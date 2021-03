Acuerdo por la Democracia ¿garantiza elecciones limpias? cuestionan a Obrador

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Horas antes de que fuera firmado el Acuerdo Nacional por la Democracia con gobernadores del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es necesario para que se garanticen elecciones limpias y libres.

¿Qué responde a sus adversarios que dicen que no es necesario un acuerdo para la democracia? Le preguntó un reportero.

“Es necesario porque se tienen que respetar las elecciones; para recomendar a los gobernadores que vigilen el voto y no se cometa fraude. Es un acuerdo para que no se utilice el presupuesto para comprar votos ni se condicionen los programas sociales”.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que este acuerdo será una gran contribución en estas elecciones para que se lleven a cabo con libertad. Es todo un acontecimiento, un antes y un después, un parteaguas, para eso es la reunión, explicó.

Al informar que los gobernadores respondieron positivamente a la carta que les envió semanas antes para sumarse al acuerdo nacional y se comprometieron a cumplir con el compromiso de la democracia.

A una pregunta sobre la razón por la que no se le hizo la misma invitación a los directivos del Instituto Nacional Electoral a la firma del acuerdo, respondió que el INE tiene que hacer su trabajo.

“El INE tiene que hacer su trabajo, como le corresponde, pero estamos en una etapa nueva, y repito no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, expresó.

“Que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen en los programas sociales, que no haya carrusel, urnas embarazadas, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas, todo esto que pasaba es una vergüenza”.