Diabetes en México: un reto urgente para la salud pública

Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Siete24 noticias conversó con Paulina Magaña Carvajal, Coordinadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, para reflexionar sobre un problema que, aunque prevenible, sigue siendo una de las causas principales de muerte en nuestro país.
¿Por qué la diabetes sigue siendo de las principales causas de muerte en México?
A pesar de que la diabetes tipo 2 es prevenible, continúa entre los primeros lugares de mortalidad en México.
Bebidas azucaradas.
Magaña explica que esto obedece a estilos de vida poco saludables, muy ligados al consumo elevado de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
México registra uno de los niveles más altos de consumo de refrescos: 163 litros por persona al año, lo que equivale aproximadamente a cerca de medio litro al día.
Esta constante alimentación de riesgo causa complicaciones graves como insuficiencia renal, discapacidad y altos costos para el sistema de salud.
¿Cómo impacta el consumo de bebidas azucaradas en niños y adolescentes?
La enfermedad ya no sólo afecta a la población adulta. En niños y adolescentes el problema es muy preocupante: nueve de cada diez menores consumen bebidas azucaradas de forma regular.
Bebidas azucaradas.
Además, datos recientes, de los nuevos casos de diabetes en México, un 30 % está directamente atribuido al consumo de estas bebidas.
Este escenario anticipa que muchas personas jóvenes enfrentarán enfermedades crónicas al incorporarse al ámbito laboral.
¿Qué papel juega la educación alimentaria y por qué no basta por sí sola?
La educación en nutrición es un componente esencial, pero Magaña advierte que no es suficiente si no va acompañada de cambios estructurales en el entorno.
Bebidas azucaradas.
La publicidad masiva de bebidas azucaradas, los precios accesibles de productos ultraprocesados y la presencia de estos alimentos incluso en espacios escolares, son barreras que debilitan las acciones preventivas.
Por ello, la experta llama a regular el marketing dirigido a niños y adolescentes y a fortalecer políticas de entorno alimentario saludable.
Paulina Magaña Carvajal, Coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor.
¿Se incrementa el consumo en temporada decembrina?
Aunque no hay datos precisos para diciembre, Magaña indica que históricamente las ventas de refrescos bajaban en época de frío.
Sin embargo, ante esa caída las empresas lanzaron campañas navideñas agresivas —como las caravanas de refrescos— que hoy han logrado revertir la disminución estacional. Se anticipa que el consumo aumentará también durante la temporada festiva.
Te puede interesar: Descansos rotos: 40 % de la niñez mexicana enfrenta trastornos del sueño
¿Cuáles son los efectos más graves de la diabetes no controlada para las familias mexicanas?
Cuando no se controla, la diabetes provoca complicaciones severas: insuficiencia renal, amputaciones, pérdida de visión y discapacidad.
A su vez, repercute en la familia: gastos médicos que no siempre están cubiertos, menor productividad laboral de la persona enferma y de quienes la apoyan, y una carga emocional y económica que puede prolongarse por años.
¿Qué resultados han dado el etiquetado frontal y los impuestos al refresco?
Las políticas como el impuesto a bebidas azucaradas (vigente desde 2014) y el etiquetado frontal han mostrado resultados.
Etiquetado Frontal.
De acuerdo con la especialista, el impuesto redujo el consumo en un rango aproximado de entre 6 % y 9 % en los primeros años, alcanzando hasta 17 % en hogares de menores ingresos.
Sin embargo, Magaña subraya que aún estamos lejos de alcanzar la meta internacional del 20 % de reducción mediante impuestos.
En cuanto al etiquetado, ha impulsado la reformulación de productos con menor contenido de azúcar, aunque el camino para una transformación completa es largo.
De continuar con la tendencia actual, el sistema de salud mexicano podría quedar sobrepasado.
La diabetes, junto con las enfermedades cardiovasculares —ambas estrechamente ligadas al alto consumo de azúcar— fueron declaradas emergencia sanitaria en 2017 en México.
Bebidas azucaradas.
Hace falta una acción mucho más contundente. Según Magaña, no se trata solo de reducir el consumo: “tenemos que acercarnos a los mejores estándares internacionales”.
