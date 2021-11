Marlén, la vida que se apagó en la explosión de la Pensil Norte

Ciudad de México.— Marlén Santos Rodríguez, la joven que perdió la vida tras la explosión en la colonia Pensil Norte, recibió el último adiós de sus familiares.

Mujer trabajadora, deportista y con la ilusión de retomar sus estudios, fue velada en Lago Ammer, frente a la vecindad que se desplomó este sábado.

Su padre, Gabriel, la acompañaba en el momento de la tragedia, pero desafortunadamente no logró salir a tiempo de su vivienda.

Recuerda, en charla para Siete24.mx, que Marlén estaba a punto de abandonar en inmueble, pero regresó por sus llaves. En ese momento, la estructura se vino abajo.

Consternado y dolido, la describió como una joven con muchos proyectos, con una alegría por la vida, que se apagó aparentemente por acumulación de gas.

Pese al dolor, Gabriel busca consuelo con lo vivido con Marlén durante 20 años.

“Me quedo con lo bello que pude convivir con ella durante 20 años, me dio mucho, me encariñé como no tienes idea”.

Los restos de Marlén descansan en el Panteón Sanctorum.

La explosión que terminó con la vida de Marlén

En punto de las 9:29 horas de este sábado, una explosión causó el derrumbe de una vecindad en la calle Ammer, de la colonia Pensil Norte.

El gobierno capitalino apoyará a las aproximadamente veinte familias que perdieron su vivienda.

Así mismo, la alcaldía Miguel Hidalgo habilitó un centro de acopio para apoyar a las personas afectadas.

JAHA