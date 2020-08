Ana María Alvarado revela que tiene un tumor cerebral

Ciudad de México.- La conductora Ana María Alvarado reveló que tiene un tumor cerebral a través de un video que publicó en su canal de Youtube.

La periodista se ausentó del programa Todo para la mujer, de Maxine Woodside, de la que es co conductora, por lo que comenzaron las preguntas y especulaciones.

También se ausentó del programa de tv Sale el Sol y de su transmisión diaria en su canal de Youtube.

La periodista de espectáculos se adelantó a informar sobre su estado de salud antes de que comenzaran los rumores.

“No fui al programa porque fui al doctor. Estaba muy preocupada por mi salud, porque me dijeron que tenía un tumor. Sí, tengo un tumor en el lado derecho, un tumor benigno, por fortuna, porque pensé que podría ser maligno. Pensé que me iban a operar y tendría que faltar a mi trabajo.

El tumor no me está dando problemas, pero está ahí. Me dijeron que no es conveniente operarlo, solo en caso de que crezca”.

Esto comunicó Ana María Alvarado a sus seguidores.

Relató que todo comenzó por molestias que resultaron ser ataques de epilepsia provocados por el tumor, y ella pensó que se trataba de parálisis facial, por lo que acudió de inmediato al doctor.

La periodista tiene el antecedente de un ataque isquémico que sufrió en febrero, por eso no dejó pasar más tiempo.

No fue un ataque isquémico, sino epilepsia, lo que padeció en realidad, y apenas obtuvo el diagnóstico, que en un inicio la asustó muchísimo, pero ahora esta tranquila porque su médico le indicó que se puede tratar solo con medicamentos.

Así que Ana María Alvarado seguirá trabajando como si nada. ¡Enhorabuena!

npq