Paulina Magaña concluye con una invitación a la reflexión y a la acción: no es casualidad que México sea uno de los mayores consumidores de bebidas azucaradas. Existe un conjunto de factores estructurales —como precios bajos, marketing agresivo y oferta omnipresente— que fomentan esta realidad.
Aun así, asegura que sí es posible cambiar el rumbo mediante políticas más fuertes, educación acompañada de entornos que favorezcan la salud y una regulación más eficaz del marketing dirigido a menores.
ARH
México
Calidad de salud: una generación que exige cuidados más humanos
Ciudad de México.— El inicio de 2024 dejó en los sistemas de salud de varios países preguntas sobre la capacidad para sostener el gasto, resolver tiempos de espera y atender el aumento de los problemas de salud mental entre los jóvenes. El informe más reciente de la OCDE presentó datos que vinculan recursos, acceso, riesgos y personal sanitario, con impactos directos en la vida diaria de millones de familias.
Gasto sanitario avanza por encima de los niveles previos a la pandemia
Los países de la OCDE destinaron en 2024 el 9.3 por ciento de su PIB a la sanidad. La cifra bajó respecto al máximo registrado durante la pandemia, aunque permanece por encima de los niveles previos. En 16 países el gasto sanitario representa al menos el 10 por ciento del PIB. En promedio, concentra el 15 por ciento del gasto público.
El informe Panorama de la salud en la OCDE 2025 proyecta que el gasto público crecerá 1.5 puntos del PIB hacia 2045. El organismo atribuye el aumento a los cambios tecnológicos, a expectativas más altas en los servicios de salud y al envejecimiento de la población.
La organización señala que la financiación puede enfrentar dificultades por prioridades políticas diversas y restricciones en las finanzas públicas. También subraya que las intervenciones preventivas pueden cumplir un papel relevante para mejorar la rentabilidad de los sistemas sanitarios.
Esperanza de vida se mantiene sin recuperar niveles previos en varios países
La esperanza de vida promedio en la OCDE llegó en 2023 a 81.1 años. En trece países permaneció por debajo de los niveles previos a la pandemia. Ese año se registraron más de tres millones de muertes prematuras en personas menores de 75 años que, según el informe, habrían podido evitarse con mejores medidas de prevención y atención sanitaria.
Las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer continúan como las principales causas de muerte en la OCDE. Juntas representan casi la mitad de los fallecimientos.
Las diferencias socioeconómicas influyen en el acceso. Las personas del quintil de ingresos más bajo tienen 2.5 veces más probabilidades de no recibir la atención médica necesaria en comparación con quienes se encuentran en el quintil más alto. Los tiempos de espera siguen sin resolverse en varios países a pesar de los sistemas de salud universales.
El avance de los factores de riesgo y su impacto en jóvenes y adultos
El informe registra que la obesidad aumentó en más de cuatro quintas partes de los países de la OCDE entre 2013 y 2023. En promedio, el 54 por ciento de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. El 27 por ciento de los adultos declaró consumo excesivo de alcohol por lo menos una vez al mes. Las tasas de tabaquismo se redujeron, aunque el 15 por ciento de los adultos fuma a diario. El consumo de vapeadores continúa en aumento.
LEE ¿Cuáles son los factores asociados a la esperanza de vida en México?
Los datos sobre población joven muestran tendencias similares. Entre quienes tienen 15 años, el 20 por ciento presenta sobrepeso u obesidad. El 15 por ciento fuma y el 20 por ciento usa vapeadores al menos una vez al mes.
La salud mental aparece como una preocupación creciente
El informe refleja un aumento de los problemas de salud mental entre adolescentes. En 2022, el 52 por ciento de los jóvenes de 15 años refirió múltiples problemas de salud, entre ellos desánimo, dolores de cabeza frecuentes y mareos. En 2014 la cifra era del 37 por ciento.
La OCDE señala que las intervenciones de atención primaria y prevención pueden reducir los principales factores de riesgo relacionados con obesidad, tabaquismo y consumo nocivo de alcohol. Indica que los países destinan actualmente el 3 por ciento del gasto total a la atención preventiva y el 14 por ciento a la atención primaria.
