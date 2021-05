Expediente de Ayotzinapa se integró con declaraciones de testigo en EU

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el expediente que envió Estados Unidos del caso Ayotzinapa, contiene la declaración de un detenido en ese país, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas.

López Obrador indicó que el documento ya está en manos de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob) y encargado de la Comisión Presidencial del caso Iguala y va a enviarse a la Fiscalía General de la República que sigue el caso.

De igual forma, agregó, que se dará conocimiento a los integrantes del grupo de asesores que participa en la investigación, pero dijo que no tiene mayor información del testigo y prefirió no dar más detalles para no interferir en la investigación a cargo de la FGR.