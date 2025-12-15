Iglesia advierte riesgos de proyecto de aborto en la SCJN

Ciudad de México.— La Iglesia católica en México expresó su firme rechazo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un supuesto proyecto de sentencia que buscaría despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo, al advertir que no existe, hasta ahora, un documento público que confirme su contenido ni su eventual discusión.
En su editorial dominical Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México señaló que la SCJN estaría enlistando un proyecto de acción de inconstitucionalidad orientado a eliminar el tipo penal del aborto “hasta los nueve meses”.
Lo que —afirmó— supondría un grave desprecio por la vida humana en gestación.
De acuerdo con el texto, dicho proyecto podría discutirse el próximo 6 de enero; sin embargo, la Iglesia subrayó que no hay evidencia pública que respalde esa versión.
“Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer”, criticó la arquidiócesis.
La Iglesia advirtió que una sentencia de ese alcance ignoraría los riesgos físicos y emocionales que enfrentan las mujeres que abortan, así como el desarrollo del sistema nervioso del embrión a partir de la séptima semana de gestación.
También cuestionó la ausencia de argumentos con respaldo estadístico o científico.
“Vemos un proyecto de sentencia con deficiencias metodológicas, invasivo de las facultades constitucionales de los Congresos estatales y que, en la práctica, estaría haciendo del aborto un derecho absoluto, algo que no es aceptado a nivel internacional”, señaló la institución.
¿Existe una contradicción ética en el debate?
El editorial también lamentó que, en el discurso público, se defienda con mayor énfasis el sufrimiento de algunas especies animales que el de un ser humano en gestación.
Lo que —consideró— revela una profunda contradicción ética y social.
¿Cuál es el contexto legal del aborto en México?
En contraste, organizaciones civiles como Human Rights Watch han llamado al Estado mexicano a eliminar el delito de aborto, al advertir que la criminalización social sigue siendo una de las principales barreras para el acceso a la interrupción del embarazo.
Actualmente, 24 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación —13 semanas en Sinaloa—, en sintonía con la resolución de la SCJN que declaró inconstitucional prohibirlo.
Desde 2023, además, el máximo tribunal ordenó al Congreso eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, una reforma que sigue pendiente.
Para la Iglesia católica, cualquier discusión jurídica debe colocar en el centro la dignidad de toda vida humana, desde la concepción, y promover políticas públicas que acompañen y apoyen integralmente a las mujeres, sin excluir al más vulnerable: el hijo por nacer.
H3N2 subtipo K: influenza que circula más rápido y cómo cuidarse sin alarmas
Ciudad de México.— La confirmación del primer caso en México de la variante de influenza A H3N2 subtipo K abrió preguntas inmediatas entre la población, en un contexto marcado por la temporada invernal y el aumento habitual de infecciones respiratorias.
Las autoridades sanitarias y especialistas en infectología coinciden que se trata de un virus estacional, con mayor capacidad de transmisión, pero sin evidencia de mayor gravedad clínica ni letalidad distinta a la conocida.
Escenario de temporada intensa, no de alarma
La información disponible hasta ahora indica que la influenza A H3N2 subtipo K no es más grave que otras influenzas estacionales. Su principal diferencia radica en la capacidad de infectar a más personas en menos tiempo, lo que puede traducirse en una temporada intensa y en mayor demanda de atención médica.
Las autoridades sanitarias y los especialistas concuerdan en que no hay elementos para prever un colapso del sistema de salud ni un escenario epidémico de gran magnitud. La recomendación central se mantiene en actuar con información, vacunarse y aplicar las medidas de prevención conocidas, con el objetivo de reducir riesgos y proteger a los sectores más vulnerables de la población.
Primer caso confirmado y vigilancia sanitaria
La Secretaría de Salud informó que el primer caso detectado en el país corresponde a un paciente atendido en la Ciudad de México, cuyo diagnóstico fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El paciente recibió tratamiento antiviral ambulatorio y se encuentra recuperado.
La dependencia federal señaló que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica mantiene un monitoreo permanente para identificar de forma oportuna posibles nuevos casos. En su comunicación oficial, la autoridad precisó que esta variante presenta características clínicas similares a las de la influenza estacional que circula cada año y que su manejo médico sigue los mismos protocolos.
