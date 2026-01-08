Prevención que cuida: el retiro de fórmulas infantiles que activó alertas sanitarias globales

Ciudad de México.- En los primeros días de este enero de 2026, Nestlé anunció un retiro preventivo de fórmulas infantiles en más de 25 países, tras confirmar un posible riesgo sanitario en algunos lotes.

La medida respondió a la detección potencial de Bacillus cereus, una bacteria capaz de producir cereulida, una toxina asociada a malestares gastrointestinales, especialmente delicados en bebés.

La información activó protocolos sanitarios, revisiones domésticas y una conversación global sobre la seguridad alimentaria infantil, un tema sensible para millones de familias.

¿Qué sucedió y qué productos fueron retirados?

Nestlé informó que retiró de forma voluntaria y preventiva decenas de lotes de leches en polvo y fórmulas infantiles distribuidas en distintos mercados.

La empresa explicó que la decisión buscó evitar cualquier riesgo potencial para la salud de lactantes y niños pequeños, aun sin reportes masivos de daños.

Entre los productos retirados se encontraron varias presentaciones de las líneas NAN Total Confort 1 y 2, NAN Optipro 1, Alfamino, Alfamino Junior y Nidina 1.

También se incluyeron fórmulas destinadas a necesidades médicas específicas y algunas variantes digestivas, según comunicados oficiales de la empresa.

Los retiros abarcaron países de Europa, América Latina, Asia y México, donde las autoridades sanitarias activaron alertas informativas para la población.

¿sobre Bacillus cereus?

Bacillus cereus es una bacteria común en el ambiente y no siempre representa un riesgo para la salud humana.

Sin embargo, en ciertos alimentos puede producir cereulida, una toxina resistente al calor que provoca síntomas gastrointestinales.

Entre los efectos reportados se encuentran vómitos intensos, náuseas, diarrea, dolor abdominal y somnolencia.

En bebés, estos síntomas adquieren mayor relevancia debido a su sistema inmunológico en desarrollo y su dependencia de una nutrición segura.

Autoridades sanitarias recordaron que los productos no incluidos en los lotes señalados se consideraron seguros para su consumo.

La respuesta de COFEPRIS en México

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que fue notificada por Nestlé México sobre el retiro de productos importados.

COFEPRIS señaló específicamente los lotes de NAN® Alfamino® y Alfamino® en presentación de 400 gramos, procedentes de Europa.

La dependencia recomendó no adquirir ni consumir los productos con números de lote y fechas de caducidad previamente detallados en su aviso oficial.

También pidió suspender su uso, consultar a un profesional de la salud y notificar a la empresa mediante sus canales oficiales.

Te puede interesar: Jubilarse antes de los 55 ya es posible: ISSSTE abre la puerta desde 2026

La autoridad sanitaria afirmó que mantuvo acciones de vigilancia y control para proteger la salud pública.

Una tendencia global de vigilancia alimentaria

Este retiro se sumó a otros episodios recientes de vigilancia sanitaria en alimentos infantiles registrados en distintos países durante 2025.

En Estados Unidos y Europa, autoridades emitieron alertas por contaminaciones bacterianas en fórmulas infantiles, asociadas a Cronobacter y Salmonella.

ARH