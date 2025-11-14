Calidad de salud: una generación que exige cuidados más humanos

Ciudad de México.— El inicio de 2024 dejó en los sistemas de salud de varios países preguntas sobre la capacidad para sostener el gasto, resolver tiempos de espera y atender el aumento de los problemas de salud mental entre los jóvenes. El informe más reciente de la OCDE presentó datos que vinculan recursos, acceso, riesgos y personal sanitario, con impactos directos en la vida diaria de millones de familias.

Gasto sanitario avanza por encima de los niveles previos a la pandemia

Los países de la OCDE destinaron en 2024 el 9.3 por ciento de su PIB a la sanidad. La cifra bajó respecto al máximo registrado durante la pandemia, aunque permanece por encima de los niveles previos. En 16 países el gasto sanitario representa al menos el 10 por ciento del PIB. En promedio, concentra el 15 por ciento del gasto público.

El informe Panorama de la salud en la OCDE 2025 proyecta que el gasto público crecerá 1.5 puntos del PIB hacia 2045. El organismo atribuye el aumento a los cambios tecnológicos, a expectativas más altas en los servicios de salud y al envejecimiento de la población.

La organización señala que la financiación puede enfrentar dificultades por prioridades políticas diversas y restricciones en las finanzas públicas. También subraya que las intervenciones preventivas pueden cumplir un papel relevante para mejorar la rentabilidad de los sistemas sanitarios.

Esperanza de vida se mantiene sin recuperar niveles previos en varios países

La esperanza de vida promedio en la OCDE llegó en 2023 a 81.1 años. En trece países permaneció por debajo de los niveles previos a la pandemia. Ese año se registraron más de tres millones de muertes prematuras en personas menores de 75 años que, según el informe, habrían podido evitarse con mejores medidas de prevención y atención sanitaria.

Las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer continúan como las principales causas de muerte en la OCDE. Juntas representan casi la mitad de los fallecimientos.

Las diferencias socioeconómicas influyen en el acceso. Las personas del quintil de ingresos más bajo tienen 2.5 veces más probabilidades de no recibir la atención médica necesaria en comparación con quienes se encuentran en el quintil más alto. Los tiempos de espera siguen sin resolverse en varios países a pesar de los sistemas de salud universales.

El avance de los factores de riesgo y su impacto en jóvenes y adultos

El informe registra que la obesidad aumentó en más de cuatro quintas partes de los países de la OCDE entre 2013 y 2023. En promedio, el 54 por ciento de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. El 27 por ciento de los adultos declaró consumo excesivo de alcohol por lo menos una vez al mes. Las tasas de tabaquismo se redujeron, aunque el 15 por ciento de los adultos fuma a diario. El consumo de vapeadores continúa en aumento.

LEE ¿Cuáles son los factores asociados a la esperanza de vida en México?

Los datos sobre población joven muestran tendencias similares. Entre quienes tienen 15 años, el 20 por ciento presenta sobrepeso u obesidad. El 15 por ciento fuma y el 20 por ciento usa vapeadores al menos una vez al mes.

La salud mental aparece como una preocupación creciente

El informe refleja un aumento de los problemas de salud mental entre adolescentes. En 2022, el 52 por ciento de los jóvenes de 15 años refirió múltiples problemas de salud, entre ellos desánimo, dolores de cabeza frecuentes y mareos. En 2014 la cifra era del 37 por ciento.

La OCDE señala que las intervenciones de atención primaria y prevención pueden reducir los principales factores de riesgo relacionados con obesidad, tabaquismo y consumo nocivo de alcohol. Indica que los países destinan actualmente el 3 por ciento del gasto total a la atención preventiva y el 14 por ciento a la atención primaria.

Avances en atención primaria y cuidados intensivos

La atención primaria contribuye a evitar hospitalizaciones. Las hospitalizaciones evitables disminuyeron en 28 de los 30 países con datos disponibles durante la última década. La satisfacción es alta. El 87 por ciento de usuarios de 45 años o más con enfermedades crónicas evaluó de manera positiva la atención recibida. El 78 por ciento confió en el último profesional sanitario que les atendió.

Los cuidados intensivos registran mejoras en supervivencia. La mortalidad a 30 días por infarto bajó de 8.2 por ciento en 2013 a 6.5 por ciento en 2023. En los ictus isquémicos las cifras pasaron de 9.3 por ciento a 7.7 por ciento en el mismo periodo.

Un sector sanitario con más personal y tensiones laborales

El personal sanitario continúa en aumento. Uno de cada nueve puestos de trabajo en la OCDE pertenece al sector sanitario o de asistencia social. La demanda de personal sigue en ascenso. En 2023 el 20 por ciento de los médicos se había formado en el extranjero, cifra superior al 16 por ciento registrado en 2010.

Sólo el 44 por ciento del personal médico y de enfermería considera que la dotación de personal y el ritmo de trabajo son seguros. Las experiencias de pacientes muestran avances, aunque el informe señala que existe margen de mejora en la atención de casos complejos.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv