Cómo distinguir gripa, alergia, influenza y COVID-19 en otoño-invierno

Ciudad de México.- La llegada del otoño-invierno incrementa consultas médicas por síntomas respiratorios que generan ansiedad, dudas y decisiones urgentes en miles de familias cada día.
El aire frío y seco afecta las mucosas respiratorias y reduce su capacidad de defensa, explican especialistas en salud pública y universidades.
La menor exposición solar también influye en niveles bajos de vitamina D y debilita la respuesta inmunológica.
En este contexto, varios virus sobreviven mejor y circulan con mayor facilidad.
Durante la temporada invernal aumentan los casos de gripa, influenza y COVID-19, padecimientos con síntomas similares, pero con riesgos distintos.
Las autoridades sanitarias suelen reforzar campañas de vacunación para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
El objetivo consiste en reducir hospitalizaciones y complicaciones graves asociadas a infecciones respiratorias.
Daniel Pahua Díaz, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que cada enfermedad tiene un origen específico.
El COVID-19 lo causa el virus SARS-CoV-2.
El resfriado común lo provocan principalmente rinovirus.
La influenza la genera el virus A(H1N1), con variaciones genéticas constantes, según los CDC de Estados Unidos.
Las alergias no tienen origen infeccioso.
Representan una reacción exagerada del sistema inmunológico ante agentes ambientales como polvo, polen o esporas.
¿Cómo se transmiten?
La gripa, la influenza y el COVID-19 se transmiten por contacto cercano y gotículas respiratorias, de acuerdo con los especialistas.
Además, estas partículas se liberan al toser, hablar, estornudar o respirar.
Una persona cercana puede inhalarlas fácilmente.
El COVID-19 también puede propagarse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara, aunque no es la vía principal.
Las alergias no se contagian y suelen intensificarse durante cambios estacionales.
Síntomas que marcan diferencias.
La gripa suele presentar congestión nasal, escurrimiento, tos, dolor muscular y cansancio general.
Además, el COVID-19 puede causar fiebre, dificultad respiratoria, fatiga intensa y pérdida del olfato o gusto.
La influenza provoca fiebre elevada, tos, dolor corporal, cefalea y fatiga marcada, indican los CDC.
Las alergias se concentran en la cavidad nasal.
Generan congestión, escurrimiento y alteraciones del olfato.
No producen fiebre ni compromiso pulmonar directo.
Los especialistas advierten que influenza y COVID-19 pueden comprometer la función pulmonar y poner en riesgo la vida.
Estos casos requieren atención médica inmediata.
Asimismo, distinguir estos padecimientos permite actuar con oportunidad y evitar complicaciones graves.
También reduce la automedicación y el contagio en espacios familiares, escolares y laborales.
La información clara fortalece decisiones responsables y solidarias.
Los tratamientos varían según el diagnóstico.
Las alergias se controlan con antihistamínicos, aerosoles nasales y evitando alérgenos.
La influenza y el COVID-19 requieren antivirales indicados por personal médico.
El resfriado suele resolverse en pocos días con cuidados básicos.
La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz.
Además, la vacunación, el lavado de manos y la atención temprana salvan vidas cada invierno.
ARH
México
Prevención que cuida: el retiro de fórmulas infantiles que activó alertas sanitarias globales
Ciudad de México.- En los primeros días de este enero de 2026, Nestlé anunció un retiro preventivo de fórmulas infantiles en más de 25 países, tras confirmar un posible riesgo sanitario en algunos lotes.
La medida respondió a la detección potencial de Bacillus cereus, una bacteria capaz de producir cereulida, una toxina asociada a malestares gastrointestinales, especialmente delicados en bebés.
La información activó protocolos sanitarios, revisiones domésticas y una conversación global sobre la seguridad alimentaria infantil, un tema sensible para millones de familias.
¿Qué sucedió y qué productos fueron retirados?
Nestlé informó que retiró de forma voluntaria y preventiva decenas de lotes de leches en polvo y fórmulas infantiles distribuidas en distintos mercados.
La empresa explicó que la decisión buscó evitar cualquier riesgo potencial para la salud de lactantes y niños pequeños, aun sin reportes masivos de daños.
