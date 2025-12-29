Bebés abandonados: La crisis de desamparo que marcó al 2025

Ciudad de México.- El año 2025 cierra con una estadística desgarradora que pone de manifiesto una crisis social profunda: el abandono recurrente de recién nacidos en espacios públicos. Desde basureros hasta estaciones de Metro, los bebés abandonados dejaron un rastro de desamparo. La sociedad civil es la que se ha movilizado en un intento por salvar vidas que, en muchos casos, apenas comenzaban.

El pasado 25 de diciembre, en plena Navidad, un recién nacido fue abandonado en la jardinera de una Iglesia, en Tultitlán, los feligreses escucharon el llanto y lo rescataron. El bebé fue bautizado y llamado Jesús. Actualmente continúa hospitalizado.

Casos que conmocionaron: El factor Tultitlán y el Valle de México

Uno de los episodios más mediáticos y crudos ocurrió el 11 de febrero en la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán, Estado de México. Lucio y Diana N., una pareja de apenas 18 y 21 años, fueron detenidos tras viralizarse un video donde se observa al joven abandonar a su hijo recién nacido en plena calle.

“Necesitamos más padres que no encubran a hijos delincuentes”: América Rangel sobre caso de bebé abandonado

La indignación creció cuando se revelaron mensajes de WhatsApp en los que ambos pactaban dejar al menor dentro de una bolsa de basura. Tras nueve meses de proceso legal, una jueza determinó que el pequeño será dado en adopción a inicios de 2026, permaneciendo bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México.

Sin embargo, este no fue un caso aislado. El 21 de mayo, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, otro recién nacido fue localizado en los baños de una tienda de autoservicio en Lomas de Plateros, envuelto en plástico dentro de un bote de basura. Solo dos días después, en Ecatepec, la policía rescató a una niña abandonada en un tiradero de la colonia Ciudad Azteca.

La lucha contra el frío y la desnutrición

La exposición a la intemperie ha sido el común denominador en estos hallazgos. El 15 de julio, en Chalco, un bebé fue rescatado de un terreno baldío con cuadros severos de desnutrición e hipotermia. Agosto fue, quizás, el mes más crítico del año con seis reportes adicionales.

El 5 de agosto, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un ciclista salvó a una pequeña cubierta apenas con una sudadera; poco después, se difundió el video de su madre dando a luz en el asfalto y abandonándola inmediatamente. El 10 de agosto, en Ecatepec, vecinos hallaron a otro menor con hipotermia en la acera de una avenida. Incluso bebés de mayor edad fueron víctimas, como el caso del 23 de agosto en Tacubaya, donde una pareja dejó a su hijo de cuatro meses en la calle; hoy, los padres enfrentan un proceso penal por abandono de persona incapaz.

Tragedias en el transporte público

Lamentablemente, no todos los finales fueron de rescate exitoso. El 25 de agosto, una recién nacida fue abandonada en los baños de la estación Coyuya de la Línea 8 del Metro. Pese a ser trasladada a un hospital, la pequeña falleció tres días después debido a una hemorragia y daño cerebral severo, dejando una herida abierta en la opinión pública sobre la rapidez de la respuesta institucional.

¿Por qué ocurre el abandono de bebés?

Especialistas en la materia, como Alison González de la organización “A favor de la Mujer y la Vida”, señalan que el abandono de bebés no puede entenderse sin analizar la falta de redes de apoyo. Factores como la minoría de edad de las madres, la pobreza, el miedo al estigma social y la violencia doméstica son detonantes comunes.

“No podemos responder con más dureza, con más frialdad ante un acto tan crudo como puede ser el de una mamá o un papá que abandona a su propio hijo”, señaló.

“Es una tragedia, es doloroso y debemos reconocer ese dolor, porque partiendo de él podemos elegir entre la ira, la venganza, la justicia sin criterio o el acompañamiento”.

Muchas mujeres se sienten acorraladas al no encontrar opciones legales o seguras para entregar a sus hijos si no pueden hacerse cargo de ellos. Instituciones como el DIF y la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recuerdan que existen programas de apoyo psicológico, médico y jurídico para mujeres en situación vulnerable, buscando evitar que el desespero termine en una tragedia sobre la banqueta.

Al cierre de este 2025, el reto para 2026 es claro: fortalecer la vigilancia, agilizar los procesos de adopción y, sobre todo, garantizar que ninguna mujer se sienta tan sola como para considerar un bote de basura como el único destino para su hijo.

npq

📲 Síguenos en WhatsApp