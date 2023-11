‘Karate Kid’ está de regreso, ahora con Jackie Chan y Ralph Macchio

Ciudad de México.- Zack Snyder anunció que hará una gira mundial para celebrar con todos los fans el lanzamiento de su nueva película Rebel Moon, protagonizada por Sofía Boutella, la cual llegará a Netflix este 22 de diciembre.

Can’t wait to see all you rebels worldwide. Kicking off the Rebel Moon Global Tour in São Paulo at CCXP, we’ll be heading to Mexico City, London, Tokyo, and LA. #RebelMoon pic.twitter.com/0w6geHT1Uy