Qué es la influenza A H3N2 subtipo K
El médico infectólogo Alejandro Macías explicó que el término “supergripe” responde más a un uso coloquial que a una clasificación médica. En sentido estricto, se trata de una influenza tipo A, subtipo H3N2, perteneciente al clado K, que forma parte de los virus estacionales conocidos.
Macías recordó que la influenza se divide en virus pandémicos y estacionales. Las pandemias surgen cuando el virus intercambia segmentos completos de su material genético, lo que da origen a un agente nuevo frente al cual la población carece de inmunidad. En contraste, los virus estacionales presentan mutaciones puntuales y conservan similitudes con los que circularon en temporadas previas.
Por qué no se trata de una pandemia
El especialista detalló que el virus de la influenza tiene ocho segmentos genéticos y dos proteínas clave en su superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Cuando ocurre un intercambio completo de segmentos, puede surgir un virus pandémico. Ese escenario no corresponde al H3N2 subtipo K.
En la actualidad, circulan de forma simultánea tres virus de influenza en el mundo: el H1N1, remanente de la pandemia de 2009; el H3N2, presente desde la pandemia de 1968; y un linaje del virus B. El subtipo K forma parte de esta circulación estacional y, por definición, no cumple con los criterios de una pandemia.
Las mutaciones y su impacto en la transmisión
El Dr. Macías indicó que el H3N2 subtipo K presenta al menos siete mutaciones respecto a los virus que circularon el año anterior, principalmente en la proteína de unión del virus. Este cambio explica su mayor capacidad de transmisión y la rapidez con la que se ha extendido en distintos países.
Durante la temporada reciente en el hemisferio sur, se observó un segundo pico de influenza en países como Australia y Nueva Zelanda, asociado a esta variante. En el hemisferio norte, su presencia ha adelantado la actividad de influenza, con incrementos de casos desde diciembre, cuando normalmente se observan con mayor intensidad en enero y febrero.
Circulación internacional y llegada a México
La variante H3N2 subtipo K ha sido detectada en países de Europa como España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, así como en Japón, Estados Unidos y Canadá. En varios de estos lugares, el aumento de casos generó presión sobre servicios de salud, no por mayor gravedad individual, sino por el volumen simultáneo de personas infectadas.
El caso confirmado en México se enmarca en este patrón de expansión internacional, con una entrada que se da en plena temporada invernal y con condiciones favorables para la transmisión respiratoria.
Vacunación y respuesta clínica esperada
De acuerdo con el infectólogo, la vacuna contra la influenza sigue siendo una herramienta central de prevención. Aunque la formulación actual se diseñó con base en los virus del año pasado, mantiene similitud con el H3N2 subtipo K y se espera que conserve eficacia, en especial para reducir el riesgo de enfermedad grave y muerte.
La evidencia disponible indica que los antivirales, como el oseltamivir, continúan siendo efectivos frente a esta variante. Las autoridades sanitarias de distintos países han reportado respuesta favorable al tratamiento y ausencia de cambios en los esquemas clínicos habituales.
Grupos con mayor riesgo de complicaciones
Macías subrayó la importancia de la vacunación en los grupos con mayor riesgo de complicaciones por influenza. Entre ellos se encuentran menores de cinco años, personas mayores de 60, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes descontrolada, cáncer, VIH, personas con enfermedades debilitantes, residentes de asilos y personal de salud.
El especialista recordó que la vacuna no genera protección inmediata y que el efecto se alcanza entre dos y tres semanas después de su aplicación, por lo que recomendó completar la vacunación durante diciembre para enfrentar el periodo de mayor circulación viral.
Medidas de prevención en la vida diaria
Además de la vacunación, las medidas de prevención siguen siendo las mismas que para otras temporadas de influenza. Evitar espacios cerrados con alta concentración de personas, mantener higiene frecuente de manos, usar cubrebocas en interiores cuando no sea posible evitar aglomeraciones y cuidar el estado general de salud forman parte de las recomendaciones.
