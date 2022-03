Canciller Ebrard participa en Cumbre Mundial de Gobierno en Dubái

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono en Cuajimalpa y Cuauhtémoc, por lo que este miércoles habrá Hoy no circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), con exenciones por primera vez, al personal de salud con credencial vigente y a los ciudadanos que cuenten con folio para asistir a vacunación contra covid-19.

“Con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplican en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ACTIVA LA FASE 1 DE CONTINGENCIA AMBIENTAL POR OZONO, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana.

En un comunicado, detalló que a las 16:00 horas de este martes, se registraron concentraciones máximas de ozono de 162 ppb y 156 ppb en las estaciones de monitoreo Santa Fe y Merced ubicadas en las alcaldías de Cuajimalpa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

#ComunicadoCAMe

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)

Más información en ▶️https://t.co/7C5OwZKxPN#CuidaTuSalud pic.twitter.com/QIOrFdCMh7 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 29, 2022

“Lo anterior, debido a la influencia de un sistema de alta presión sobre la ZMVM, el cual se fortaleció durante el día, incrementando la estabilidad atmosférica, la presencia de viento débil y la incidencia de una intensa radiación solar que favoreció la formación de ozono combinado con el transporte de los contaminantes hacia la zona Suroeste del Valle de México”.

Por lo anterior, la CAMe recomienda Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. No fumar, especialmente en espacios cerrados. No circula La CAMe indicó que mañana miércoles 30 de marzo, deberán suspender su circulación desde las 5:00 a las 22:00 horas, con los siguientes hologramas: Vehículos particulares:

Holograma de verificación 2. Holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Holograma de verificación “0 y 00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 Vehículos foráneos: Holograma tipo 1 o 2. Holograma “00” ó “0” engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Pipas o semi remolques de gas licuado de petróleo, matrícula PAR Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la Ciudad de México o Estado de México. La CAMe precisó que los taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones por su holograma, dejarán de circular de las 10:00 a las 22:00 horas; por lo que podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

ARH