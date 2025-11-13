¿Cuáles son los factores asociados a la esperanza de vida en México?

Ciudad de México.— México registró la esperanza de vida más baja entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el informe Panorama de la Salud 2025, presentado para los países miembros y socios del organismo.
El promedio nacional de vida se situó en 75.5 años, por debajo de los 81.1 años de la media de la OCDE. Suiza encabezó el listado con 84.3 años.
Factores asociados a la esperanza de vida en México
El análisis indica que la combinación de menor actividad física y mayor exposición a contaminantes atmosféricos podría influir en los niveles actuales de esperanza de vida.
Brecha entre mujeres y hombres
El reporte indicó un aumento en la diferencia de esperanza de vida entre mujeres y hombres en México, que pasó de 5.6 a 6.5 años. El país se ubica entre las ocho naciones donde esta brecha se amplió, fenómeno asociado a menor progreso en salud cardiovascular y a muertes por enfermedades infecciosas y mentales.
En 2023, la esperanza de vida a los 65 años fue de 20.2 años para mujeres y 15.7 años para hombres, los valores más bajos del grupo OCDE. En dos décadas, México agregó menos de dos años a este indicador, mientras que países como Corea e Irlanda sumaron más de 3.5 años.
Indicadores de salud y factores de riesgo
México obtuvo resultados por encima del promedio de la OCDE en cuatro de los diez indicadores clave evaluados. El estudio comparó el estado de salud, factores de riesgo y desempeño de los sistemas sanitarios entre los 38 países miembros y sus socios.
Tabaquismo, alcohol y actividad física
Tabaquismo diario: 8.5%, frente al 14.8% de la OCDE.
Consumo anual de alcohol: 6.2 litros per cápita, inferior al promedio de 8.5 litros, aunque con un incremento de más de dos litros en la última década.
Inactividad física: 28% de los adultos, ligeramente por debajo del promedio de 30%.
Contaminación y alimentación
Exposición a partículas PM2.5: 14.4 microgramos por metro cúbico, mayor al promedio de 11.2.
Consumo de verduras: en México, las mujeres no superan a los hombres en este indicador, a diferencia del resto de los países analizados.
Diabetes
El país registró al menos 14% de adultos con diabetes, una de las tasas más altas del conjunto OCDE. La prevalencia no aumentó en la última década.
Gasto en salud y estructura del sistema
Bajo gasto per cápita
Gasto por persona: 1,588 dólares en 2024, frente al promedio OCDE de 5,967.
Porcentaje del PIB destinado a salud: 5.9%, comparado con 9.3% del promedio.
Gasto en prevención: 3.6%, cifra similar al promedio de 3.4%.
En México, los medicamentos representan más de 60% del gasto directo de los hogares en salud, una de las proporciones más altas del organismo.
LEE ¿Escuelas vacías? no es deserción sino baja natalidad
Cobertura sanitaria y satisfacción
Cobertura médica en 2024: 78% de la población, una de las más bajas del grupo.
Satisfacción con la disponibilidad de atención: 56%, frente al 64% promedio.
Enfermedades cardiovasculares y mortalidad
Las muertes por infartos y enfermedades isquémicas aumentaron más de 30% desde 2013, tendencia opuesta a la de la mayoría de los países de la OCDE. La mortalidad hospitalaria a 30 días fue de 22.6% tras un infarto y 17% luego de un accidente cerebrovascular, frente a promedios de 6.5% y 7.7%, respectivamente.
México registró más de 250 muertes por enfermedades cardíacas por cada 100,000 habitantes en 2023.
Cáncer: brechas de detección y registro
El país presenta una de las menores diferencias de mortalidad por cáncer entre hombres y mujeres. El informe señala que esta tendencia podría corresponder a riesgos más equilibrados o a variaciones en acceso a detección.
Menos de 200 muertes por cada 100,000 habitantes, entre las tasas más bajas de la OCDE.
Pruebas de detección de cáncer de mama: 20% de cobertura, frente al 55% promedio.