La transmisión de la influenza ocurre tanto por vía respiratoria como por contacto con superficies contaminadas, lo que refuerza la importancia de la higiene personal en entornos públicos y familiares.
Compras decembrinas de último minuto elevan el estrés financiero
Ciudad de México.- El ambiente festivo, los descuentos y la prisa impulsaron las compras decembrinas de último minuto en México durante diciembre.
Este comportamiento generó estrés financiero y desequilibrios en las finanzas personales, advirtió la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Las compras de último momento incluyeron regalos olvidados, antojos y promociones que no formaron parte del presupuesto original.
Estos gastos se relacionaron con factores emocionales y sociales que influyeron directamente en las decisiones de consumo durante la temporada navideña.
De acuerdo con la economía conductual, en diciembre aumentaron los estímulos que afectaron la racionalidad al momento de gastar.
La exposición constante a ofertas, convivios y mensajes publicitarios incrementó la probabilidad de compras impulsivas.
¿Por qué aumentaron las compras impulsivas en diciembre?
Uno de los factores más comunes fue el temor a perder una oportunidad.
Los psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky documentaron que las personas temieron más perder una oferta que gastar de más.
En temporada navideña, este sesgo se intensificó ante promociones con tiempo limitado o descuentos anunciados como exclusivos.
Mensajes como “solo por hoy” reforzaron la sensación de urgencia en los consumidores.
Otro elemento fue la ilusión de control sobre el gasto futuro.
Frases como “ya lo pagaré en enero” llevaron a subestimar el impacto real de los gastos pequeños pero frecuentes.
La Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023, elaborada por la Condusef, mostró que el 31.8% de los adultos realizó compras pendientes o gustos personales.
Durante diciembre, este comportamiento tendió a intensificarse por intercambios, reuniones y celebraciones.
Recomendaciones para evitar el estrés financiero
La Condusef recomendó aplicar estrategias sencillas para reducir el impacto de las compras decembrinas de último minuto.
Entre las principales medidas destacó aplicar el método de las 24 horas antes de realizar una compra no planeada.
También sugirió crear un fondo para imprevistos navideños dentro del presupuesto mensual.
Elaborar una lista de compras y respetarla ayudó a mantener el control del gasto.
Registrar todos los gastos, incluso los pequeños, permitió visualizar el consumo real.
La institución aconsejó evitar comprar bajo presión o emociones intensas.
Las compras de último momento no desaparecieron, pero las personas pudieron manejarlas mejor con planeación y conciencia financiera.
Estas prácticas permitieron disfrutar las fiestas sin comprometer la estabilidad económica.
El efecto social y las compras digitales
La Navidad en México se vive en comunidad, lo que genera presión para gastar como los demás.
Este comportamiento se conoce como efecto rebaño, donde el entorno influyó en las decisiones individuales.
La compra digital facilita el consumo impulsivo durante diciembre.
Mensajes como “últimas horas” o “solo quedan tres unidades” reforzaron la urgencia de compra.
Un estudio sobre compradores en la Ciudad de México, realizado por Fischer y Méndez en 2016, identificó que los estímulos visuales aumentaron las decisiones impulsivas.
Este efecto se presentó con mayor frecuencia entre jóvenes.
El principal problema no fue una compra ocasional, sino la acumulación de gastos no planeados.
Estudios sobre comportamiento financiero señalaron que este patrón reduce el ahorro y aumentó la deuda.
Además, estos desequilibrios generaron emociones como culpa o ansiedad, que afectaron el bienestar financiero a largo plazo.
Datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de 2022 indicaron que más del 50% de los jóvenes gastó más de lo planeado en diciembre.
El nopal apunta a proteger la salud del bebé desde el vientre materno
Ciudad de México.— El nopal forma parte de la mesa mexicana desde hace generaciones. Sus aportes nutricionales son conocidos en los hogares, pero ahora un grupo de especialistas de la UNAM estudia un posible uso que podría modificar la salud de futuras generaciones.
La investigación analiza si esta planta influye en la formación metabólica desde la gestación y los primeros años de vida, un periodo decisivo para el desarrollo humano.
