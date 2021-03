Realizar trámites de forma fácil en instituciones mexicanas es posible gracias a internet

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

La venta de acciones en corto le permite beneficiarse de la caída del precio de la acción.

En las ventas en corto o short sellings usted se vuelve responsable de los dividendos pagados por las acciones que ha puesto en corto. Antes de una venta en corto es esencial que verifique las fechas de pago de distribución y aproveche el potencial de los próximos dividendos en su decisión comercial.

Es primordial que conozca bien qué es una venta en corto, cuál es el mecanismo de la venta en corto, cuáles son sus ventajas y cómo funcionan los dividendos con posiciones cortas.

¿Qué es la venta en corto o “short selling”?

La venta en corto es la práctica de vender acciones sin tenerlas con la esperanza de poder obtener un beneficio comprándolas de nuevo a un precio inferior al de venta. En otras palabras, cuando se vende en corto una acción, se busca beneficiarse de un descenso -en lugar de un aumento- del precio.

Es importante resaltar que cuando toma prestadas las acciones para venderlas en una venta en corto, usted es responsable de pagarle al prestamista los dividendos pagados por la empresa durante el tiempo que la venta en corto está abierta.

Mecánica de la venta de acciones en corto

La idea detrás de las ventas en corto es vender acciones y volver a comprarlas después a un precio más bajo y beneficiarse de la diferencia. En lugar de comprar barato y vender caro, vender en corto significa vender caro y luego comprar barato. Para tomar una posición corta, hay que pedir prestadas las acciones de un corredor y luego venderlas. Para cerrar la operación, se recompran las acciones para devolverlas a la firma de corretaje. Las acciones prestadas salen del inventario del corredor o de las cuentas de otros inversores con la firma de corretaje. El punto es que las acciones que se venden pertenecen legalmente a otra persona.

¿Cuáles son las ventajas de la venta de acciones en corto?

La primera ventaja del short selling o venta en corto es el apalancamiento. Dado que puede vender en corto con operaciones de margen; poniendo solo un porcentaje del valor total de las acciones que está negociando, puede ganar más dinero con una inversión menor.

Además, la incorporación de las ventas en corto en sus estrategias de inversión duplica sus oportunidades de ganancias; ya que puede ganar dinero no solo con los aumentos del precio de las acciones, sino también con las disminuciones del precio de las acciones.

La venta en corto también se puede utilizar para brindar protección adicional contra riesgos a su cartera de inversiones general. Puede utilizar algunas posiciones cortas para cubrir las posiciones largas que tenga.

Pagando el dividendo

Si una acción en la que actualmente tiene una posición corta paga un dividendo, usted es responsable del dividendo de las acciones que ha tomado prestadas. Cuando vence el dividendo, su corredor retirará efectivo de su cuenta de corretaje igual al monto del dividendo pagado sobre las acciones en corto. Luego, el corredor paga el dinero al propietario de las acciones. Debe verificar cuándo una acción generalmente paga dividendos antes de venderlas en corto.

Fecha ex dividendo (ex-dividend date)

Cualquier inversor que posea acciones en la fecha ex dividendo, tendrá derecho a recibir el dividendo. La fecha ex dividendo será dos días hábiles antes de la fecha de registro publicada para el dividendo. Para evitar pagar un dividendo por acciones prestadas y en corto; debe recomprar las acciones a más tardar el día anterior a la fecha de ex dividendo. Si todavía está en una posición corta en la fecha anterior, pagará el dividendo de las acciones prestadas.

El ex dividendo también se conoce como “sin dividendos”. Si se compran y mantienen acciones hasta esa fecha, se recibirán dividendos. No obstante, si la compra se realiza en esa fecha o posteriormente; no se tiene derecho a percibir dividendos de las acciones y es quien ha vendido las acciones que recibe el dividendo.

Buscando reducción de dividendos

Una estrategia de venta en corto es buscar acciones que se predicen que reducirán o no pagarán el próximo dividendo programado. Si realmente se reduce el dividendo, el precio de la acción podría caer significativamente, produciendo una buena ganancia en su posición corta. Si la empresa no recorta el dividendo, puede verse afectado por el doble golpe de un aumento del precio de las acciones y el pago del dividendo de las acciones en corto. Tomar una posición corta para beneficiarse de una posible reducción de dividendos es una operación de alto riesgo, pero a la vez, de alta recompensa.

Conclusión

La venta en corto es esencialmente un movimiento bajista que requiere que una acción baje para que el inversor gane dinero.

Es una estrategia de negociación de alto riesgo pero es una estrategia que le permite a los inversores activos producir rendimientos positivos incluso en un período de rendimientos negativos para una acción o en el mercado en su conjunto.

Las ventas en corto desempeñan un papel importante en los mercados de capitales eficientes; otorgando beneficios positivos al facilitar la negociación de valores en el mercado secundario a través de un mejor descubrimiento de precios y liquidez; al tiempo que impacta positivamente en la economía real.

