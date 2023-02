Listo el cartel del Corona Capital Guadalajara 2023

Guadalajara, Jalisco.- Los próximos 20 y 21 de mayo, en el Valle VFG de Guadalajara, se realizará una nueva edición del Corona Capital Guadalajara, uno de los festivales más esperados por los amantes de la música no sólo en la Perla Tapatía, sino en México.

Para esta nueva edición se tiene contemplado un gran cartel por parte de los organizadores, que hasta el momento estará conformado de la siguiente manera:

Sábado 20 de mayo:

Imagine Dragons, The Chainsmokers, Charlie Puth, Bastille, Bloc Party, Boombox, Helado Negro, Hermanos Gutiérrez, Joe P, Last Dinosaurs, Lewis Ofman, M83, Melody´s Echo Chamber, My Morning Jacket, Róisín Murphy, Sugar Ray, Rotally Enormous Extinct Dinosaurs (Live)

Domingo 21 de mayo:

Interpol, Pixies, Foals, Blonde Redhead, Bright Eyes, Caroline Rose, Idles, Mother Mother, Pond, Poolside, Pussy Riot, Regina Spektor, Royal & The Serpent, Sophie Ellis-Bextor, Thundercat y Widowspeak.

La preventa para este evento ya estará disponible este próximo miércoles 15 de febrero a partir de las 14 horas, a través del sistema Ticketmaster, únicamente con tarjetas participantes.

npq