Recursos humanos e infraestructura
Personal de salud
2.7 médicos y 3 enfermeras por cada 1,000 habitantes, frente a promedios de 3.9 y 9.2.
Infraestructura hospitalaria
1.0 cama hospitalaria por cada 1,000 habitantes, frente a 4.2 del promedio OCDE.
10 equipos de imagenología avanzada por millón de habitantes, contra 51 del promedio.
Mortalidad prevenible y tratable
México se ubicó entre los países con más de 400 muertes evitables por cada 100,000 habitantes.
Mortalidad prevenible: 243 por cada 100,000 (promedio OCDE: 145).
Mortalidad tratable: 175 (promedio: 77).
Vacunación e ingresos hospitalarios
Vacunación DTP en niños de un año: 78%, por debajo del promedio OCDE.
Egresos hospitalarios: menos de 100 por cada 1,000 habitantes, una de las cifras más bajas.
Hospitalizaciones evitables: 301 por cada 100,000 habitantes, menos que el promedio de 473.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Descansos rotos: 40 % de la niñez mexicana enfrenta trastornos del sueño
Ciudad de México.- En nuestro país, alrededor del 40 % de niñas y niños padece algún trastorno del sueño, informó Montserrat Melgarejo Gutiérrez, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV).
Este dato, refleja un problema que afecta el bienestar, la concentración y el desarrollo emocional de millones de menores.
Además, la especialista explicó que, de acuerdo con la Academia Mexicana del Sueño, el 40 % de adolescentes también presenta alteraciones del sueño, lo que llevó a realizar un estudio en el Laboratorio de Neurobiología del Sueño y Metabolismo de la UV.
En una muestra realizada en Xalapa, entre niños de cinco a siete años, se detectaron trastornos del tránsito vigilia-sueño.
El 25 por ciento de estos menores presentó trastornos respiratorios relacionados con el sueño, y el 16 % sufrió somnolencia diurna excesiva, un problema que repercute directamente en su rendimiento escolar y estado de ánimo.
Melgarejo Gutiérrez señaló que el uso de dispositivos electrónicos por la noche reduce el tiempo total de descanso.
“Cuando los niños usan pantallas después de las siete u ocho de la noche, duermen menos, y su sueño se fragmenta”, afirmó.
Entre las causas, destacó la luz azul de los aparatos, que suprime la producción de melatonina, hormona esencial para conciliar el sueño.
Por otra parte, una nota publicada por Siete24.mx titulada “¿Por qué la higiene del sueño importa desde la infancia?”, el pasado 29 de agosto de 2025 describe que la falta de descanso no solo altera el estado de ánimo, sino que afecta el desarrollo físico y cognitivo.
Los especialistas citados advirtieron que el mal descanso influye en el metabolismo, eleva el riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2, y puede confundirse con trastornos de atención o del espectro autista.
En otro estudio difundido por la Universidad Veracruzana, se observó que la fragmentación del sueño impacta en la regulación emocional y en la salud mental.
Además, la privación de sueño en etapas tempranas del desarrollo limita la capacidad de aprendizaje y la memoria.
Te puede interesar: Obispos constatan violencia y crisis social en México frente a narrativas triunfalistas
La investigadora recordó que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos, por lo que el sueño deficiente podría ser un factor poco atendido detrás de estos problemas.
La higiene del sueño se posiciona como la principal herramienta para mejorar el descanso infantil.
Melgarejo Gutiérrez recomendó que los niños inicien el sueño alrededor de las ocho de la noche, eviten el uso de pantallas después de las seis y consuman alimentos saludables al menos tres horas antes de dormir.
ARH
México
Obispos constatan violencia y crisis social en México frente a narrativas triunfalistas
Cuautitlán Izcalli.— La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un mensaje dirigido al Pueblo de Dios, en el marco de su 119 Asamblea Plenaria. El documento, inspirado por conmemoraciones centenarias y la esperanza del Año Jubilar, abordó asuntos álgidos como la violencia, la migración forzada, la crisis familiar y la búsqueda de unidad eclesial bajo el pontificado de León XIV.
