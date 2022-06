AMLO resultó mentiroso y necio: Ricardo Anaya

Ciudad de México.— El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es mentiroso y necio, porque incumplió la promesa que hizo en campaña de que la gasolina costaría 10 pesos por litro.

A través de un video en redes sociales, Anaya Cortés dijo que López Obrador es mentiroso porque prometió que la gasolina estaría a 10 pesos y ahora lo niega.

Y también es necio porque obliga a las empresas a comprar energía cara y sucia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahuyentando la inversión y afectando a los jóvenes que buscan trabajo.

El panista sostuvo que si López Obrador no ha cumplido es porque prometió algo de lo que no sabía o, peor, sabía que no era posible; “pero mintió para ganar votos. ¿dónde quedó la superioridad moral de alguien que primero promete y luego niega?”.

Ricardo Anaya insistió en que la estrategia del gobierno en materia energética ahuyenta la inversión en el mejor momento del país cuando es visto como el lugar ideal para invertir.

“Como quizá nunca en la historia, en este momento se combinaron una serie de factores que hoy hacen a México el lugar ideal del mundo para invertir, pues además de ser vecinos de Estados Unidos que es el mayor consumidor del mundo”, puntualizó.

ebv