De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, se ha comprobado que el nopal posee propiedades antiglucémicas y actividad bactericida sobre Escherichia coli; así como una gran capacidad para mejorar los niveles de glucosa y lípidos en la sangre, sin embargo, nunca se había estudiado, desde el punto de vista biomédico, el efecto que tiene su consumo sobre la descendencia.
Un grupo de investigadores coordinado por Galileo Escobedo González, de la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, con sede en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, explora la posibilidad de aprovechar esa planta para prevenir tanto la obesidad como la diabetes tipo 2 desde la gestación.
El proyecto lleva por nombre Suplementación nutricional con nopal (Opuntia ficus-indica) en los primeros mil días de vida. Participan especialistas de distintas facultades, institutos nacionales de salud y el Hospital de la Mujer.
Primera etapa mil días
Los primeros mil días de vida, que abarcan desde el momento de la concepción hasta los dos primeros años, son cruciales para el desarrollo del embrión, el feto y el infante, por lo que ahora constituyen un hito en la investigación científica.
El estudio se divide en dos etapas. La primera prácticamente llegó a su fin en la Unidad de Investigación en Medicina Experimental de la Facultad de Medicina.
“Lo único que se sabía es que los productores de carne ovina dan a las ovejas una fórmula adicionada con fibra de nopal como alimento y, con ella, las crías ganan masa muscular, pierden grasa visceral y presentan mejores niveles de glucosa y lípidos en la sangre. Ése es el antecedente de nuestra investigación”, comentó el científico.
Escobedo González y sus colegas se plantearon que si la dieta con fibra de nopal beneficiaba de esa manera a las crías de ganado ovino, quizá también podría tener un efecto prolongado a nivel metabólico, y decidieron experimentar con ratones C57BL/6, los cuales se usan mucho en estudios metabólicos.
Una población de ratonas se dividió en dos grupos. Al primero se le sometió a una dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas; después se aparearon y durante la gestación se les siguió alimentando con dicha dieta y, una vez que dieron a luz a sus crías, las amamantaron sin dejar de consumirla.
Al segundo grupo se le dio la misma dieta alta en carbohidratos y grasas saturadas, pero se le añadió 0.25 gramos de fibra de nopal por kilogramo de dieta. Estas ratonas pudieron comer dicha dieta ad libitum, o sea, a voluntad. Luego, se aparearon y durante la gestación se les siguió alimentando con ella y, una vez que dieron a luz a sus crías, las amamantaron sin dejar de consumirla.
“Entonces vimos que la dieta adicionada con fibra de nopal mejora no sólo los niveles de glucosa en la sangre, sino también los de leptina, una hormona proteica que regula el apetito y la saciedad; además, disminuye la grasa en el hígado y, con ello, la expresión de citocinas inflamatorias, las cuales, tomando como base la acumulación de grasas, orquestan una respuesta inflamatoria a nivel hepático que genera esteatohepatitis. En humanos, esta enfermedad conduce a fibrosis hepática, cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado”, afirmó el investigador.
Segunda etapa
La segunda etapa del estudio comenzará muy pronto y se hará con humanos. El primer grupo de mujeres fungirá como grupo control o testigo, lo cual significa que no recibirá la dieta con fibra de nopal durante su embarazo ni después de él. El segundo grupo de mujeres en el tercer trimestre del embarazo obtendrá la fibra de nopal necesaria y tendrá que licuar cada tercer día de dos a tres piezas de nopal con 120 mililitros de agua y tomarse esa bebida en ayunas hasta que dé a luz.
“Estaremos en comunicación constante con todas las mujeres y veremos los efectos de ambas dietas en su descendencia, una vez que ésta nazca y cada seis meses por dos años. En los bebés mediremos estos parámetros en los primeros mil días de vida. Así, nuestras observaciones se ubican, de forma complementaria, en el nacimiento en humanos, y en la edad adulta en el modelo murino. De otro modo, este tipo de estudios en humanos nos llevaría 25 o 30 años. Esperamos ver los primeros resultados en el transcurso de este año”, dijo Galileo Escobedo.
Consideró que con esta estrategia alimentaria basada en el nopal se podría aminorar el problema de la obesidad infantil en México.