Avances en atención primaria y cuidados intensivos
La atención primaria contribuye a evitar hospitalizaciones. Las hospitalizaciones evitables disminuyeron en 28 de los 30 países con datos disponibles durante la última década. La satisfacción es alta. El 87 por ciento de usuarios de 45 años o más con enfermedades crónicas evaluó de manera positiva la atención recibida. El 78 por ciento confió en el último profesional sanitario que les atendió.
Los cuidados intensivos registran mejoras en supervivencia. La mortalidad a 30 días por infarto bajó de 8.2 por ciento en 2013 a 6.5 por ciento en 2023. En los ictus isquémicos las cifras pasaron de 9.3 por ciento a 7.7 por ciento en el mismo periodo.
Un sector sanitario con más personal y tensiones laborales
El personal sanitario continúa en aumento. Uno de cada nueve puestos de trabajo en la OCDE pertenece al sector sanitario o de asistencia social. La demanda de personal sigue en ascenso. En 2023 el 20 por ciento de los médicos se había formado en el extranjero, cifra superior al 16 por ciento registrado en 2010.
Sólo el 44 por ciento del personal médico y de enfermería considera que la dotación de personal y el ritmo de trabajo son seguros. Las experiencias de pacientes muestran avances, aunque el informe señala que existe margen de mejora en la atención de casos complejos.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
“Aquí nadie se rinde”; México dará un salto histórico en atención al cáncer con tecnología robótica
Ciudad de México.— Cada paciente que llega al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI enfrenta un proceso que demanda precisión clínica y tiempos claros. En noviembre ese recorrido incorporará un equipo robótico de radioterapia CyberKnife, cuyo objetivo será intervenir tumores con exactitud milimétrica y ampliar la capacidad de atención en la institución.
Incorporación de un sistema de precisión
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciará operaciones con esta tecnología en su Unidad Médica de Alta Especialidad. El equipo permite intervenir tumores en mama, próstata, hígado, páncreas, riñón, abdomen, sarcomas y sistema nervioso central con daño reducido en tejidos cercanos y con menor exposición a radiación.
El director de la UMAE, Rafael Medrano Guzmán, informó que México será el tercer país en América Latina que utilizará un equipo de esta generación. La capacidad operativa prevista va de 30 a 35 sesiones de radioterapia diarias en un horario de trabajo que cubrirá desde la mañana hasta la noche.
Doce años de uso y una renovación aprobada
El Hospital de Oncología incorporó la tecnología CyberKnife en 2012 con la apertura del Centro de Radiocirugía Robótica. Desde entonces mantuvo un proceso de actualización continua. El Consejo Técnico del IMSS aprobó este año la renovación del sistema para incorporar la versión más reciente del equipo.
En el anuncio se reconoció la participación de las áreas directivas del IMSS que impulsaron la renovación con el fin de fortalecer los tratamientos especializados.
LEE “Tigre por siempre”: la historia de André y su batalla contra un tumor cerebral
Evaluación multidisciplinaria y equipo complementario
El hospital aplica un método que reúne a especialistas de distintas áreas para evaluar cada caso. Los pacientes candidatos al uso del CyberKnife pasan por una selección que busca garantizar seguridad y precisión. El modelo se complementa con la plataforma robótica Da Vinci y con nuevas moléculas incluidas en los protocolos de tratamiento.
La inversión del IMSS para la adquisición del equipo y su instalación fue cercana a 200 millones de pesos. En el sector privado, un procedimiento con tecnología equivalente puede costar entre dos y cuatro millones de pesos más el seguimiento posterior.
Personal especializado para operar el sistema
La operación del CyberKnife exige capacitación continua. Técnicos, médicos, físicos, neurocirujanos y personal de apoyo integran un grupo de alrededor de 50 personas responsables del proceso completo desde la recepción del paciente hasta la finalización del tratamiento. La formación se realiza en unidades médicas de Estados Unidos, Alemania y Brasil.
