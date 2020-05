AMLO batea propuesta de Morena para que Inegi revise patrimonio de mexicanos

México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la propuesta de Morena, de que el Inegi revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos y tenga acceso a su información fiscal.

En su conferencia matutina, el mandatario expresó: “se debe de mantener privada la información de las personas, la obligación de dar a conocer el patrimonio es exclusivo para los servidores públicos.

#YqueLeDigo 📣 Puro distractor. La idea de Morena de dar poder al INEGI para meterse hasta la cocina de los ciudadanos y medir su riqueza ya fue bateada por #AMLO. Ojalá sí cumpla, pues también dijo que el Ejército iría a los cuarteles y está en las callespic.twitter.com/emImLaREwQ — DICES (@dicesmx) May 19, 2020

Por eso no considero conveniente esa propuesta, lo mejor para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno ayude, para que la mayoría de mexicanos vaya escalando y no se profundice en la desigualdad social”.

López Obrador insistió en que se opone a que las personas informen cuánto tienen o que los encuestadores del Inegi pasen al interior de los domicilios encuestados.

Dicha propuesta para el Inegi fue presentada por Alfonso Ramírez Cuellar, actual presidente de Morena.

