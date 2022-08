AMLO resalta recuperación de zonas arqueológicas cercanas al Tren Maya

Ciudad de México.— La recuperación de zonas arqueológicas cerca de la ruta del Tren Maya es una prioridad del Gobierno de México; el objetivo es enaltecer las culturas antiguas y promover el turismo nacional y extranjero en la región, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este programa tiene el propósito de que se conozcan las bellezas naturales del sureste, que los millones de turistas, visitantes que llegan a Cancún, puedan introducirse a estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, conocer todas las zonas arqueológicas de la cultura maya. Es una región única en el mundo por su belleza artística, cultural”, subrayó en conferencia de prensa matutina.

El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, resaltó que el salvamento arqueológico en el tramo 1, 2 y 3 del Tren Maya cumple con el 100 por ciento de vistos buenos de obra en las vías férreas; además, trabaja en obras complementarias de prospección.

“En el tramo 5 norte llevamos un 11 por ciento de avance y en el tramo 5 sur, que estuvieron suspendidas un tiempo las obras en esta parte, ya llevamos el 89 por ciento de avance en lo que se refiere a la prospección del área y los vistos buenos para que la obra pueda seguir su curso”, detalló.

El titular del INAH aclaró que la zona de Ichkabal no está abierta al público y el Tren Maya no cruza ese sitio, se ubica a 24 kilómetros del tramo 6 y a 20 kilómetros del tramo 7. Refirió que ahí continúa la etapa de estudio e investigación, por lo que no está programada su apertura en el corto plazo.

Dio a conocer el reporte mensual de avance del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) y la instalación de Centros de Atención a Visitantes (Catvis) que se realizan paralelo a la construcción del Tren Maya.

Las zonas arqueológicas de la ruta Puuc serán atendidas desde el tramo 3, que va de Calkiní a Izamal, en Campeche y Yucatán. Contempla la ciudad prehispánica de Uxmal, Kabah, Sayil, Oxkintok, Labná, Xlapak, Chacmultún y Loltún.

En estos sitios inician los trabajos arqueológicos con la definición de proyectos de intervención para la mejora de las unidades de servicio, que incluyen la creación del Museo de la Ruta Puuc, en Kabah, así como la instalación de un Centro de Atención a Visitantes en Uxmal.

Entre la estación Calkiní del Tren Maya y la zona arqueológica de Uxmal, se instalará un parque nacional de conservación ecológica y recreo familiar, denominado Nuevo Uxmal, dirigido por la Secretaría de la Defensa Nacional, que priorizará el turismo sustentable con un sendero para bicicleta y el uso de transporte no contaminante.

En todas las zonas de la ruta comenzaron las labores de limpieza y reconocimiento del área, que incluyen el levantamiento topográfico y el diagnóstico de necesidades de conservación.

Además, se trabaja en la prospección arqueológica con tecnología de detección láser de superficie, Lidar, en el antiguo camino maya o Sacbé, construido hace más de mil 400 años, que conecta a las ciudades antiguas de Uxmal y Kabah. Esta senda será administrada por las propias comunidades para ofrecer servicios y artesanías elaboradas en la región.

En la ciudad de Uxmal se llevan a cabo labores de investigación a fin de abrir nuevas áreas de visita para enriquecer la experiencia turística y la apreciación de la belleza arquitectónica.

