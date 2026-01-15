Cinco minutos al día que podrían regalarte una década de vida, según la ciencia

Ciudad de México.- Por primera vez en la historia de la cardiología, un bypass coronario fue realizado con éxito sin abrir el tórax ni someter al paciente a una cirugía a corazón abierto.

El procedimiento, aplicado a un hombre de 67 años que no era candidato a ninguna técnica convencional, marca un avance que podría cambiar el tratamiento de personas con obstrucciones coronarias complejas tras un reemplazo de válvula cardíaca.

La intervención se llevó a cabo en Estados Unidos por un equipo de especialistas del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI, por sus siglas en inglés), perteneciente a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, en Atlanta.

El caso fue documentado por la revista científica Circulation: Cardiovascular Interventions y representa la primera aplicación exitosa de esta técnica en un ser humano.

El paciente presentaba una falla en una válvula aórtica bioprotésica causada por acumulación de calcio.

Su anatomía y su historial médico, con múltiples intervenciones previas y enfermedad vascular avanzada, descartaban por completo una cirugía tradicional o un bypass coronario convencional.

Una alternativa para quienes no tenían opción

La técnica utilizada, conocida como VECTOR —siglas en inglés de navegación y reentrada transcatéter ventriculocoronaria—, permitió redirigir el flujo sanguíneo del corazón sin recurrir al bisturí ni fracturar el esternón.

A diferencia de un bypass clásico, el procedimiento se realizó mediante catéteres introducidos por los vasos sanguíneos de las piernas.

“Nuestro paciente tenía un amplio historial de intervenciones previas, enfermedad vascular y otros factores de confusión, lo que significaba que la cirugía a corazón abierto estaba completamente descartada”, explicó Adam Greenbaum, cardiólogo intervencionista de Emory, en declaraciones publicadas esta semana por Circulation: Cardiovascular Interventions.

“Contar con una alternativa mínimamente invasiva en un caso como este es fundamental”, añadió.

El método permitió crear una nueva ruta para la sangre, evitando la zona donde existía riesgo de obstrucción de la arteria coronaria izquierda, una de las más importantes para la irrigación del corazón.

¿Cómo funciona el bypass coronario sin abrir el tórax?

El procedimiento se apoya en el propio “circuito” del sistema cardiovascular.

Los médicos guiaron un alambre especial desde la aorta hasta la arteria coronaria comprometida. Posteriormente, el alambre fue conducido hacia una de sus ramas y atravesó la pared arterial hasta llegar al ventrículo derecho, para finalmente salir por la vena femoral.

Este trayecto permitió establecer una línea continua que sirvió como guía para introducir herramientas de alta precisión. Con ellas, el equipo abrió un pequeño orificio en la aorta, fuera de la zona de riesgo, y otro en la arteria coronaria afectada.

Ambos puntos fueron reforzados con stents antes de colocar un injerto que creó una vía completamente nueva para el flujo sanguíneo.

“Lograr esto requirió un pensamiento innovador, pero creo que desarrollamos una solución altamente práctica”, señaló Christopher Bruce, cardiólogo intervencionista y primer autor del estudio, en declaraciones difundidas por los NIH desde Bethesda, Maryland.

Resultados clínicos alentadores

El paciente no presentó signos de obstrucción, insuficiencia cardíaca ni complicaciones relacionadas con el procedimiento.

Los estudios de seguimiento confirmaron que el nuevo conducto mantenía un flujo sanguíneo adecuado hacia el músculo cardíaco.

El éxito clínico del caso refuerza el potencial de la técnica VECTOR como una alternativa real para pacientes considerados “inoperables” bajo los criterios actuales.

Para los especialistas, este tipo de situaciones se vuelve cada vez más frecuente conforme aumenta la esperanza de vida y el número de personas con procedimientos cardíacos previos.

“Fue increíblemente gratificante ver cómo este proyecto se desarrollaba, desde el concepto hasta el trabajo con animales y la aplicación clínica, y además con bastante rapidez”, afirmó Bruce en la misma publicación científica.

“No hay muchos otros lugares en el mundo que puedan avanzar con la misma rapidez y éxito que nosotros en los NIH, en colaboración con nuestros socios de Emory”, agregó.

Un cambio de paradigma en la cardiología intervencionista

El desarrollo de esta técnica responde a un problema clínico creciente: pacientes con reemplazos valvulares previos o anatomías complejas que enfrentan obstrucciones coronarias sin opciones terapéuticas seguras.

En estos casos, los stents convencionales o las cirugías abiertas implican riesgos extremos.

“Pensamos: ‘¿Por qué no mover el origen de la arteria coronaria fuera de la zona de peligro?’”, relató Greenbaum en una entrevista incluida en el reporte de Circulation.

Esa pregunta fue el punto de partida para una solución que hoy se traduce en una nueva posibilidad clínica.

Los investigadores subrayan que, por ahora, se trata de un procedimiento experimental que deberá evaluarse en más pacientes antes de su adopción generalizada.

