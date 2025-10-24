Tarea por la Paz que reúne a liderazgos juveniles para sanar el odio

Ciudad del Vaticano.- Más de una docena de estudiantes israelíes y palestinos se sentarán juntos. Este hecho, antes impensable, sucede en la cumbre del programa Meaning Meets Us. La reunión se desarrollará del 2 al 5 de noviembre en Roma y el Vaticano.
Scholas Ocurrentes organiza este evento crucial.
La iniciativa busca responder a la profunda crisis de sentido global. El programa promueve la educación y el encuentro como vías firmes hacia el entendimiento. La juventud se alza como motor de cambio.
Participantes de tradiciones musulmana, judía y cristiana convivirán en Roma.
Durante cuatro días, asistirán a actividades educativas diseñadas por Scholas. También realizarán sesiones especiales de Middle Meets.
Este espacio de diálogo nació tras los ataques de Hamás a Israel en octubre de 2023. Estudiantes de la Universidad Hebrea impulsaron el programa. Ellos querían generar espacios de escucha abierta y comprensión.
El reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Gaza abrió una nueva esperanza.
Este avance permitió el regreso de rehenes. Además, facilitó la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.
En este contexto decisivo, Meaning Meets Us busca construir puentes. El objetivo es fomentar un diálogo profundo y significativo. Solo con el encuentro y la educación la paz puede ser verdaderamente duradera.
“La paz es don y tarea”, afirmó José María del Corral. Él es presidente de Scholas. La Universidad del Sentido convocó a estudiantes de la región. Jóvenes académicos experimentarán a través del debate y el arte.
Ellos buscarán descubrir sus raíces abrahámicas. El objetivo final es construir “Jerusalén como ciudad de paz y encuentro”, explicó del Corral.
El encuentro busca devolver a la academia su papel original. La universidad debe ser el espacio valiente para discutir todos los temas.
ONU debe recuperar su credibilidad y compromiso con la dignidad humana: Neydy Casillas
Ciudad de México.— La Organización de las Naciones Unidas cumple 80 años desde su fundación en 1945. Nació con una visión clara: preservar la paz, promover la dignidad humana y respetar la soberanía de las naciones. Sin embargo, Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center For Human Rights, señaló que actualmente la ONU es muy distinta a aquella que soñaron sus fundadores.
“La ONU ya no defiende los derechos humanos fundamentales, sino que los redefine según los deseos del momento. Proclama la igualdad entre hombres y mujeres, pero ya ni siquiera puede definir qué es una mujer. Y aunque su Carta exige respetar los tratados y la soberanía de los Estados, hoy impone conceptos y obligaciones que nunca fueron acordados por los países”, explicó Casillas.
En ese sentido, refirió que tampoco ha cumplido con su misión de preservar la paz, como muestran los conflictos actuales en Israel y Ucrania, ni con la de promover la libertad, pues “se ha convertido en una de las principales voces que abogan por la censura global”.
“Por eso, este aniversario es más que una celebración: es una llamada urgente a volver al espíritu de su Carta fundacional, a poner nuevamente la persona humana, la familia y la cooperación entre naciones soberanas en el centro del multilateralismo”, refirió Neydy Casillas.
Finalmente, exige que la ONU recupere su credibilidad volviendo a sus propósitos originales: la defensa de la dignidad humana y la soberanía de los pueblos.
Católicos oran por los derechos de migrantes detenidos
Tras detenciones registradas hace unos días
Washington. — Frente a las redadas de inmigrantes en Baltimore, decenas de fieles católicos se reunieron en vigilias de oración frente a la oficina local del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Las jornadas se organizaron como un gesto de solidaridad hacia las familias afectadas por las recientes detenciones.
Las jornadas, organizadas por el Comité de Movilización de Inmigración de San Ignacio, perteneciente a la parroquia de San Ignacio en Mount Vernon, tienen lugar frente al Fallon Federal Building, ubicado en 31 Hopkins Place, donde los fieles rezaron el Rosario por los migrantes y sus familias.
