Las elecciones intermedias significan mucho para México, son un ejercicio de evaluación y democracia: Ministra Yasmín Esquivel

Ciudad de México.- La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, destacó el ambiente tranquilo y ordenado en el que se desarrolla la jornada electoral de este 06 de junio, en la que se elegirán más de 20 mil cargos en todo el país, incluidos diputados federales, locales, alcaldes y gobernadores en varias entidades.

“Estas son las elecciones más grandes, se van a decidir más de 20,000 cargos en todo el país, 15 gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales, así como diputados federales en todas las entidades del país”, puntualizó la Ministra Esquivel.

Entrevistada después de emitir su voto, la Ministra de la Suprema Corte señaló que para México significa mucho este proceso electoral, pues se trata de una valoración y un ejercicio de evaluación que se hace de los gobiernos en estas elecciones intermedias.

“Significa mucho para los proyectos que están en curso, si estos continúan, si estos cambian, creo que eso es lo importante de estas elecciones intermedias”, indicó.

Esquivel Mossa dijo que el ejercicio del voto es un derecho que tenemos los ciudadanos mexicanos, y es a la vez una obligación para que de manera libre podamos decidir por qué partido vamos a votar y cuál es el rumbo que queremos para nuestro país.

“Y en ese sentido vine a ejercer mi voto en compañía de mi hijo de 18 años que es su primera vez que vota, y de mi hijo el pequeñito de cinco años. Debo decir que los dos me han estado preguntando acerca de este proceso, desde cuándo se vota, por qué se vota, qué significa la votación para México, y he tratado de explicarles a ellos las posibilidades y lo que implica el no venir a votar”.

En este sentido, la Ministra Yasmín Esquivel hizo un llamado a toda la ciudadanía para que ejerza su derecho a votar en libertad y en secreto, ya que éste, dijo, es un ejercicio ciudadano y democrático, un derecho que se ejerce con toda autonomía.

Destacó el gran esfuerzo que hacen los ciudadanos que están en las casillas como representantes, funcionarios y observadores. Además, comentó que en su casilla vio un ambiente muy tranquilo, agradable y en orden; “todos muy bien y eso me da mucho gusto como mexicana y como servidora pública por el bien de mi país”.

Con respecto a los atentados y homicidios que se han suscitado en el periodo previo a la jornada electoral, la Ministra Yasmín Esquivel consideró lamentable que se den este tipo de situaciones violentas y de agresividad entre los diferentes actores o incluso con actores externos a las elecciones, pretendiendo influir en ellas.

Esto, subrayó, no se debe permitir de ninguna manera, considero que las autoridades están haciendo todo lo que está dentro de sus facultades para evitar este tipo de situaciones que se llegan a dar; es tan lamentable que inclusive hayan muerto candidatos y actores políticos en este proceso.