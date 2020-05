Hemos aplanado la curva de contagios: Gatell

Ciudad de México.— Tras rechazar que su gobierno pudiera emprender una denuncia formal para enjuiciar a los expresidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante el juicio que se sigue a Genaro García Luna, hasta el momento no hay indicios que involucren al exmandatario, Felipe Calderón Hinojosa.

Acusado de haber recibido sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa, el exsecretario de Seguridad Pública, García Luna, es enjuiciado en Estados Unidos.

La periodista Anabel Hernández, quien ha profundizado en la investigación del caso, afirmó durante una entrevista en La Octava que Calderón Hinojosa sí estuvo al tanto de las actividades de García Luna, como lo dijo la exembajadora Roberta Jacobson al corresponsal de Proceso, Jesús Esquivel.

Ante ese caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hasta el momento no hay indicios para implicar y juzgar a Calderón por sus nexos con Genaro García Luna, por lo que pidió esperarse hasta que concluya el juicio en Estados Unidos y ya se verá qué ocurre, pues el juez podría citarlo a declarar en torno al caso.

Si en sus declaraciones García Luna implica al expresidente Calderón sería otra cosa, pero hasta el momento no hay nada que con el caso de García Luna se pueda implicar y juzgar al expresidente Calderón.

López Obrador consideró que quien tenga información sobre este tema, como algunos periodistas, podría aportarla.

Dijo que con base en los convenios de colaboración con Estados Unidos se entregaría la información en caso de que se solicite, “pero no nos adelantemos, esperemos a que termine el juicio y vamos a actuar siempre con rectitud, aunque se trate de nuestro adversario, aunque entre otras cosas el expresidente Calderón nos hayan robado la presidencia”.

Reiteró que el debate de ahora sobre el tema es porque al participar abiertamente en política, eso genera una reacción, enrarece el ambiente, pero en todos los casos hay que actuar con responsabilidad, no hacer juicios sumarios, esperar a que sean los hechos, sea la realidad la que se imponga, y no optar por la calumnia, no promover lo que se hacía antes, que era la de fabricar delitos a los adversarios para eliminarlos, comentó.