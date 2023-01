Polo Polo padecía demencia vascular, es velado en privado

Con información y fotos de Israel Lorenzana

Ciudad de México.- El comediante Polo Polo murió por casas naturales, confirmó su familia, aunque no han querido recibir a los representantes de los medios de comunicación, en la agencia funeraria donde son velados los sus restos este martes.

Se sabe que desde hace algunos años padecía demencia vascular, que es una desorientación y pérdida de memoria por la falla de los vasos sanguíneos en el cerebro. No quiso ser internado en un hospital, optó por pasar sus últimos meses en casa, acompañado de su familia.

Mauricio Herrera:

Rafael Inclán:

“Triste, impactado por la noticia, no sabía que estaba grave, o no sabía cuál era su situación. Me da coraje que no lo fui a ver a Querétaro todos estos años”.