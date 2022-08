‘Moonage Daydream’, la película de David Bowie, llega el 16 de septiembre

Ciudad de México.- Aclamada por la crítica británica Moonage Daydream

ilumina la vida y el genio de David Bowie, uno de los artistas más prolíficos e influyentes de nuestro tiempo. Contada a través de imágenes visuales y sonoras, sublimes, caleidoscópicas, estrena en cines el 16 de septiembre.

Moonage Daydream es la odisea cinematográfica del cineasta Brett Morgen en su búsqueda de David Bowie; explora el viaje creativo, musical y espiritual del artista. La película está guiada por la propia narración del músico.

Brett Morgen tiene en su fimografía títulos como (The Kid Stays in the Picture, Kurt Cobain: Montage of Heck, Jane), y Moonage Daydream es el único largometraje oficial aprobado por los herederos.

El Soundtrack

El álbum que acompaña a Moonage Daydream presenta canciones que ilustran la carrera de Bowie e incluye material inédito, mezclas únicas creadas para la película. El soundtrack contiene diálogos del propio Bowie.

Los aspectos más destacados incluyen un popurrí en vivo inédito de The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie grabado en vivo en el concierto final de Ziggy Stardust en Hammersmith Odeon en 1973, con Jeff Beck en la guitarra.

El primer sencillo es Modern Love, uno de los éxitos mundiales más queridos de Bowie.

Esta versión es una mezcla única que comienza con el sonido de piano aislado de la pista, se desarrolla en el coro antes de terminar con los coros a cappella que ofrecen una visión de los elementos individuales que crean el clásico que todos conocemos y amamos.

El álbum con el soundtrack del filme estará disponible el mismo día en plataformas digitales.

El álbum físico será distribuido por Warner Music y estará en tiendas en México el 18 de noviembre, en formato CD y LP.