Entre los productos retirados se encontraron varias presentaciones de las líneas NAN Total Confort 1 y 2, NAN Optipro 1, Alfamino, Alfamino Junior y Nidina 1.
También se incluyeron fórmulas destinadas a necesidades médicas específicas y algunas variantes digestivas, según comunicados oficiales de la empresa.
Los retiros abarcaron países de Europa, América Latina, Asia y México, donde las autoridades sanitarias activaron alertas informativas para la población.
¿sobre Bacillus cereus?
Bacillus cereus es una bacteria común en el ambiente y no siempre representa un riesgo para la salud humana.
Sin embargo, en ciertos alimentos puede producir cereulida, una toxina resistente al calor que provoca síntomas gastrointestinales.
Entre los efectos reportados se encuentran vómitos intensos, náuseas, diarrea, dolor abdominal y somnolencia.
En bebés, estos síntomas adquieren mayor relevancia debido a su sistema inmunológico en desarrollo y su dependencia de una nutrición segura.
Autoridades sanitarias recordaron que los productos no incluidos en los lotes señalados se consideraron seguros para su consumo.
La respuesta de COFEPRIS en México
En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que fue notificada por Nestlé México sobre el retiro de productos importados.
COFEPRIS señaló específicamente los lotes de NAN® Alfamino® y Alfamino® en presentación de 400 gramos, procedentes de Europa.
La dependencia recomendó no adquirir ni consumir los productos con números de lote y fechas de caducidad previamente detallados en su aviso oficial.
También pidió suspender su uso, consultar a un profesional de la salud y notificar a la empresa mediante sus canales oficiales.
Te puede interesar: Jubilarse antes de los 55 ya es posible: ISSSTE abre la puerta desde 2026
La autoridad sanitaria afirmó que mantuvo acciones de vigilancia y control para proteger la salud pública.
Una tendencia global de vigilancia alimentaria
Este retiro se sumó a otros episodios recientes de vigilancia sanitaria en alimentos infantiles registrados en distintos países durante 2025.
En Estados Unidos y Europa, autoridades emitieron alertas por contaminaciones bacterianas en fórmulas infantiles, asociadas a Cronobacter y Salmonella.
ARH
CDMX
Tutoriales que ponen en riesgo tus datos digitales
Pon atención
Ciudad de México.— Actualmente, las redes sociales son el instructivo del mundo. Si uno tiene dudas, acude a los tutoriales de plataformas como TikTok y soluciona su problema, pero esto no siempre es seguro.
La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre una nueva modalidad de fraude digital orientada al robo de contraseñas y datos personales.
La popularidad de TikTok entre adolescentes y jóvenes la convirtió en un canal atractivo para la difusión de riesgos.
Los contenidos se presentan como tutoriales sencillos que prometen activar gratuitamente servicios de pago.
De acuerdo con la Policía Cibernética, estos videos aparentan legitimidad porque muestran supuestas pruebas de funcionamiento.
Sin embargo, el procedimiento que invitan a seguir no activa ningún servicio real.
Los usuarios reciben instrucciones para copiar y pegar códigos o comandos en sus dispositivos.
En realidad, esos fragmentos de texto instalan instrucciones maliciosas diseñadas para vulnerar la seguridad del sistema.
Cómo operan los tutoriales falsos y qué información queda expuesta
Al seguir estos videos, las personas modifican configuraciones críticas de su sistema operativo.
También desactivan protecciones de seguridad que normalmente bloquean amenazas externas.
Posteriormente, descargan programas que operan de manera silenciosa.
Estos archivos se infiltran en navegadores, gestores de contraseñas y aplicaciones de mensajería.
La Policía Cibernética explicó que el acceso a la información ocurre en cuestión de segundos.
Entre los datos comprometidos se encuentran cuentas bancarias, correos electrónicos y perfiles de redes sociales.
Te recomendamos: Siete propósitos para blindar tu vida digital y evitar ciberataques este 2026
También se ven afectadas otras plataformas digitales que almacenan información sensible.
Este acceso indebido incrementa el riesgo de fraude, suplantación de identidad y pérdidas económicas.
Las autoridades subrayaron que los ciberdelincuentes aprovechan la confianza de los usuarios jóvenes.