Una realidad nacional cruda
Los obispos señalaron que, pese a los discursos oficiales, la violencia en México no ha disminuido. “Nos dicen que la economía va bien, pero muchas familias no pueden llenar su canasta básica”, afirmaron. También cuestionaron la falta de transparencia en el combate a la corrupción y la concentración arbitraria del poder.
Denunciaron que el crimen organizado mantiene el control territorial en amplias zonas del país, con extorsiones sistemáticas, desplazamientos forzados y asesinatos de sacerdotes, agentes pastorales y líderes sociales. “El Estado, en muchos lugares, ha cedido el control a grupos delictivos y no ha logrado recuperarlos”, señalaron.
Relataron casos en la región de Tierra Caliente donde, además de minas antipersonales, hay pueblos enteros desaparecidos por que sus tierras son reclamadas por el crimen organizado por ser “estratégicas” para sus negocios.
Migración: más acompañamiento pastoral
El documento destacó además la crisis migratoria que afecta a mexicanos y centroamericanos. Miles de personas huyen de la violencia y enfrentan extorsión, secuestro y trata de personas. La Iglesia, a través de casas del migrante y albergues, acompaña a estos grupos. “El rostro del migrante es el rostro de Cristo crucificado hoy”, expresaron.
LEE Papa León XIV anima a Obispos de México a caminar como una sola Iglesia
Bajo esta convicción, reconocieron también el interés del nuevo presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) en continuar abogando por los migrantes y los fenómenos sociales derivados desde la perspectiva humanitaria e integradora. Anunciaron que, además de continuar con los trabajos pastorales binacionales con EU, próximamente se sostendrá un encuentro trilateral sumando a Canadá para analizar la realidad migratoria de la región norte del continente y proponer respuestas compartidas.
Defensa de la familia y rechazo a ideologías
Los obispos también alertaron sobre políticas educativas que, según ellos, imponen una visión antropológica ajena a la dignidad humana. Cuestionaron la relativización de la identidad sexual y la complementariedad hombre-mujer. “Se introduce en las escuelas una ideología que diluye la identidad sexual”, señalaron, y acusaron al Estado de negar a los padres el derecho a participar en la educación de sus hijos.
Una ruta jubilar en memoria de la fe mexicana
El documento recordó finalmente el centenario de la “Resistencia Cristera” (2026), en el que más de 200 mil católicos defendieron su fe frente a la persecución religiosa activa e institucional desde el gobierno y el ejército postrrevolucionario. Los obispos llamaron a no reducir este hecho a una conmemoración nostálgica, sino a reflexionar sobre la radicalidad de la fe: “Ningún poder humano puede reclamar la soberanía absoluta sobre la conciencia”, afirmaron.
También anunciaron la preparación del Jubileo Guadalupano de 2031, como signo de reconciliación y unidad, y el bimilenario de la Redención Universal en 2033.
Los obispos reconocieron el liderazgo del papa León XIV, quien ha insistido en la unidad de la Iglesia y la paz mundial: “No puede haber paz auténtica en el mundo si no hay comunión en la Iglesia”, citaron del pontífice.
Los obispos expresaron su disposición al diálogo con todos los que “verdaderamente amen a México”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
Urge atención emocional ante alza de suicidios en CDMX
Se duplicaron en un año
Ciudad de México.— La tentativa de suicidio en la capital mexicana aumentó 82 por ciento en 2025, según la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX). Las cifras pasaron de 75 casos en 2024 a 137 este año, el registro más alto en siete años.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 50 por ciento de los suicidios en 2024 correspondió a jóvenes menores de 35 años.
Trauma infantil y salud emocional
El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, explicó a Siete24.mx que los traumas vividos durante la infancia dejan huellas profundas si no se atienden.
“Los factores adversos en los primeros años pueden convertirse en un riesgo serio para la vida”, señaló.
El instituto analizó a más de 13 mil adultos en México y halló que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas durante la niñez tuvieron hasta 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, enfatizó Rivas. “Una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento”.
