Orlene ingresó a tierra como huracán categoría 1 en Sinaloa

Ciudad de México.— El fin de semana, la diputada federal trans de Morena, María Clemente García, compartió videos sexuales a través de Twitter y posteriormente arremetió contra una legisladora del PAN.

Tras la publicación de una serie de videos íntimos, María Clemente García, defendió su libre ejercicio de la sexualidad, insultando a la diputada panista de la Ciudad de México, América Rangel.

La panista pidió al líder nacional de Morena, Mario Delgado, que tome acciones con los legisladores de su partido.

“Los ideólogos de género no tardan en decir que es transfobia criticar a María Clemente García por subir un video porno. Pero no, la crítica es por no tener ni el más mínimo respeto a la sociedad y el puesto. Es un insulto mayúsculo que debe tener repercusiones”, escribió América Rangel.

En respuesta, María Clemente García, respondió “está señora está frustrada porque yo si acepto mi color de piel, no como ella que se cree blanca, frustrada porque yo si tengo fuero y ella no, está frustrada porque yo si tengo sexo y ella no, está frustrada porque Morena es más chingón que el suyo. Pobre loca”.

Incluso se autodefinió como “una mujer con pene”.

“Soy más importante que tú en la estructura del Estado y soy feliz cogiendo todos los días. Tu deberías buscar con quién, obvio entiendo que pocos quieran hacerlo contigo. Debe ser difícil para ti sufrir a causa de mi felicidad”, arremetió.

Por su parte, América Rangel, le aconsejó que se acepte como es; y aclaró que no interesa lo que haga en privado, pero debe comportarse a la altura de un diputado.

En tanto, los insultos de la diputada trans continuaron.

Ante los ataques, la diputada panista solicitó al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México un pronunciamiento condenando los actos Y demuestren que todavía defienden a la mujer y no sólo a la ideología de género.

Ante ello, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que las actitudes de la diputada María Clemente García serán investigadas por el Comité de Ética del recinto legislativo de San Lázaro.

“Lo vamos a atender conforme a lo que establece la ley de la Cámara de Diputados y también lo vamos a hacer conforme al código de ética, el caso lo vamos a turnar hoy mismo para que sea analizado, y derivado de eso, se pueda emitir una opinión con mayor certeza jurídica”, manifestó.