Además, muchos de estos perfiles utilizan comentarios manipulados y ediciones cuidadas para generar una percepción de seguridad que motive a seguir las instrucciones.
La SSC-CDMX señaló que estas prácticas se detectaron recientemente en monitoreos preventivos.
Por ello, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a familias y usuarios de redes sociales.
Recomendaciones clave para evitar robo de contraseñas y fraudes digitales
La Unidad de Policía Cibernética pidió no copiar ni ejecutar comandos de procedencia desconocida.
Evitar copiar y pegar instrucciones difundidas en videos reduce el riesgo de instalar software malicioso.
También recomendó no instalar activadores, programas pirata o versiones no oficiales. Este tipo de software representa uno de los principales vectores de infección digital.
Otra medida consiste en verificar siempre la fuente del contenido. Cualquier tutorial que prometa activar servicios de pago de forma gratuita debe generar desconfianza.
La SSC-CDMX aconsejó mantener actualizado el sistema operativo y usar un antivirus activo.
Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades que pueden ser explotadas por programas maliciosos.
Se pidió evitar descargas desde enlaces externos o desconocidos, especialmente aquellos compartidos por redes sociales o mensajes no solicitados.
La revisión periódica de la actividad de las cuentas resulta fundamental. Detectar accesos desde ubicaciones desconocidas permite actuar antes de un fraude mayor.
Finalmente, se recomendó realizar respaldos frecuentes de información, pues las copias de seguridad facilitan la recuperación de datos tras una infección.
En caso de detectar contenido sospechoso o haber sido víctima de un fraude, la SSC-CDMX exhortó a contactar a la Policía Cibernética.
Los canales oficiales son el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, el correo [email protected] y las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
JAHA
México
El primer día de trabajo: emociones que abren camino y marcan integración laboral
Ciudad de México.- El primer día de trabajo concentra emociones que influyen directamente en la integración y el desempeño inicial de un colaborador. Entusiasmo, nervios e incertidumbre conviven en una jornada decisiva.
Para millones de personas, ese inicio define la relación con la empresa y con el equipo. La experiencia no solo depende del trabajador, también refleja la cultura organizacional.
De acuerdo con la agencia de colocación Computrabajo, en Latinoamérica, comparte recomendaciones prácticas para vivir ese momento con mayor seguridad y sentido positivo.
¿Qué sucede el primer día de trabajo?
El primer día marca el ingreso formal a una nueva comunidad laboral. El colaborador observa, escucha y busca entender reglas, dinámicas y expectativas.
Ese proceso ocurre mientras gestiona emociones intensas. La adaptación no es inmediata, pero sí determinante para el desempeño temprano.
Asimismo, la agencia señaló que la preparación previa reduce el estrés inicial. Anticipar detalles prácticos ayuda a enfocar la energía en aprender y relacionarse.
Además, la plataforma recomendó preparar el atuendo con base en el código de vestimenta. También sugirió alistar documentos y calcular tiempos de traslado.
Estas acciones simples ofrecen control en un contexto desconocido. La organización personal fortalece la confianza desde las primeras horas.
Aprender, preguntar y adaptarse al entorno.
El primer día inicia un proceso de aprendizaje continuo. La observación atenta permite comprender procesos, jerarquías y formas de comunicación.
También aconsejó tomar notas y participar activamente en reuniones introductorias. Escuchar con atención facilita una adaptación más fluida.
Preguntar, cuando algo no queda claro, también construye relaciones sanas. La curiosidad responsable demuestra interés y compromiso.
Este enfoque reduce errores tempranos y favorece la integración. La empresa percibe disposición, apertura y responsabilidad profesional.
Integración humana y cultura organizacional.
La convivencia impulsa la pertenencia. Espacios informales, como el almuerzo, permiten conocer al equipo desde una dimensión más humana.
Te puede interesar: Emprender como propósito de año nuevo: ilusión y reto
Además recomendó mostrar apertura, sin perder el equilibrio profesional. Conversar sobre proyectos y experiencias fortalece vínculos iniciales.
Alejandra Martínez, Responsable de Estudios del Mercado Laboral en Computrabajo México, explicó la relevancia de este momento.
“El primer día de trabajo concentra emociones que influyen directamente en la integración y el desempeño inicial de un colaborador”, señaló.
