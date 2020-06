No hay condiciones para reactivar turismo en Acapulco

Ciudad de México.— Antes de la pandemia, había inscritos en el IMSS más de 20 millones de trabajadores con un promedio de ingresos por mes de 12 mil pesos, actualmente mantienen su empleo 19 millones 532 mil, pero el daño mayor lo ha recibido la economía informal, en la que mucha gente vive al día, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por eso se está apoyando con los créditos y todos los programas sociales, con esta estrategia de apoyar de abajo hacia arriba, para proteger al 70 por ciento de la población, garantizando un apoyo a 25 millones de familias sin dejar de atender al 30 por ciento de mexicanos que tiene más ingresos, que son de la clase media alta y alta, que se estima en siete millones de familias.

Señaló López Obrador que se aplica esta estrategia de apoyar el mercado interno de abajo hacia arriba, para beneficiar a todos, porque si se apoya de abajo hacia arriba se fortalece el consumo y se benefician los que se dedican al comercio, los que se dedican a las empresas, los profesionales mejor calificados, y se garantiza la paz y la tranquilidad.

“No hay que olvidar que la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia y no hay nada que valga más que la paz, que vivir en paz. Si no atendemos las necesidades del pueblo, de la mayoría de los mexicanos, si no combatimos la pobreza, no se consigue la paz y la tranquilidad”, dijo.

Los más afectados con la violencia son los que tienen más ingresos, ejemplo, en delitos condenables, como la privación de la libertad, los secuestros, ¿quiénes padecen más de estos delitos? –“que, dicho sea de paso, hemos reducido el número de secuestros”, comentó-, pues los que tienen más ingresos.

Los proyectos del gobierno federal se impulsan con el combate a la corrupción y promoviendo la austeridad del gobierno y se garantiza que empresas mexicanas puedan obtener contratos de obras.

“Ya no hay, como era antes, empresas extranjeras predilectas, acuérdense que en cada sexenio había una empresa que siempre era favorecida, en un tiempo fue Repsol de España, todos los contratos para Repsol, los negocios para Repsol y recientemente OHL, ahora ya no sucede eso”.

En la contratación del Tren Maya, de los cuatro tramos, hay cuatro empresas con participación mayoritaria de empresarios mexicanos que tienen contratos de alrededor de 80 mil millones. Esto ayuda también a los sectores de más ingresos. Y se apoya a todos con la apertura del T-Mec con Estados Unidos y Canadá a partir de julio.

“Sólo en la maquila hay tres millones de empleos y en la industria automotriz, que ya empezó sus actividades un millón de trabajadores. México tiene una situación muy favorable y por eso tenemos confianza de que va a llegar más inversión extranjera por el tratado. Todo esto nos va a ayudar a reactivar la economía”, señaló durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