En su página de Facebook, el Comité recordó la invitación hecha por los obispos que participaron en el Encuentro Binacional: Migrantes, peregrinos de esperanza en Cristo, realizado a mediados de mes. En su mensaje final, los prelados animaron a las comunidades a realizar vigilias por los migrantes el 22 de octubre o en otra fecha próxima.
Comunidades católicas afectadas por las redadas
El semanario Catholic Review, de la Arquidiócesis de Baltimore, informó el 21 de octubre que agentes del ICE arrestaron recientemente a cinco miembros de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Highlandtown.
Aunque las detenciones no ocurrieron dentro del templo, el hecho generó preocupación entre los fieles.
El padre Ako Walker, vicario para los hispanos del arzobispo local, monseñor William E. Lori, afirmó al medio que el miedo se extendió entre las familias. “En las conversaciones uno escucha que amigos y familiares han sido detenidos”, señaló el sacerdote.
El Catholic Review documentó que, hasta el 21 de septiembre, ICE había detenido a casi 60,000 personas en todo Estados Unidos.
Según el Proyecto de Datos sobre Deportaciones, se registraron mil 736 arrestos en Maryland hasta el 26 de junio, mil 683 de ellos desde la toma de posesión del presidente Donald Trump en enero.
Oración, comunidad y esperanza frente al temor
Las vigilias de oración se convirtieron en un espacio para acompañar a quienes temían ser deportados. Kevin Burdinski, copresidente del Grupo Parroquial contra el Racismo, dijo al Catholic Review que estos encuentros eran “siempre pacíficos y siempre de oración”.
“Usualmente nos reunimos un poco menos de 30 personas: feligreses, jesuitas de Loyola (Universidad de Maryland) y amigos de toda la arquidiócesis”, explicó Burdinski.
El grupo busca ofrecer apoyo espiritual a quienes enfrentan procesos migratorios y recordar que, más allá de las cifras, cada historia representa una familia separada.
En su declaración final, los participantes del Encuentro Binacional alentaron a realizar encuentros entre personas con experiencia migratoria y quienes desconocen esa realidad.
También pidieron orar por las autoridades y promover leyes que garanticen la seguridad de quienes huyen de la violencia, protejan la dignidad de los migrantes y respeten la unidad familiar.
Histórico encuentro ecuménico: el papa León XIV y el Rey Carlos III rezan juntos en la Capilla Sixtina
CIUDAD DEL VATICANO.- El Papa León XIV y el Rey Carlos III del Reino Unido oraron juntos por primera vez en la historia reciente, un punto de inflexión en la relación entre la Iglesia católica y la comunión anglicana.
La ceremonia, celebrada en latín e inglés y con liturgia compartida entre clérigos católicos y anglicanos, marcó un hito: el primer servicio público conjunto entre un monarca británico y un papa desde la ruptura anglicana del siglo XVI.
“Dos temas marcaron esta visita: la unidad cristiana y el cuidado de la creación”, destacó El Vaticano a través de un comunicado.
La llegada del Rey Carlos III y la Reina Camila al Vaticano, su audiencia privada con León XIV y el intercambio simbólico de dos orquídeas como gesto de compromiso con el medio ambiente, anticiparon una jornada con mucho trasfondo.
Para el monarca británico, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, esta visita representa algo más que protocolo: una apuesta por el diálogo y la reconciliación.
Más que una visita, una promesa compartida
Durante el encuentro, se resaltó el vínculo entre fe y responsabilidad en el planeta.
“El servicio de oración, centrado en la protección de la creación, reunió tradiciones que han estado divididas durante siglos”, explicó la agencia Reuters.
En la sala anexa a la Capilla Sixtina, ambos líderes intercambiaron ideas con especialistas en sostenibilidad, en línea con los valores ecológicos que ambos manifiestan públicamente.
Como parte de la agenda, el Rey Carlos III recibió el título honorífico de “Royal Confrater” en la Basílica de San Pablo Extramuros, gesto que retoma antiguos vínculos entre la Corona británica y la Iglesia de Roma.
Este reconocimiento simboliza un paso tangible hacia una mayor fraternidad entre comunidades cristianas que en el pasado se distanciaron profundamente.
