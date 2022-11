En México 40% de los jóvenes considera que son escasas las vacantes

Ciudad de México.- Las personas jóvenes han tenido pocas oportunidades laborales en los últimos tiempos, especialmente por la pandemia de Covid-19 y el temor a una recesión económica.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hay más de nueve millones de jóvenes que trabajan o buscan un empleo.

#DatosPorLaIgualdad🟣 En todo el mundo, las mujeres tienden a ganar menos por su trabajo que los hombres.

Este fenómeno se debe a barreras estructurales que enfrentan las mujeres como el trabajo no remunerado🤰🏽 y la segregación ocupacional.

“La mayoría de los que tienen un empleo laboran entre 35 y 48 horas a la semana y 44.9% de ellos tiene una remuneración máxima de 5,186 pesos mensuales”, retoma Grupo Adecco en un comunicado.

Además, las personas de este grupo de edad tienen la tasa de desocupación más alta del país (6.4%).

“Los jóvenes que ingresan al mercado laboral con un empleo informal tienen una mayor probabilidad de permanecer en condición de informalidad a lo largo de su trayectoria profesional”, señala la firma.

Hay pocas ofertas laborales en el país.

De acuerdo con una encuesta realizada por Grupo Adecco, 40% de las personas en esta edad asegura que las oportunidades laborales son pocas, lo que dificulta que puedan encontrar trabajo.

Sumado a ello, 26% de las encuestadas indica que los salarios son bajos, razón por la que tampoco aceptan los empleos.

El 18 y 15% expone que no cuentan con un puesto por no tener experiencia profesional o debido a condiciones que no se alinean con lo que buscan (prestaciones más allá de las de ley, horarios, entre otros).

En la investigación realizada entre personas de 18 a 30 años, 43% detalla que buscan nuevas oportunidades laborales después de haber sido despedidas durante la pandemia.

De ese porcentaje, 40% no ha hallado otro trabajo desde el inicio del Covid-19 y 15% obtuvo un nuevo empleo después de seis meses de revisar y aplicar a diversas vacantes.

Las plataformas más utilizadas por este grupo para buscar ofertas laborales son:

Sitios especializados en vacantes (como OCCMundial, por ejemplo)

Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok

Ferias de empleo

Búsquedas en el periódico

“El empleo juvenil es muy relevante dentro de la estrategia de sustentabilidad de nuestra compañía. Sabemos que es uno de los sectores de la población con más obstáculos a la hora de emplearse”, comenta en el texto Salvador De Antuñano, director de Recursos Humanos de Grupo Adecco México.

