iñárritu y del director de fotografía Rodrigo Prieto.
La celebración culminó con un concierto especial de Gustavo Santaolalla, compositor de la banda sonora original, quien interpretó en vivo las piezas que acompañaron los momentos más emblemáticos del filme.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
Guillermo del Toro revela el tráiler de Frankenstein: un retrato humano y ético del monstruo clásico
El clásico de Mary Shelley
Ciudad de México.- El monstruo de Mary Shelley está de regreso, pero visto a través de los ojos de Guillermo del Toro. Netflix publicó hoy el primer tráiler oficial de Frankenstein, uno de los proyectos más personales del director mexicano y, sin duda, uno de los estrenos más esperados del año. La película llegará a cines el 17 de octubre y se estrenará en la plataforma el 7 de noviembre.
En este adelanto, la historia clásica se reinventa con Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein, el científico que desafía los límites de la naturaleza, y Jacob Elordi como la criatura que nace de ese experimento. Desde los primeros segundos, la atmósfera es intensa y conmovedora: “Algunas cosas son ciertas. Algunas no lo son. Pero todo es cierto”, escuchamos decir a Isaac, marcando el tono de un relato que, en palabras del propio Del Toro, busca ir más allá del terror.
Un sueño de infancia convertido en película
Esta película representa “la culminación de un viaje que ha ocupado la mayor parte de mi vida”, compartió Del Toro durante el evento Tudum 2025. Su fascinación por Frankenstein comenzó cuando era niño, al ver a Boris Karloff en la versión de 1931. Desde entonces, explicó, los monstruos se convirtieron en una especie de “sistema de creencias personal”.
Ese amor por lo monstruoso ha impregnado toda su obra, desde El laberinto del fauno hasta Pinocho, y finalmente encuentra su máxima expresión en esta adaptación.
“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.
Más allá del terror: la visión humanista de Del Toro
En el Festival Internacional de Cine de Venecia, Del Toro dejó claro que no pretendía hacer una película de horror convencional. En declaraciones recogidas por Reuters, aseguró que lo que buscaba era mostrar la belleza en la criatura y explorar la condición humana detrás del mito.
“Muchas interpretaciones muestran a la criatura como víctimas de un accidente, y yo quería belleza”.
El cineasta tapatío describió el proyecto como una exploración ética y emocional de la relación entre creador y criatura, un tema que ha perseguido en gran parte de su carrera. Para Del Toro, Frankenstein no es solo un monstruo, sino una metáfora de nuestras propias heridas, fragilidades y búsquedas de amor y pertenencia, reportó desde venecia la BBC.
Del Toro también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a Mary Shelley, a quien ha llamado “una de las figuras más importantes” de su vida artística. La escritora británica, que tenía apenas 19 años cuando publicó la novela en 1818, inspiró no solo esta película, sino también la trayectoria entera de un creador que nunca ha dejado de buscar humanidad en lo monstruoso.
Frankenstein, una película para ver con el corazón
El tráiler promete una experiencia visual y emocional que conecta con lo más profundo de la condición humana. Lejos de limitarse a provocar miedo, Del Toro propone un relato de amor, ética y redención.
Frankenstein se presenta como una obra que invita a reflexionar sobre qué significa crear, ser creado y ser visto como un monstruo. Un recordatorio de que, como dice Del Toro, “los monstruos hablan de lo que somos, de lo que tememos… y de lo que amamos”.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
“Jesús, Luz del Mundo”: la película animada con talento Disney que llega a México
Ciudad de México.– Muy pronto llegará a México la película animada Jesús, Luz del Mundo, una emotiva historia que narra la vida, muerte y resurrección de Jesús a través de los ojos del apóstol Juan. El filme, producido por CanZión Films, cuenta con la colaboración artística de animadores de Disney que trabajaron en clásicos como Mulán y El Rey León.
Centrada en la idea de que los discípulos de Jesús eran muy jóvenes, posiblemente adolescentes, la historia se enfoca en Juan, el más pequeño de ellos. Esto permite que los niños se identifiquen con facilidad, gracias a una narrativa novedosa que acerca el relato bíblico a las nuevas generaciones.
¿De qué trata Jesús, Luz del Mundo?
