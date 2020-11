Muere padre de Alfonso Durazo Montaño

Ciudad de México.- En uso de su defensa, Luis Videgaray Caso, desmintió acusaciones de Rosario Robles de orquestar la “Estafa Maestra” y desviar recursos para campañas del PRI.

En una carta de siete puntos, el ex secretario de Hacienda lamentó que la ex titular de Sedesol y Sedatu haga acusaciones sin fundamento ya que no podrán ser probadas.

En su cuenta de Twitter, expresó que las declaraciones del abogado Sergio Ramírez son falsas porque siempre actuó en el marco de la legalidad.

El también ex canciller sostuvo que no tuvo participación alguna, ni se benefició de una triangulación de recursos y que Robles Berlanga miente al incriminar a inocentes.

Mis comentarios a la opinión pública con motivo de las declaraciones del Lic. Sergio Arturo Ramírez, abogado defensor de la Maestra Rosario Robles Berlanga. pic.twitter.com/i7BG3PbJrS — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) November 24, 2020

Añadió que con Robles Berlanga sólo tuvo una relación de compañeros de gabinete” siempre fue de pares, y nunca hubo una relación de subordinación, ni siquiera con sus colaboradores de Sedesol”.

Videgaray Caso aseguró que la estrategia de la defensa de la titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto es errada e inmoral.

Dijo que su táctica de defensa no ayuda en nada a combatir la corrupción porque no se combate con mentiras y fabricando culpables.