Cada fase del procedimiento demanda conocimiento específico para la operación segura de los aceleradores lineales, el robot Da Vinci y el equipo de radiocirugía.
Tiempos definidos y atención integral
El IMSS trabaja en un modelo transversal para pacientes con cáncer desde su primera atención en las Unidades de Medicina Familiar. Cuando se identifica la necesidad de un procedimiento de alta complejidad, la persona es referida a un hospital con servicio de Oncología y después canalizada al Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI.
Al llegar a la UMAE, los comités de evaluación revisan tumores de mama, sarcomas, digestivos u otros tipos y tienen la instrucción de iniciar tratamiento en un plazo menor a 20 días. Las opciones incluyen cirugía, tratamientos farmacológicos o radioterapia combinada con otras intervenciones.
Infraestructura en expansión
Este año la institución incorporó un segundo robot Da Vinci, renovó la Central de Equipos y Esterilización y abrió un centro de investigación. En enero se prevé la apertura de la Unidad de Trasplante de Células Hematopoyéticas y Progenitoras manteniendo la “esencia de disciplina, lealtad y honor bajo el lema permanente Aquí nadie se rinde”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Descansos rotos: 40 % de la niñez mexicana enfrenta trastornos del sueño
Ciudad de México.- En nuestro país, alrededor del 40 % de niñas y niños padece algún trastorno del sueño, informó Montserrat Melgarejo Gutiérrez, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV).
Este dato, refleja un problema que afecta el bienestar, la concentración y el desarrollo emocional de millones de menores.
Además, la especialista explicó que, de acuerdo con la Academia Mexicana del Sueño, el 40 % de adolescentes también presenta alteraciones del sueño, lo que llevó a realizar un estudio en el Laboratorio de Neurobiología del Sueño y Metabolismo de la UV.
En una muestra realizada en Xalapa, entre niños de cinco a siete años, se detectaron trastornos del tránsito vigilia-sueño.
El 25 por ciento de estos menores presentó trastornos respiratorios relacionados con el sueño, y el 16 % sufrió somnolencia diurna excesiva, un problema que repercute directamente en su rendimiento escolar y estado de ánimo.
Melgarejo Gutiérrez señaló que el uso de dispositivos electrónicos por la noche reduce el tiempo total de descanso.
“Cuando los niños usan pantallas después de las siete u ocho de la noche, duermen menos, y su sueño se fragmenta”, afirmó.
Entre las causas, destacó la luz azul de los aparatos, que suprime la producción de melatonina, hormona esencial para conciliar el sueño.
Por otra parte, una nota publicada por Siete24.mx titulada “¿Por qué la higiene del sueño importa desde la infancia?”, el pasado 29 de agosto de 2025 describe que la falta de descanso no solo altera el estado de ánimo, sino que afecta el desarrollo físico y cognitivo.
Los especialistas citados advirtieron que el mal descanso influye en el metabolismo, eleva el riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2, y puede confundirse con trastornos de atención o del espectro autista.
En otro estudio difundido por la Universidad Veracruzana, se observó que la fragmentación del sueño impacta en la regulación emocional y en la salud mental.
Además, la privación de sueño en etapas tempranas del desarrollo limita la capacidad de aprendizaje y la memoria.
Te puede interesar: Obispos constatan violencia y crisis social en México frente a narrativas triunfalistas
La investigadora recordó que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos, por lo que el sueño deficiente podría ser un factor poco atendido detrás de estos problemas.
La higiene del sueño se posiciona como la principal herramienta para mejorar el descanso infantil.
Melgarejo Gutiérrez recomendó que los niños inicien el sueño alrededor de las ocho de la noche, eviten el uso de pantallas después de las seis y consuman alimentos saludables al menos tres horas antes de dormir.
ARH
México
Obispos constatan violencia y crisis social en México frente a narrativas triunfalistas
Cuautitlán Izcalli.— La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un mensaje dirigido al Pueblo de Dios, en el marco de su 119 Asamblea Plenaria. El documento, inspirado por conmemoraciones centenarias y la esperanza del Año Jubilar, abordó asuntos álgidos como la violencia, la migración forzada, la crisis familiar y la búsqueda de unidad eclesial bajo el pontificado de León XIV.
