En el retiro, López Obrador no permitirá que le tomen fotos

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que después de jubilarse, en septiembre de 2024, no quiere “saber nada de política” y se retirará de la vida pública.

Dijo que no aceptará invitaciones para dar conferencias en universidades y procurará no salir de su casa para que no le tomen fotografías, porque estará totalmente alejado de la política y se dedicará a escribir un libro sobre el pensamiento conservador en México.

Precisó que su mandato concluirá en septiembre de 2024 y no volverá a estar en la escena política, tendrá rutinas que le permitan conservar la salud, porque le han contado que si en el retiro se deja de hacer ejercicio y se deja de estar en activo se muere más pronto.

LEE INE ordena al Gobierno Federal no influir en la Revocación de Mandato

“Me voy a retirar en septiembre de 2024 y ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo, me voy meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en tres, cuatro, cinco años, ya no voy a hablar y hasta cancelar mi teléfono”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Poder Ejecutivo indicó que escribir su libro lo va a mantener muy ocupado, por lo que tendrá que administrar de modo que se pueda mantener en activo.

Relató que en una plática con Rocío Nahle, secretaria de Energía, le comentó que hay trabajadores de Petróleos Mexicanos que se niegan a jubilarse, pese a que los trabajadores reciben un bono; pero con el retiro a veces se complica la vida y temen morir más pronto.

“Se muere más rápido el que está acostumbrado al trabajo, y (dicen) que mejor sigo trabajando, también las enfermedades y eso tiene que ver con la psicología, mientras está ocupado aguantan las enfermedades, cuando ya no tiene uno ocupación ya aparecen”, concluyó.

José Vilchis (colaborador)

ebv