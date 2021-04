Noche de Buenas renueva su programación. Esto es lo nuevo

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Luego de que se viralizaran las declaraciones de Frida Sofía acusando a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente en su infancia, el cantante le respondió a través de su cuenta de Twitter.

Esta tarde el periodista Gustavo Adolfo Infante publicó una entrevista que le hizo a Frida Sofía, en la que ella revela entre lágrimas que sufrió abuso por parte de su abuelo.

Así lo dijo Frida Sofía cuando hablaba de las traiciones que ha recibido por parte de su familia y que por eso “los mandó a la fregada”, pero se quebró en el momento que empezó a hablar de Enrique Guzmán.

“Siempre fue muy abusivo, mira, me pongo a temblar por todo lo que tengo qué decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo… muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas, pero…”