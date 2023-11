Eutanasia, atentado contra la dignidad de la persona: Iglesia Católica

Ciudad de México.— La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) aseguró que arrebatar la vida a otra persona, más que un acto de compasión, es un gesto de abandono, por lo que la eutanasia es siempre, un atentado en contra de la dignidad de la persona.

Tras la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, que propone la introducción de la eutanasia en nuestro país, la Dimensión Episcopal de Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano, consideró que la compasión se acompaña de una acción que busca el bien objetivo del otro, y no su eliminación, como sucede en la eutanasia.

“La sola posibilidad de la eutanasia ya elimina toda esperanza, y sin ella, el ser humano pierde el sentido de la vida. La clave está en entender la diferencia entre ‘provocar la muerte’ (matar) y ‘permitir la muerte’ (aceptar su fin natural)”, explicó a través de un comunicado, Jesús José Herrera Quiñónez, Obispo de Culiacán, responsable de la Dimensión Episcopal de Vida.

LEE “Absurdo que se busque legislar sobre la eutanasia en México”: Arquidiócesis de México

En ese sentido, exhortó a los tomadores de decisión en los poderes públicos a que dirijan sus esfuerzos a poner medios paliativos para atender el dolor en la enfermedad, sin jamás abrir la puerta a acciones que directamente quitan la vida a un ser humano, lo solicite o no.

“Nunca será ético que se use el dolor o se hable de libertad en el sufrimiento para arrebatarse o arrebatar la vida. No perdamos nuestra humanidad con acciones que nos deshumanizan”, puntualizó.

Comunicado acerca de la reforma legislativa sobre la Eutanasia

En días recientes, se ha difundido de una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, que propone la introducción de la eutanasia en nuestro país. La muerte, que es inevitable, no puede ser tomada a la ligera. pic.twitter.com/tOYMWvjI0v — CEM (@IglesiaMexico) November 27, 2023

REFORMA

En días pasados, diputados de Morena propusieron reformar la Ley General de Salud para regular la eutanasia en el país, cuando el paciente sufra una enfermedad terminal o una condición médica irreversible, o esté en agonía.

En dicha reforma se habla de legalizar el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente (sic), en un conjunto de circunstancias como la enfermedad incurable e irreversible, y que el paciente lo solicite.

RESPETO A LA VIDA

Ante la iniciativa legislativa, la Iglesia católica reflexiona desde la razón y desde la fe, sobre las decisiones individuales y sociales ante el final de la vida terrena, al considerar que la muerte, que es inevitable, no puede ser tomada a la ligera.

“Quitar la vida no es, ni puede ser un gesto de amor filial ante El Desde la fe, por tanto, reafirmamos que no es lícito procurar la eutanasia que elimina la vida de una persona, y no es lícito tampoco que se realicen actos legislativos o judiciales que intenten legitimar un acto intrínsecamente contrario al respeto de la vida humana como don de Dios. Reafirmamos que se puede y se deben procurar todos los medios clínicos y psicoterapéuticos para acompañar al enfermo y aliviar su dolor”, indicó.

LEE “Elegir la eutanasia es una derrota del sistema de salud”: Éctor Jaime

DECLARACIÓN LURA ET BONA SOBRE LA EUTANASIA

La Declaración lura et bona sobre la eutanasia dice “es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para si mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede consentirlo explicita o implícitamente. Se trata en efecto de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad” (CDF 05/05/1980).

CULTURA DEL DESCARTE

El Papa Francisco dice que los médicos por su naturaleza tienen la vocación de proporcionar cuidados y alivio, ya que no siempre pueden curar, pero no podemos pedirles que maten a sus pacientes y que “si metamos con justificaciones, acabaremos matando cada vez más [..] me atrevo a esperar que en temas tan esenciales el debate pueda realizarse con la verdad para acompañar la vida hasta su fin natural y no dejarnos atrapar por esta cultura del descarte que hay en todas partes” (21/10 / 2022)

Siete24 en redes sociales

ebv