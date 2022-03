‘El último rey’ Televisa estrena la polémica serie sobre Vicente Fernández

Ciudad de México.- Luego de que este domingo la familia Fernández difundiera un comunicado para desacreditar la serie de TelevisaUnivisión sobre el Charro de Huentitán, una carta firmada por la viuda Refugio Abarca, Doña Cuquita insistió en el tema con un video publicado esta mañana.

“Estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue pero creí que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre y la sacaron ahora que ya no está él, pero si estuviera me estaría apoyando… No estoy sola”.