“Habría niñas y niños más saludables y, por ende, adultos con una menor carga de comorbilidades desde los 25 o 26 años. Aquí, en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga estamos viendo ahora mismo pacientes de esa edad que llegan a consulta con diabetes tipo 2”, finalizó.
Identidad de bebés vulnerada en redes antes de los seis meses
Ciudad de México- Antes de decir “mamá” o “papá”, millones de bebés ya tienen una identidad digital creada por otros. Diversos estudios confirmaron que la huella digital infantil comienza cada vez más temprano, incluso sin conciencia ni consentimiento.
La vida cotidiana se desarrolló de forma paralela al entorno digital.
Además, Compartir imágenes familiares se volvió un gesto habitual y socialmente aceptado. Sin embargo, organismos públicos y especialistas advirtieron que esta práctica tiene implicaciones profundas para la infancia.
Un informe de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) señaló que 81% de los bebés tuvo presencia en internet antes de cumplir seis meses.
La exposición digital se inició incluso antes del reconocimiento de la propia identidad.
La huella digital comienza antes de hablar
A su vez, las primeras ecografías, las fotos del nacimiento y los videos domésticos se compartieron con una intención afectiva. Las familias buscaron celebrar la llegada de una nueva vida.
Estas publicaciones, no obstante, generaron un registro permanente.
Las imágenes pudieron copiarse, descargarse o reutilizarse fuera del control familiar.
La identidad digital del menor se construyó sin su participación y permaneció accesible durante años.
Expertos en derechos digitales advirtieron que esta exposición temprana influyó en la relación futura con la privacidad.
Psicólogos especializados en infancia alertaron sobre la sensación de pérdida de control sobre la propia imagen.
Riesgos invisibles para las familias
Uno de los riesgos más graves fue el uso indebido de imágenes aparentemente inocentes.
Datos oficiales indicaron que alrededor del 72% del material incautado en investigaciones sobre explotación infantil procedió de fotografías y videos publicados originalmente en entornos familiares.
Además, el hallazgo mostró que los peligros no siempre estuvieron asociados a contenidos explícitos.
Imágenes cotidianas terminaron manipuladas o descontextualizadas en espacios ilícitos. El impacto emocional para los menores resultó profundo y difícil de revertir.
Esta realidad evidenció una falta de conciencia digital. Muchas familias desconocieron el alcance real de compartir contenido infantil en plataformas abiertas.
Sharenting: cuando la exposición se normaliza
El concepto de sharenting definió la práctica de compartir de forma recurrente información sobre los hijos en redes sociales.
Estudios europeos como EU Kids Online señalaron que 89% de las familias publicó contenido de sus hijos sin pedir consentimiento.
La situación se agravó cuando la imagen infantil se utilizó con fines económicos. En algunos perfiles de creadores de contenido, la infancia se integró a dinámicas de monetización. La línea entre lo privado y lo público se volvió difusa.
Organismos especializados alertaron que estas prácticas afectaron derechos fundamentales, como la intimidad y la propia imagen.
Derechos digitales y responsabilidad compartida
Ante este escenario, el Ministerio de Juventud e Infancia anunció la elaboración de una normativa para regular el sharenting.
Organizaciones sociales y entidades del ámbito digital recibieron la propuesta de forma positiva.
La futura regulación buscó establecer obligaciones claras y reforzar la protección de la identidad digital de niñas, niños y adolescentes. La ministra Sira Rego subrayó que el entorno digital fue una realidad consolidada y requirió garantías jurídicas.
Reconocer a la infancia como sujeto pleno de derechos digitales representó un cambio cultural necesario en una sociedad hiperconectada.
Además, más allá de los riesgos legales, la sobreexposición temprana generó efectos psicológicos documentados.
Informes oficiales señalaron ansiedad, estrés y pérdida de control sobre la propia imagen.
Especialistas en educación digital insistieron en respetar los tiempos del desarrollo infantil.
Además, la infancia necesita espacios de intimidad y protección, incluso en un mundo atravesado por pantallas.
Proteger a los menores en internet se convirtió en una corresponsabilidad compartida. Instituciones, plataformas tecnológicas y familias enfrentaron el mismo desafío: acompañar la vida digital sin vulnerar el derecho a crecer con dignidad.
