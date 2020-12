López Obrador responde a OMS y no usará cubrebocas

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de atender con más seriedad el manejo de la pandemia al considerar que ha crecido la mortalidad y los contagios en el país.

López Obrador dijo que no usará el cubrebocas para dar ejemplo a los mexicanos porque observa las indicaciones del sector Salud en el sentido de que es mejor la sana distancia, las medidas de higiene y cuidarse, “que es lo fundamental”.

El mandatario reiteró que no recurrirá a las medidas coercitivas para imponer el uso de cubrebocas, porque no se trata de aplicar mano dura.

“Lo fundamental es que garantizando la libertad, se haga conciencia de que debemos cuidarnos como mayores de edad, hay mucha información de lo que se debe hacer. Voy a giras y no hay mítines, a los adversarios no les gusta que suba el vidrio. No les gusta nada de lo que hago, pero sí tomo mis precauciones”.

Respecto al uso de cubrebocas, López Obrador dijo que le ha comentado el subsecretario de Salud, López Gatell, que no es indispensable, hay otras medidas y lo mejor es la sana distancia.