Prevención y educación socioemocional
El especialista destacó que la educación socioemocional en escuelas es clave para detectar casos de vulnerabilidad. “Cuando identificamos a una persona en riesgo, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio”, afirmó.
Más para leer: Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio
El Dr. Rivas pidió observar señales de alerta como aislamiento, dificultad para regular emociones o vínculos problemáticos. Estos patrones, dijo, reflejan heridas emocionales que requieren acompañamiento profesional.
“No todas las personas con estos síntomas llegarán a un intento de suicidio, pero todas necesitan atención emocional”, subrayó.
Para proteger la salud mental de los ciudadanía, se tomaron medidas preventivas en espacios públicos. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro mantienen módulos de atención psicológica gratuita llamados CuenCos de las Emociones.
Aunque no surgieron como respuesta al incremento reciente, estos espacios permiten que los usuarios con crisis emocionales reciban apoyo y orientación profesional de manera inmediata.
Romper estigmas para salvar vidas
Rivas insistió en que los estigmas sobre salud mental impiden que muchas personas busquen ayuda. “Pensar que alguien debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la física”, sostuvo.
El especialista recordó que pedir ayuda representa el primer paso hacia la recuperación emocional. “Cuando puedo hablar y pedir ayuda, quizás voy a poder ver una puerta que no había podido abrir”, compartió.
El Newman Institute promueve terapias innovadoras y acompañamiento profesional para quienes viven situaciones de desesperanza. “La prevención no empieza cuando hay un intento, empieza cuando aprendemos a escuchar”, concluyó Rivas durante su participación en el Congreso Internacional de las Familias.
JAHA
Dignidad Humana
Paris Jackson alerta sobre los daños irreversibles de las drogas: una historia que busca salvar vidas
Ciudad de México.— “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero en mi caso las drogas me destruyeron”, dijo Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson, al publicar un video en su cuenta de TikTok donde mostró las secuelas físicas que le dejó el consumo de drogas.
La estadounidense, de 27 años, enfocó con la linterna de su teléfono el interior de su nariz y reveló un tabique perforado, lesión derivada del uso prolongado de sustancias.
“Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos”, expresó mientras mostraba la afectación. En el video explicó que su condición médica produce un silbido audible al respirar y que no planea someterse a cirugía reconstructiva para evitar el uso de medicamentos durante su proceso de sobriedad.
Testimonio que busca prevenir
Paris Jackson afirmó que su adicción “casi le arruina la vida” y que actualmente cumple seis años libre de consumo. Su intención al compartir el video, dijo, es advertir a los jóvenes sobre los efectos reales que tienen las drogas en el organismo y en la vida personal. “Si puedo evitar que alguien más pase por lo mismo, habrá valido la pena contarlo”, concluyó.
Años de adicción y recuperación
En distintas ocasiones, Jackson ha hablado públicamente sobre su proceso de recuperación. En enero de 2025 publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que celebró cinco años sobria y recordó su pasado con alcohol y heroína. “Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír, hacer música”, escribió entonces.
La cantante ha mencionado que durante su adolescencia atravesó por episodios de depresión e intentos de suicidio. En una entrevista con Rolling Stone en 2017 reconoció que tuvo una baja autoestima y pensamientos de autodesprecio.
@20m Paris Jackson impacta al mostrar su tabique nasal, perforado por las dr0gas #parisjackson #michaeljackson #salud ♬ sonido original – Periódico 20minutos
México frente al consumo de drogas
El caso de Paris Jackson coincide con un panorama preocupante en México. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), el país enfrenta un incremento sostenido en el consumo de drogas sintéticas. Las metanfetaminas y el cristal son actualmente las sustancias que generan más demanda de atención en los centros de tratamiento.
Entre 2017 y 2022, la atención por consumo de estimulantes creció 218 por ciento. En ese mismo periodo, las metanfetaminas representaron el 46.2 por ciento de los casos, seguidas por el alcohol (24.6 por ciento) y la marihuana (13.3 por ciento).