Cuando un joven llamado Juan busca ayuda para pagar los impuestos de su familia, se encuentra con un hombre que cambiará su vida para siempre: Jesús. A partir de ese momento, junto a Pedro, Santiago y otros discípulos, Juan vivirá una aventura que transformará la historia.
De los animadores de El Rey León
La película fue dirigida por Tom Bancroft, animador en producciones de Disney como La Bella y la Bestia y El Rey León, con la dirección de animación de Tony Bancroft, responsable de Mulán, y quien trabajó junto al equipo detrás de Mary Poppins Returns.
A diferencia de las técnicas actuales de 3D o inteligencia artificial, Jesús, Luz del Mundo fue realizada en animación 2D. Según Tom Bancroft, la decisión busca conectar más directamente con las emociones del espectador:
“Ha sido una tremenda bendición ser parte de contar la historia de Jesús a través de la mirada de uno de sus discípulos”.
Los productores Matt y Brennan McPherson señalaron que la animación dibujada a mano conserva su belleza a lo largo de los años, con sutiles imperfecciones “humanas” que le otorgan autenticidad.
“Usar animación 2D para transmitir esta narrativa promete evocar nostalgia y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia fresca y emocionante”, agregó Bancroft.
Voces que dan vida a los discípulos
La cinta cuenta con las voces en español del cantautor Marcos Witt y del actor colombiano Sebastián Caicedo, quien interpreta al apóstol Pedro.
“Participar en esta película animada y darle vida a Pedro es un honor y un placer que va más allá de la actuación; es ser parte de un legado cargado de fe y esperanza, que tocará millones de corazones para conocer el amor de Jesús”.
Un proyecto con misión
La película está producida por El Proyecto Poema de Salvación, un estudio creativo independiente perteneciente a una fundación. Su misión es apoyar a quienes ya comparten el Evangelio para “inspirar a seguidores de Jesús de por vida y equipar a otros para hacer lo mismo”.
Dirigida a toda la familia, Jesús, Luz del Mundo busca especialmente acercar a los más pequeños a las Sagradas Escrituras, presentando a los discípulos como jóvenes que, con dudas y entusiasmo, siguieron a Jesús en una aventura transformadora.
Estreno en México
Tras su estreno comercial en Estados Unidos el 5 de septiembre, la película llegará a México el 16 de octubre en Cinépolis.
Con un mensaje de fe, la cinta promete convertirse en una experiencia que combina la emoción del cine con una enseñanza espiritual para toda la familia.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Cine
Con el drama de un migrante en NY cuyo sueño es ser padre, “La cocina” gana cinco premios Ariel
Sufre crisis por aborto de su novia
Ciudad de México.- Elogiada por el público en el FICM y nominada al Oso de Oro a mejor película en el pasado Festival de Cine de Berlín, La cocina, de Alonso Ruizpalacios obtuvo cinco premios Ariel en la entrega número 67 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, realizada en Puerto Vallarta, Jalisco. Aunque no obtuvo los galardones principales: mejor película y director, el filme en blanco y negro se llevó los reconocimientos a mejor actor para Raúl Briones, y mejor guion adaptado para Ruizpalacios.
La adaptación de teatro a cine, de Alonso, nos ubica en un día cualquiera en la cocina del restaurante The Grill, en Manhattan, donde los dramas de migrantes de diversas nacionalidades se mezclan con sus sueños y pesadillas, una en particular estallará ese día.
¿De qué trata La cocina?
Pedro, un mexicano ilegal, uno de los mejores cocineros del concurrido lugar en el corazón de Nueva York, sufre una crisis que lo hará cuestionar sus prioridades en la vida. Mexicanos, marroquiés, dominicanos, colombianos, conviven en la frenética cocina de The Grill, desencantados del sueño americano.
El sueño de Pedro es ser papá, su novia, una mesera estadunidense está embarazada y ha decidido abortar ese día, durante su hora de descanso. La actividad en la cocina transcurre mientras Pedro sueña con regresar a su pueblo en la costa, con su futura mujer y su hijo, poner una pequeña palapa y preparar amorosos platillos para turistas; al mismo tiempo trata de convencerla para escapar de regreso a México.
Ese mismo día en The Grill desaparecen 800 dólares de la caja y Pedro es el principal sospechoso, por lo que comienzan a interrogar a todos los inmigrantes.
Raúl Briones como Pedro, ganó el Ariel por su actuación, mientras que la nominada Rooney Mara interpreta a su novia, de la que no sabe nada, solo que espera un hijo suyo, lo que da un vuelco a sus proyectos de vida.
