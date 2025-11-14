Diabetes en México: un reto urgente para la salud pública

Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Siete24 noticias conversó con Paulina Magaña Carvajal, Coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, para reflexionar sobre un problema que, aunque prevenible, sigue siendo una de las causas principales de muerte en nuestro país.

¿Por qué la diabetes sigue siendo de las principales causas de muerte en México?

A pesar de que la diabetes tipo 2 es prevenible, continúa entre los primeros lugares de mortalidad en México.

Bebidas azucaradas.

Magaña explica que esto obedece a estilos de vida poco saludables, muy ligados al consumo elevado de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

México registra uno de los niveles más altos de consumo de refrescos: 163 litros por persona al año, lo que equivale aproximadamente a cerca de medio litro al día.

Esta constante alimentación de riesgo causa complicaciones graves como insuficiencia renal, discapacidad y altos costos para el sistema de salud.

¿Cómo impacta el consumo de bebidas azucaradas en niños y adolescentes?

La enfermedad ya no sólo afecta a la población adulta. En niños y adolescentes el problema es muy preocupante: nueve de cada diez menores consumen bebidas azucaradas de forma regular.

Bebidas azucaradas.

Además, datos recientes, de los nuevos casos de diabetes en México, un 30 % está directamente atribuido al consumo de estas bebidas.

Este escenario anticipa que muchas personas jóvenes enfrentarán enfermedades crónicas al incorporarse al ámbito laboral.

¿Qué papel juega la educación alimentaria y por qué no basta por sí sola?

La educación en nutrición es un componente esencial, pero Magaña advierte que no es suficiente si no va acompañada de cambios estructurales en el entorno.

Bebidas azucaradas.

La publicidad masiva de bebidas azucaradas, los precios accesibles de productos ultraprocesados y la presencia de estos alimentos incluso en espacios escolares, son barreras que debilitan las acciones preventivas.

Por ello, la experta llama a regular el marketing dirigido a niños y adolescentes y a fortalecer políticas de entorno alimentario saludable.

Paulina Magaña Carvajal, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor.

¿Se incrementa el consumo en temporada decembrina?

Aunque no hay datos precisos para diciembre, Magaña indica que históricamente las ventas de refrescos bajaban en época de frío.

Sin embargo, ante esa caída las empresas lanzaron campañas navideñas agresivas —como las caravanas de refrescos— que hoy han logrado revertir la disminución estacional. Se anticipa que el consumo aumentará también durante la temporada festiva.

¿Cuáles son los efectos más graves de la diabetes no controlada para las familias mexicanas?

Cuando no se controla, la diabetes provoca complicaciones severas: insuficiencia renal, amputaciones, pérdida de visión y discapacidad.

A su vez, repercute en la familia: gastos médicos que no siempre están cubiertos, menor productividad laboral de la persona enferma y de quienes la apoyan, y una carga emocional y económica que puede prolongarse por años.

¿Qué resultados han dado el etiquetado frontal y los impuestos al refresco?

Las políticas como el impuesto a bebidas azucaradas (vigente desde 2014) y el etiquetado frontal han mostrado resultados.

Etiquetado Frontal.

De acuerdo con la especialista, el impuesto redujo el consumo en un rango aproximado de entre 6 % y 9 % en los primeros años, alcanzando hasta 17 % en hogares de menores ingresos.

Sin embargo, Magaña subraya que aún estamos lejos de alcanzar la meta internacional del 20 % de reducción mediante impuestos.

En cuanto al etiquetado, ha impulsado la reformulación de productos con menor contenido de azúcar, aunque el camino para una transformación completa es largo.

De continuar con la tendencia actual, el sistema de salud mexicano podría quedar sobrepasado.

La diabetes, junto con las enfermedades cardiovasculares —ambas estrechamente ligadas al alto consumo de azúcar— fueron declaradas emergencia sanitaria en 2017 en México.

Bebidas azucaradas.

Hace falta una acción mucho más contundente. Según Magaña, no se trata solo de reducir el consumo: “tenemos que acercarnos a los mejores estándares internacionales”.

Paulina Magaña concluye con una invitación a la reflexión y a la acción: no es casualidad que México sea uno de los mayores consumidores de bebidas azucaradas. Existe un conjunto de factores estructurales —como precios bajos, marketing agresivo y oferta omnipresente— que fomentan esta realidad.

Aun así, asegura que sí es posible cambiar el rumbo mediante políticas más fuertes, educación acompañada de entornos que favorezcan la salud y una regulación más eficaz del marketing dirigido a menores.

