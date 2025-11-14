“Aquí nadie se rinde”; México dará un salto histórico en atención al cáncer con tecnología robótica

Ciudad de México.— Cada paciente que llega al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI enfrenta un proceso que demanda precisión clínica y tiempos claros. En noviembre ese recorrido incorporará un equipo robótico de radioterapia CyberKnife, cuyo objetivo será intervenir tumores con exactitud milimétrica y ampliar la capacidad de atención en la institución.

Incorporación de un sistema de precisión

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) iniciará operaciones con esta tecnología en su Unidad Médica de Alta Especialidad. El equipo permite intervenir tumores en mama, próstata, hígado, páncreas, riñón, abdomen, sarcomas y sistema nervioso central con daño reducido en tejidos cercanos y con menor exposición a radiación.

El director de la UMAE, Rafael Medrano Guzmán, informó que México será el tercer país en América Latina que utilizará un equipo de esta generación. La capacidad operativa prevista va de 30 a 35 sesiones de radioterapia diarias en un horario de trabajo que cubrirá desde la mañana hasta la noche.

Doce años de uso y una renovación aprobada

El Hospital de Oncología incorporó la tecnología CyberKnife en 2012 con la apertura del Centro de Radiocirugía Robótica. Desde entonces mantuvo un proceso de actualización continua. El Consejo Técnico del IMSS aprobó este año la renovación del sistema para incorporar la versión más reciente del equipo.

En el anuncio se reconoció la participación de las áreas directivas del IMSS que impulsaron la renovación con el fin de fortalecer los tratamientos especializados.

Evaluación multidisciplinaria y equipo complementario

El hospital aplica un método que reúne a especialistas de distintas áreas para evaluar cada caso. Los pacientes candidatos al uso del CyberKnife pasan por una selección que busca garantizar seguridad y precisión. El modelo se complementa con la plataforma robótica Da Vinci y con nuevas moléculas incluidas en los protocolos de tratamiento.

La inversión del IMSS para la adquisición del equipo y su instalación fue cercana a 200 millones de pesos. En el sector privado, un procedimiento con tecnología equivalente puede costar entre dos y cuatro millones de pesos más el seguimiento posterior.

Personal especializado para operar el sistema

La operación del CyberKnife exige capacitación continua. Técnicos, médicos, físicos, neurocirujanos y personal de apoyo integran un grupo de alrededor de 50 personas responsables del proceso completo desde la recepción del paciente hasta la finalización del tratamiento. La formación se realiza en unidades médicas de Estados Unidos, Alemania y Brasil.

Cada fase del procedimiento demanda conocimiento específico para la operación segura de los aceleradores lineales, el robot Da Vinci y el equipo de radiocirugía.

Tiempos definidos y atención integral

El IMSS trabaja en un modelo transversal para pacientes con cáncer desde su primera atención en las Unidades de Medicina Familiar. Cuando se identifica la necesidad de un procedimiento de alta complejidad, la persona es referida a un hospital con servicio de Oncología y después canalizada al Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI.

Al llegar a la UMAE, los comités de evaluación revisan tumores de mama, sarcomas, digestivos u otros tipos y tienen la instrucción de iniciar tratamiento en un plazo menor a 20 días. Las opciones incluyen cirugía, tratamientos farmacológicos o radioterapia combinada con otras intervenciones.

Infraestructura en expansión

Este año la institución incorporó un segundo robot Da Vinci, renovó la Central de Equipos y Esterilización y abrió un centro de investigación. En enero se prevé la apertura de la Unidad de Trasplante de Células Hematopoyéticas y Progenitoras manteniendo la “esencia de disciplina, lealtad y honor bajo el lema permanente Aquí nadie se rinde”.

