Star+ las series y especiales que no debes perderte este noviembre

Ciudad de México.- Este mes Star+ presenta una propuesta de deportes y entretenimiento que incluye estrenos exclusivos, series, películas y comedias animadas.

Los lanzamientos de noviembre incluyen el estreno de producciones originales latinoamericanas como Checo y Robo mundial; nuevas series exclusivas como Reboot, Este tonto, Salva a nuestro equipo y Maggie. Nuevos especiales exclusivos como Gracias totales – Soda Stereo, Los Auténticos Decadentes: ADN Experiencia 360º y nuevas películas como Matriarca.

Además de la nueva temporada de Reservation Dogs.

Sin duda entre las prodcciones originales latinas hay gran expectativa por el especial sobre el piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez en su camino al Gran Premio de Mëxico, realizado el fin de semana pasado.

CHECO (miniserie) 4 de noviembre

Se trata del detrás de escena del proceso de preparación del piloto para cada una de las competencias, convirtiéndose en testigos privilegiados de cómo vive los distintos desafíos desde el punto de vista personal. A través de imágenes exclusivas de su entrenamiento y de su preparación compartiendo con él cada fin de semana, los fans de la Fórmula 1 y del ídolo mexicano conocerán como nunca antes el mundo privado del “Checo”, descubriendo su círculo de confianza, el rol que juegan sus emociones, los recuerdos en cada circuito, su trabajo para prepararse mentalmente y el impacto que tiene en él la euforia del público.

ROBO MUNDIAL (serie) 9 de noviembre

Compuesta por seis episodios de 30 minutos, Robo mundial sigue la historia de Lucho Buenaventura (Furriel), quien después de invertir todos sus ahorros para viajar con su hijo al Mundial, ve cómo la Selección Argentina de Fútbol queda descalificada por una sanción en la etapa de eliminatorias. Sin nada más por perder, reúne a sus compañeros de trabajo, un particular grupo a punto de quedarse sin empleo, para hacer justicia por mano propia. ¿El plan? Robar la Copa del Mundo en su gira promocional por Argentina, para intentar la reincorporación al Mundial y así salvar la ilusión de su hijo y el honor de un país.

REBOOT (serie exclusiva) 2 de noviembre

El disfuncional elenco de una sitcom de principios del 2000, Step Right Up, se ve forzado a reunirse para un reboot de la serie. Ahora, deben lidiar con sus problemas no resueltos en el mundo cambiante de hoy. (Del co-creador de Modern Family).

SALVA A NUESTRO EQUIPO (docuserie) 9 de noviembre

Del estudio co-fundado por David Beckham llega esta emotiva docuserie que muestra el regreso de David Beckham a sus raíces en el este de Londres para guiar a los Westward Boys, un equipo de fútbol infantil que clasificó último de su liga y está al borde del descenso. Pero no se trata de cualquier liga de fútbol, es la misma en la que jugó Beckham cuando era niño. El astro del futbol tratará de cambiar la suerte del equipo trabajando en conjunto con los actuales entrenadores.

MATRIARCA (película) 11 de noviembre

En un punto de inflexión tras una sobredosis casi mortal, Laura Birch (Jemima Rooper) decide escapar del agobiante mundo de la publicidad y acepta la invitación de su madre (Kate Dickie) de volver al hogar de su infancia con la esperanza de que pasar un tiempo aislada la ayude a enfrentar sus demonios personales. Pero pronto descubre que los habitantes del pueblo esconden un oscuro secreto que no solo involucra a su madre sino también su propio aterrador destino.

ESPECIAL DE SODA STEREO 4 de noviembre

Star+ presenta momentos memorables y situaciones detrás de escena que revelan la intimidad de las bandas en su preparación para los shows de “Gracias totales – Soda Stereo”, el cual formó parte de la última serie de conciertos homenaje a la legendaria banda integrada por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio.