El fenómeno del fentanilo también ha avanzado, principalmente en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y San Luis Río Colorado. De acuerdo con la Conasama, su consumo se ha extendido a distintos sectores sociales por su bajo costo y la facilidad para obtenerlo.
Jóvenes y edad de inicio en el consumo
Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) informan que la edad promedio de inicio en el consumo de drogas es de 13 años, aunque algunos casos comienzan desde los 10. La mayoría de los jóvenes que buscan tratamiento tienen entre 19 y 24 años y arrastran varios años de consumo.
“Por lo que más llegan es por problemas relacionados con la marihuana y las metanfetaminas. En segundo lugar, ha subido mucho la demanda por metanfetaminas”, informó Carmen Fernández, directora general de los CIJ.
LEE ¿Qué hay detrás del borrador de la ONU sobre el consumo de drogas?, expertos lo explican
El alcohol continúa siendo la sustancia más extendida entre los jóvenes mexicanos. Los CIJ registran que 81 por ciento de los pacientes atendidos consume alcohol, 70 por ciento marihuana y 60 por ciento metanfetaminas.
La Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos indica que el consumo de fin de semana combinado con el uso de motocicletas se mantiene entre las principales causas de muerte juvenil.
Políticas públicas y atención comunitaria
El Gobierno de México impulsa un modelo de atención que prioriza la prevención y la salud pública. La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) ha brindado servicios a más de 35 millones de personas, con acciones orientadas a eliminar el estigma y facilitar el acceso al tratamiento.
En el país se han reconvertido 341 Centros de Atención Primaria en Adicciones hacia Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, con servicios gratuitos y universales. Estos centros forman parte de una red nacional que también ofrece prevención y orientación en comunidades.
Conasama considera que el avance más importante en materia de salud mental y adicciones en México se ha dado en los últimos años, con cambios en la Ley General de Salud que integran la atención psiquiátrica y psicológica con la prevención del consumo de sustancias.
Las drogas sintéticas y su expansión global
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que el mercado de drogas sintéticas continúa en expansión debido a los bajos costos de producción y a las reducidas posibilidades de detección en las rutas de tráfico. Las incautaciones de estimulantes tipo anfetamínico alcanzaron en 2023 su punto más alto y representan casi la mitad de las decomisadas a nivel mundial.
El informe mundial sobre drogas estima que cerca de 300 millones de personas consumen algún tipo de sustancia, y que 39 millones presentan trastornos asociados. Solo una de cada cinco recibe tratamiento. En 2021, los trastornos por consumo provocaron cerca de medio millón de muertes y la pérdida de 28 millones de años de vida saludable por discapacidad o muerte prematura.
Prevención y conciencia social
En México, los datos del Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones muestran que el consumo de metanfetaminas ha pasado de concentrarse en seis entidades federativas a 21 entre 2017 y 2022. Las autoridades reconocen que las drogas sintéticas han desplazado a las naturales por su bajo costo, lo que requiere reforzar las estrategias de prevención desde la familia, la escuela y las comunidades.
Expertos en salud mental insisten en que la prevención debe involucrar a padres de familia, docentes y comunidades, con información clara y acompañamiento profesional.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Descansos rotos: 40 % de la niñez mexicana enfrenta trastornos del sueño
Obispos constatan violencia y crisis social en México frente a narrativas triunfalistas
La lactancia materna protege del cáncer de mama por décadas
¿Cuáles son los factores asociados a la esperanza de vida en México?
El futbol y el cerebro: el estudio que revela por qué una derrota duele tanto
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Te Recomendamos
-
Dignidad Humanahace 2 días
“No desaparece el sufrimiento”, la eutanasia repite el procedimiento de una ejecución, alerta bioetista
-
Estadoshace 1 día
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
-
Méxicohace 2 días
Empresas que cuidan la infancia: nace la Norma BULL-LI:2025/A
-
Méxicohace 2 días
“Nos estamos separando”: cómo hablar del divorcio con los hijos sin romper su mundo