Reflexión a través del arte y el espacio sagrado
La Capilla Sixtina agregó un valor espacial a esta ocasión: la convivencia de historia del arte, liturgia y diplomacia.
“Este es un momento emocionante y potencialmente decisivo en nuestro camino ecuménico”, comentó el arzobispo de York, Stephen Cottrell, quien estuvo presente en la ceremonia, de acuerdo con información de Vatican News.
Esta jornada tiene la fuerza de lo simbólico y lo real: cientos de años de separación, aunque suavizados por décadas de diálogo, encuentran una manifestación pública que convoca la esperanza de mayor comunión.
¿Qué implica para el futuro?
De acuerdo con The Catholic Herald, aunque la ceremonia no resuelve todas las diferencias doctrinales, el encuentro entre el papa León XIV y el Rey Carlos III abre un nuevo capítulo en el entendimiento entre la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra.
Además, destacó The Catholic Herald, el hecho de que este acto haya sido planeado en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025 añade una dimensión de tiempo oportuno a este encuentro.
Resurrección de Cristo: el papa León XIV revela las claves para vencer la tristeza
Ciudad del Vaticano.- Durante la Audiencia General en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV reflexionó sobre una de las “enfermedades de nuestro tiempo”: la tristeza.
“Una sombra que se extiende sobre los días de muchas personas y apaga el sentido de la vida”, así la definió el Pontífice.
Lee: En canonización, León XIV convierte mensaje en plegaria de paz
León XIV explicó que la fe en Cristo resucitado es la respuesta que “cambia radicalmente la perspectiva, infundiendo esperanza y llenando el vacío de la tristeza”.
Aseguró que solo quien reconoce el poder de la vida sobre la muerte puede recuperar la alegría y la fuerza para amar.
“El Resucitado camina con nosotros y por nosotros; Él testimonia la derrota de la muerte y afirma la victoria de la vida, incluso en medio de las tinieblas del Calvario”, resaltó.
La tristeza y la pérdida del sentido de la vida
En su catequesis, León XIV retomó el pasaje del Evangelio de Lucas (24,13-29) sobre los discípulos de Emaús, a quienes presentó como ejemplo de la tristeza humana.
“Desilusionados y desanimados, se alejan de Jerusalén dejando atrás las esperanzas puestas en Jesús, que ha sido crucificado y sepultado”, recordó el papa.
El Santo Padre explicó que la tristeza se vuelve destructiva cuando impide ver la dignidad y el valor de la propia vida.
“Cuando el corazón se cierra a la esperanza, la existencia se convierte en un viaje sin dirección y sin significado”, señaló.
En contraste, destacó que la fe devuelve la mirada al horizonte y permite redescubrir la belleza de vivir en comunión con Dios, con la familia y con los demás.
El gesto del pan partido: símbolo de esperanza
Al reflexionar sobre el momento en que los discípulos reconocen a Jesús en la fracción del pan, León XIV subrayó que ese gesto “reabre los ojos del corazón e ilumina la vista nublada por la desesperación”.
“Entonces todo se aclara: el camino compartido, la palabra tierna y fuerte, la luz de la verdad”, explicó.
El papa subrayó que Cristo no resucitó con palabras, sino “con hechos, con su cuerpo que conserva las marcas de la pasión, sello perenne de su amor por nosotros”.
León XIV invitó a los fieles a reconocer en la Eucaristía la fuente que renueva la alegría, fortalece la esperanza y une a las familias en torno a la vida.
Jóvenes y matrimonios: misioneros de la alegría
Antes de impartir su bendición apostólica, el papa León XIV dirigió una exhortación especial a los jóvenes y a los matrimonios presentes.
“Con la fuerza de la oración, con el potencial de la vida conyugal y con las frescas energías de la juventud, sabed ser misioneros del Evangelio”.
“Renovar nuestra cooperación activa con las misiones de la Iglesia, ofreciendo apoyo concreto a quienes dedican su vida a la evangelización de los pueblos”, pidió el máximo jerarca de la Iglesia Católica.
A los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, entre ellos familias, religiosos y grupos de diversas diócesis, les animó a crecer “en el amor de Cristo para dar testimonio de Él en todos los ámbitos de la sociedad”.