Otros premios Ariel fueron para Tomás Barreiro (mejor música original), Yibran Asuad (mejor edición), Isabel Muñoz, Javier Umpierrez y Jaime Baksht (mejor sonido).
Con cinco categorías ganadas, La cocina se consolidó como la segunda película de la entrega, solo detrás de Pedro Páramo.
La cocina se puede ver en HBO Max. Sobre la película, David Rooney, de The Hollywood Reporter escribió:
“La Cocina es una apasionante reflexión sobre la deshumanización del trabajo y el modo en que sus rutinas, que aplastan el alma, ahogan la esperanza”.
npq
Cine
Antes que actriz soy madre y abuela: Jacqueline Andere
Recibió el Ariel de Oro
Ciudad de México.- Por más de medio siglo de trayectoria en el cine mexicano, la actriz Jacqueline Andere recibió el Ariel de Oro que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), en su edición 67, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco.
Fue su hija, la también actriz Chantal Andere quien la presentó con un emotivo discurso, en el que además de destacar su trayectoria de más de 60 años en cine, teatro y televisión, en la que sigue vigente, mencionó su calidad como madre de familia.
“Mi madre me heredó el amor por esta bendita profesión, pero sobre todo fue una madre presente, para ella siempre fui su prioridad y aun así pudo construir una enorme carrera que hoy están reconociendo”.
En uno de los momentos más emotivos, Jacqueline Andere, hermosa a sus 87 años y con su elegante porte, subió las escaleras del brazo de su yerno que “por poco me tira”, bromeó más adelante.
La actriz de El ángel exterminador agradeció a la Academia por el Ariel de Oro al que consideró “el Oscar mexicano” y a tres personas fundamentales en su carrera, “Luis de Llano Palmer, Ernesto Alonso y Luis Buñuel”.
Lo que más amo en este mundo
Jacqueline Andere dedicó el Ariel a su hija Chantal de quien recibió la estatuilla dorada.
“Quiero dedicarle este Ariel de Oro a la razón de mi vida, -dirigiéndose a su hija-, a la razón que más amo en este mundo, a mis nietos y a mi yerno, que por poco me tira”.
🌟🏆 Jacqueline Andere recibe el Ariel de Oro 2025— JaliscoTV (@JaliscoTV) September 21, 2025
La actriz mexicana, vestida con un elegante vestido largo con estampado floral, subió al escenario para recibir el máximo galardón de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, considerado el “Óscar mexicano”.… pic.twitter.com/YAloNcFoYH
Finalmente elogió a las nuevas generaciones de cineastas “a todos ustedes quiero felicitarlos por el gran cine que está haciendo. Muchas gracias a la Academia y a Dios”.
Jacqueline Andere, vigente con una trayectoria de más de 60 años
La actriz participó en películas de gran relevancia, como la aclamada El ángel exterminador, de Luis Buñuel, pero sobre todo es conocida por su actuación en telenovelas como El derecho de nacer, El maleficio, Soy tu dueña, o La otra, en la que actuó junto a su hija. Recientemente participó en Por amar sin ley.
Actualmente es protagonista de la obra de teatro La velocidad del otoño, en la que se aborda la maternidad, desde el punto de vista de que se invierten los roles al llegar a la tercera edad, cuando los hijos cuidan a los padres.
Estuvo casada con el escritor José María Fernández Unsaín, ya fallecido, con quien procreó a Chantal. Tiene dos nietos.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Envejecimiento pulmonar: científicos revelan cómo el exceso de peso afecta respirar
JC Chávez Jr. vs. Jake Paul: la pelea que lo sacó del abismo y le devolvió la dignidad
OMS aplica nuevas medidas para salvar a madres en el parto
México enfrenta desafíos climáticos para proteger su cosecha de cereales
Regresan los Piratas al Acuario Inbursa en el Holandés Errante
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
La Celebración a favor de la Mujer y de la Vida llama a un pacto nacional de esperanza
-
Historias que Conectanhace 2 días
Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración
-
Méxicohace 2 días
“La vida siempre es un bien en toda circunstancia”: Monseñor Ramón Salazar
-
Méxicohace 2 días
Los rostros invisibles de la pobreza: una herida que pide humanidad y acción