Martínez destacó que la experiencia se relaciona con la calidad del proceso de incorporación. Una bienvenida clara reduce el estrés y fortalece la motivación.
Cuando las empresas diseñan procesos humanos y estructurados, promueven permanencia y compromiso desde el inicio.
¿Por qué importa este primer día?
El primer día no es un trámite administrativo. Es una experiencia que comunica valores, expectativas y cuidado por las personas.
Una actitud positiva y receptiva permite identificar oportunidades de crecimiento. También facilita la conexión con la cultura organizacional.
Contar estas historias visibiliza la importancia del trabajo digno y humano. Cada inicio laboral representa una oportunidad de construir confianza mutua.
ARH
México
Emprender como propósito de año nuevo: ilusión y reto
Ciudad de México.- Cada inicio de año millones de personas renuevan propósitos. Entre ellos, emprender ocupa un lugar cada vez más visible, impulsado por la búsqueda de autonomía, sentido y estabilidad laboral.
El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) revela una paradoja clara. El 20.3 por ciento de los adultos espera iniciar un negocio, pero solo 3.3 por ciento logra consolidarlo como lo imaginó. La intención crece, la realidad avanza más lento.
¿Qué pasa con el emprendimiento?
El informe GEM 2024-2025, basado en encuestas a más de 150 mil personas en 51 economías, muestra que emprender parece más accesible que antes.
En 35 países, al menos 40 por ciento de los adultos considera fácil iniciar un negocio.
Sin embargo, esta percepción no se traduce en acción. Cada vez más personas deciden no dar el paso, aun cuando detectan oportunidades claras en su entorno.
El miedo al fracaso pesa más que la oportunidad
El informe identifica un freno central: el temor a fallar.
En 43 economías, más de dos de cada cinco personas que ven oportunidades prefieren no emprender por miedo al fracaso.
Este temor no se limita a perder dinero. Incluye el costo emocional, el estigma social y la dificultad para cerrar un negocio sin consecuencias personales graves.
Aunque el contexto mejora, el riesgo percibido domina la decisión.
Fallar también enseña
Los datos del GEM matizan esta narrativa. En la mayoría de los países, quienes cerraron un negocio recientemente tienen más probabilidades de volver a emprender que quienes nunca lo intentaron.
El fracaso aparece como una etapa de aprendizaje. Aun así, 49.4 por ciento de las personas que identifican oportunidades decide no emprender por miedo, lo que limita el aprovechamiento de contextos favorables.
El reporte confirma una desigualdad persistente.
En casi una tercera parte de los países, la tasa de emprendimiento masculino supera a la femenina por cinco puntos porcentuales o más.
En 14 economías, la actividad emprendedora temprana de los hombres supera con claridad a la de las mujeres. Nueve pertenecen a países de altos ingresos.
El acceso desigual a financiamiento, capacitación y redes sigue marcando la diferencia.
El impacto económico también muestra límites.
En 37 de las 51 economías, uno de cada tres emprendedores tempranos no espera generar empleos adicionales en cinco años.
Te puede interesar: Violencia contra la niñez persiste en México: REDIM
Solo ocho países reportan expectativas altas de contratación. La mayoría pertenece a economías de altos ingresos, con excepciones como Brasil y Tailandia.
El emprendimiento existe, pero no siempre escala.
Innovación y sostenibilidad, dos caminos distintos
La innovación se concentra en países ricos.
Solo 17 economías registran que al menos cinco por ciento de los nuevos emprendedores ofrece productos nuevos para el mundo.
La sostenibilidad, en cambio, avanza de forma transversal.
En 40 países, más de la mitad de los emprendedores prioriza el impacto social y ambiental sobre las ganancias. Esta visión aparece con más fuerza entre mujeres.
Un propósito compartido, un reto abierto
El GEM subraya que emprender sigue siendo una vía relevante de desarrollo económico y social.
No basta con facilitar el inicio de un negocio. Reducir el miedo al fracaso, cerrar brechas de género y fortalecer entornos locales sigue siendo clave.
Emprender se mantiene como un propósito de año nuevo cargado de esperanza. Convertir esa intención en un proyecto sólido sigue siendo el desafío pendiente.
ARH