Una realidad nacional cruda
Los obispos señalaron que, pese a los discursos oficiales, la violencia en México no ha disminuido. “Nos dicen que la economía va bien, pero muchas familias no pueden llenar su canasta básica”, afirmaron. También cuestionaron la falta de transparencia en el combate a la corrupción y la concentración arbitraria del poder.
Denunciaron que el crimen organizado mantiene el control territorial en amplias zonas del país, con extorsiones sistemáticas, desplazamientos forzados y asesinatos de sacerdotes, agentes pastorales y líderes sociales. “El Estado, en muchos lugares, ha cedido el control a grupos delictivos y no ha logrado recuperarlos”, señalaron.
Relataron casos en la región de Tierra Caliente donde, además de minas antipersonales, hay pueblos enteros desaparecidos por que sus tierras son reclamadas por el crimen organizado por ser “estratégicas” para sus negocios.
Migración: más acompañamiento pastoral
El documento destacó además la crisis migratoria que afecta a mexicanos y centroamericanos. Miles de personas huyen de la violencia y enfrentan extorsión, secuestro y trata de personas. La Iglesia, a través de casas del migrante y albergues, acompaña a estos grupos. “El rostro del migrante es el rostro de Cristo crucificado hoy”, expresaron.
LEE Papa León XIV anima a Obispos de México a caminar como una sola Iglesia
Bajo esta convicción, reconocieron también el interés del nuevo presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) en continuar abogando por los migrantes y los fenómenos sociales derivados desde la perspectiva humanitaria e integradora. Anunciaron que, además de continuar con los trabajos pastorales binacionales con EU, próximamente se sostendrá un encuentro trilateral sumando a Canadá para analizar la realidad migratoria de la región norte del continente y proponer respuestas compartidas.
Defensa de la familia y rechazo a ideologías
Los obispos también alertaron sobre políticas educativas que, según ellos, imponen una visión antropológica ajena a la dignidad humana. Cuestionaron la relativización de la identidad sexual y la complementariedad hombre-mujer. “Se introduce en las escuelas una ideología que diluye la identidad sexual”, señalaron, y acusaron al Estado de negar a los padres el derecho a participar en la educación de sus hijos.
Una ruta jubilar en memoria de la fe mexicana
El documento recordó finalmente el centenario de la “Resistencia Cristera” (2026), en el que más de 200 mil católicos defendieron su fe frente a la persecución religiosa activa e institucional desde el gobierno y el ejército postrrevolucionario. Los obispos llamaron a no reducir este hecho a una conmemoración nostálgica, sino a reflexionar sobre la radicalidad de la fe: “Ningún poder humano puede reclamar la soberanía absoluta sobre la conciencia”, afirmaron.
También anunciaron la preparación del Jubileo Guadalupano de 2031, como signo de reconciliación y unidad, y el bimilenario de la Redención Universal en 2033.
Los obispos reconocieron el liderazgo del papa León XIV, quien ha insistido en la unidad de la Iglesia y la paz mundial: “No puede haber paz auténtica en el mundo si no hay comunión en la Iglesia”, citaron del pontífice.
Los obispos expresaron su disposición al diálogo con todos los que “verdaderamente amen a México”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
¿Cómo mejorar la concentración infantil?
El campeón que lo tenía todo y lo dejó por la fe: ‘Solo Javier’ ya está en cines
Diabetes en México: un reto urgente para la salud pública
Calidad de salud: una generación que exige cuidados más humanos
“Aquí nadie se rinde”; México dará un salto histórico en atención al cáncer con tecnología robótica
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Te Recomendamos
-
Dignidad Humanahace 3 días
“No desaparece el sufrimiento”, la eutanasia repite el procedimiento de una ejecución, alerta bioetista
-
Estadoshace 2 días
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
-
Méxicohace 2 días
SEP sin plan para erradicar analfabetismo ni frenar violencia en escuelas, alerta Educación con Rumbo
-
Negocioshace 2 días
Jóvenes y su creatividad contra la precariedad laboral en México