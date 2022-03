Pablo Montero lloró por el desprecio de los Fernández

Ciudad de México.- Pese al rechazo y desaprobación de la familia Fernández que emprendió acciones legales, anoche Televisa estrenó la bioserie El último rey: el hijo del pueblo, protagonizada por Pablo Montero en el personaje de Vicente Fernández.

Como parte de las acciones para tratar de frenar la serie, la viuda Cuquita Abarca publicó una carta a manera de comunicado en redes sociales, en la que explicó las razones por las que Chente no quería la producción de Televisa.

Entre los detalles legales y personales, Cuquita mencionó que Vicente nunca habría aprobado a Pablo Montero para personificarlo.

Relató el productor Juan Osorio en una entrevista que cuando Pablo Montero leyó el comunicado lloró al sentirse despreciado por la familia Fernández, a la que es muy cercano, pues de niño jugaba y pasaba tiempo en el rancho Los tres potrillos, que eran sus amigos. Cuquita y Vicente Fernández eran padrinos del hermano de Pablo, que en paz descanse.

La noche de este lunes el elenco y equipo de producción se reunió en el Cine Tonalá para ver el primer capítulo y celebrar. Solamente Juan Osorio y Pablo Montero salieron a hablar con los medios que se encontraban en la calle.

El actor y cantante que ha tratado de hacer su trabajo con respeto y que incluso se lo ha mostrado a Vicente Fernández Jr.

“Con Luis (Vicente Jr.) siempre estoy hablando y le he mandado las escenas y las canciones y él me dice ‘se me enchina la piel, se me hace un nudo en la garganta’. Con él he hablado mucho y me ha dicho cosas muy bonitas. Yo los quiero mucho y los respeto y que yo estoy cuidando hasta el último detalle en lo que tiene que ver con mi interpretación, y dejarlo como un rey, como lo que fue”.