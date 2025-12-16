Gaudium: pesebre del Vaticano con la Virgen María embarazada y miles de cintas en defensa de la vida

Ciudad del Vaticano.— El Vaticano instaló esta Navidad 2025 en el Aula Pablo VI un pesebre que incorpora la imagen de la Virgen María en estado de gestación y 28 mil cintas de colores que representan vidas preservadas del aborto mediante la oración y el acompañamiento de organizaciones católicas. La obra, titulada Gaudium, forma parte de las actividades navideñas de la Santa Sede.

Nacimiento con una representación inédita en el Aula Pablo VI

El pesebre mide cinco metros de largo, tres metros de alto y dos metros y medio de profundidad. La escena incluye los elementos tradicionales del nacimiento cristiano como San José, los Reyes Magos, pastores y animales. La composición integra dos imágenes alternadas de la Virgen María, una característica prevista por el diseño original de la obra.

Durante el tiempo de Adviento se exhibe una escultura de la Virgen embarazada. En Nochebuena, esta imagen será sustituida por otra representación de María arrodillada en adoración ante el Niño Jesús. El cambio se realizará conforme al calendario litúrgico de la Navidad.

28 mil cintas y su significado

Bajo la paja y el musgo del portal se colocaron 28 mil cintas de colores. Cada una simboliza una vida preservada del aborto mediante la oración y el apoyo brindado por organizaciones católicas a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Entre estas organizaciones se encuentran la iniciativa internacional 40 Días por la Vida y el Instituto Femenino de Salud Integral de Costa Rica.

En la cuna donde será colocado el Niño Jesús se añadieron 400 cintas con intenciones escritas por pacientes del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, de San José. Estas cintas forman parte integral del diseño del pesebre.

Obra Gaudium y su autora

Gaudium es obra de la artista costarricense de arte sacro Paula Sáenz. La autora informó que el pesebre fue concebido con dos imágenes intercambiables de la Virgen María para acompañar el tiempo de Adviento y la celebración de la Natividad.

Sáenz cuenta con trabajos de arte sacro realizados en Costa Rica y en el extranjero. Entre ellos se encuentran una escultura de la Virgen de los Ángeles destinada a la embajada de Costa Rica ante la Santa Sede y un mosaico con la misma advocación entronizado en 2021 en los Jardines Vaticanos.

Origen del proyecto y gestión diplomática

El proyecto del pesebre Gaudium surgió por iniciativa de Federico Zamora, embajador de Costa Rica ante la Santa Sede. La propuesta fue presentada al gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano con la previsión inicial de su instalación en 2027. Posteriormente, el calendario se modificó y la obra fue incluida en las celebraciones de la Navidad de este año.

La instalación se realizó en el Aula Pablo VI, espacio destinado a audiencias papales y encuentros institucionales dentro del Vaticano.

Mensaje del Papa León XIV

Durante la presentación del pesebre, el Papa León XIV agradeció a la artista Paula Sáenz Soto la donación del primer pesebre provida expuesto en el Vaticano. El Pontífice señaló que la obra incorpora una referencia a la protección de la vida desde la concepción junto al mensaje propio de la Navidad.

En su intervención, el Papa mencionó las 28 mil cintas de colores y explicó que representan vidas preservadas del aborto mediante la oración y el acompañamiento de organizaciones católicas a madres en situación de dificultad.

Navidad en el Vaticano y sus procedencias

La decoración navideña de la Plaza de San Pedro mantiene elementos de origen italiano. El árbol instalado en la plaza procede de Val d’Ultimo, en el valle de Ultental, ubicado en la región del Alto Adige.

El pesebre Gaudium, procedente de Costa Rica, se suma a estas expresiones navideñas con una propuesta centrada en la representación del embarazo de la Virgen María y en símbolos vinculados a la vida prenatal, integrados en las celebraciones de la Santa Sede durante la Navidad.

ebv