Muestra López-Gatell desconocimiento del marco legal sobre productos del tabaco

Ciudad de México- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mostró una vez más se desconocimiento de la normativa que rige la venta y el uso de productos relacionados a la industria del tabaco.

Pese a tener un discurso antiprohibicionista, el subsecretario López-Gatell pidió a los legisladores de Morena que impusieran estrictas medidas contra los vapeadores y otros insumos relacionados al consumo de nicotina.

Muestra de ello son sus declaraciones sobre la distribución de cigarros sueltos, así como del uso de instrumentos para el vapeo, los cuales relacionó con causantes de enfermedades respiratorias.

Ante diputados de Morena, López-Gatell fue cuestionado sobre la venta de productos de tabaco de forma individual en puestos callejeros o tiendas de abarrotes.

Ante ello, indicó que todo se debe a un mercado negro que facilita el acercamiento de estos productos en lugares establecioidos de forma legal.

Sin embargo, en estas declaraciones el funcionario mostró un total desconocimiento de la legislación actual, pues ignora que la venta al menudeo está prohibida por la ley vigente y es la autoridad la que carece de las herramientas para hacer cumplir lo establecido en la ley.

Además, no se presentó ninguna evidencia respecto a la participación del comercio establecido en la venta de cigarros sueltos.

No hay pruebas de que sean culpables de las adicciones.

En repetidas ocasiones, el Gobierno federal, representado por Hugo López-Gatell, ha “satanizado” el uso de productos vapeadores por aquellas personas que desean dejar de fumar tabaco o que simplemente buscan otras opciones de consumo de nicotina.

En la misma reunión, Luz Myriam Reynales Shigematsu, jefa Departamento de Investigación sobre Tabaco, fundamentó que la nicotina es un producto que no se ha declarado seguro en ninguna de sus formas de presentación o administración.

Además, aseguró que pequeñas dosis de estos productos pudiesen desencadenar un daño en la salud, por eso en el concepto es todo o nada.”

Contrario a lo que dice la funcionaria, autoridades en salud pública internacionales como la FDA en Estados Unidos, Public Health England (UK), National Institute for Health and Care Excellence (UK) y el Royal College of Physicians (UK) han concluido que la nicotina es adictiva pero no es la principal causa de las enfermedades asociadas con el tabaquismo.

Asimismo, la nicotina ha sido caracterizada farmacológicamente como neuroprotector, ansiolítico y se le atribuye incrementar la atención y la concentración.

Postura encontradas

Durante la reunión con morenistas de las comisiones de Salud y Economía, la voz disidente fue la del el diputado morenista de San Luis Potosí, José Ricardo Delsol, quien reclamó a López-Gatell Ramírez sus “contradicciones”, pues primero, la política del gobierno federal es no prohibir; sin embargo, sugieren al presidente que prohíba la importación de vapeadores y también su venta, pero lo que están provocando es que los usuarios, que son 3 millones en México, vayan al mercado negro.

Sin embargo, esto se contrapone a los dichos presentados en el dictamen presentado por la Diputada Carmen Medel, la cual presenta una postura radical, la cual sólo afecta a los consumidores.

