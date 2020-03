Empresarios deben cuidar a sus trabajadores durante contingencia: joven emprendedor

Monterrey.— José Alejandro Reyna Aguilar, director del Instituto de la Juventud en Nuevo León, levantó la voz y respondió al dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego quien dijo que el Covid-19 no es de alta letalidad.

En un video que se volvió viral en redes sociales, el joven empresario, cuestionó al también dueño de TV Azteca por “meter miedo a la gente” y además, de manera irresponsable, advertir que el Covid-19 no es peligroso, que la vida continúa y que si no se trabaja la gente morirá, pero de hambre.

Ningún negocio, dijo, es más importante que la salud de la gente, no se puede arriesgar a ningún trabajador por intereses económicos.

Mensaje a Salinas Pliego #YoMeQuedoEnCasa Mucha gente me ha pedido mi opinión acerca de la irresponsable postura de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca México, Tiendas Elektra, Totalplay, etc. Hice este video para expresar lo que pienso. Mexico debe decidir distinto a Italia y España, los empresarios somos parte de la solución, los gobiernos, otra parte importante, pero la última decisión es nuestra, no debemos volver a nuestra vida normal, tampoco paralizarnos, debemos obedecer lo que dice la OPS/OMS México – PAHO/WHO Mexico y los gobiernos responsables, no debemos enfermarnos todos de golpe para que cualquiera pueda ser bien atendido, por eso #YoMeQuedoEnCasa Posted by Alejandro Reyna Aguilar on Wednesday, March 25, 2020

“Un empleado agradecido y con una buena actitud te van a hacer ganar mucho más que empleados que hayan trabajado en situaciones de riesgo para obtener ganancias de sólo unas semanas.

Refirió, si cualquier empresario manda a su casa a los trabajadores y les brida protección, verán el nivel infinito de agradecimiento y el compromiso para crecer una empresa.

José Alejandro Reyna Aguilar, sabe de lo que habla, y con 11 años de experiencia en la industria del reciclaje, ha instalado más de mil 500 plantas de reciclaje en 12 países de Latinoamérica, ofreciendo empleo a más de 25 mil personas.

“Mi corazón es empresarial y reciclador, hace dos años tome el cargo como director del Instituto de la Juventud de Nuevo León. Lo que hicimos en el Instituto, fue un estudio de mercado empresarial donde identificamos qué era lo que necesitaban los jóvenes del estado y creció 700 % nuestro padrón, de atender a 30 mil jóvenes a más de 240 mil jóvenes el año pasado”.

En entrevista con Siete24 noticias, José Alejandro Reyna Aguilar comentó que las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego, presentadas por el conductor estelar de TV Azteca, Javier Alatorre, lo pusieron a reflexionar en medio de la crisis que se vive a nivel mundial por la pandemia del Covid-19.

Señaló que los empresarios trabajan por el bien de las familias y no se debe anteponer el bienestar económico por la salud de la gente.

“Los empresarios hacemos grandes esfuerzos para que la gente pueda estar tranquila y pueda tener certeza. Todos trabajamos para que nuestras familias estén bien pero si los empresarios no pensamos en las familias de nuestra gente, entonces quiénes somos, la economía es importante pero no más que la salud”, enfatizó.

Reyna Aguilar señaló que una gran cantidad de personas aplaudieron el mensaje de Salinas Pliego, pero hubo un porcentaje pequeño no lo hizo, quienes consideran que no se trata de salir masivamente a la calle ya que el riesgo de infectarse todos al mismo tiempo provocaría “una catástrofe” de consecuencias incalculables.

Aclaró, que tampoco se trata de no salir absolutamente nadie, porque se paralizaría la economía ¿y luego de qué viviríamos?, preguntó.

Se trata, dijo, que solamente salga quien tiene que hacerlo y los contagios vayan transcurriendo conforme pasan las semanas para tener infraestructura médica para todos y poder ser bien atendidos.

Consideró que los empresarios se deben a los empleados y en esta etapa de cuarentena quienes tengan la posibilidad económica de regresarle dos o tres meses de los muchos años que les han servido, deben hacerlo para no ponerlos en riesgo.

“Si eres un comerciante independiente y tienes que trabajar forzosamente para comer, pues hazlo, los contagios van a ser menores de esa manera y van a permitir que la atención en salud sea mas eficiente para atendernos a todos; dicen que no es mortal, es mortal en el momento en el que nos sucede a todos al mismo tiempo, no es la enfermedad mortal, son los deficientes sistemas de salud que tenemos en todo el país, hay algunos eficientes pero no hay sistema que soporte tener miles de infectados con el virus al mismo tiempo”, subrayó el empresario regio.

El llamado, enfatizó en la entrevista, es para quien tiene la capacidad económica de dejar a los empleados en casa; no se trata tampoco de que no trabajen, se trata de ser productivo desde casa, el llamado “home office”, eso es lo ideal, que trabajen desde casa y no ponerlos en riesgo.

El titular de Injuve Nuevo León consideró que esa es la manera de poder ayudar a la gente, porque no es momento de mantener una visión de cómo hacer más negocios.

“No veo el motivo por el cual querer seguir ganando más dinero cuando no debería ser esa la visión de los empresarios, mucho menos de los nuevos empresarios aunque la gran mayoría no pensamos así”.

Sin embargo, reconoció que hay empresas que pueden quebrar si suspenden labores por lo que si tienen que trabajar para subsistir lo deben de hacer, pero no se trata de hacer dinero por hacerlo “se trata de comer, sobrevivir y eso lo tenemos que hacer, va a ser prácticamente imposible que se pare todo el trabajo”.

