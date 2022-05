Ante la mentira, la democracia necesita promoción de valores: Lorenzo Córdova

Ciudad de México.— El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la mentira ha adquirido un potencial nocivo que exige a los órganos que garantizan el funcionamiento de la democracia la promoción de sus valores y la generación de información cierta, objetiva y verificable.

En el marco de la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (RED), Córdova Vianello subrayó que estos elementos son exigidos “para que el potencial disruptivo de las noticias falsas no permee y no erosione el funcionamiento mismo de la democracia”.

En conferencia ante asociados de la RED México, Córdova Vianello los consideró socios estratégicos del INE “en la tarea de volver realidad no solamente el modelo de comunicación política que desde hace 15 años está vigente en nuestro país y que ha permitido nuevas condiciones de equilibrio en la competencia electoral”, sino también la promoción de una cultura democrática.

MÉXICO GOZA DE UN SISTEMA ELECTORAL FUERTE, FUNCIONAL, ROBUSTO Y ACREDITADO

Desde Saltillo, Coahuila, el Consejero Presidente del INE reflexionó acerca del contexto en el que se encuentra el país de cara a una posible reforma electoral, la cual -recordó- debe tener el máximo consenso de las fuerzas políticas.

A ocho años del funcionamiento del sistema electoral derivado de la reforma de 2014, “tenemos un sistema electoral fuerte, funcional, robusto y acreditado. Claro, no es sencillo; es un sistema profundamente complejo”, pero funciona bien, sostuvo Córdova.

Para respaldar su dicho, el Presidente del INE comparó que de 1990 a 2003, el otrora Instituto Federal Electoral (IFE) organizó 18 elecciones federales; en cambio, el INE en ocho años ha organizado 322 procesos electorales, entre elecciones federales y locales, ordinarias y extraordinarias, una Asamblea Constituyente, dos dirigencias partidistas, así como dos procesos de participación ciudadana: la Consulta Popular y la Revocación de Mandato, ninguno de ellos sucedido por conflictos postelectorales.

“Es decir, las elecciones en México están sirviendo para recrear pacíficamente la disputa por el poder político. No es sencillo, el trabajo coordinado entre el INE y los OPLE es muy complejo, pero después de 322 elecciones puedo decir que está bastante afinado”, enfatizó Córdova Vianello.

También destacó que luego de los últimos ocho años, el porcentaje de alternancia en elecciones en México ronda el 62.27 por ciento y la confianza ciudadana en el INE está cerca del 60 por ciento, es decir, “es la institución civil con mayor credibilidad y confianza en el Estado mexicano, sólo superada por las fuerzas armadas”.

SIN REFORMA ELECTORAL NO ESTÁ EN RIESGO LA DEMOCRACIA EN 2024

Durante su intervención, reiteró que no es necesaria una reforma electoral y que no está en riesgo la democracia en 2024 si no se implementa. “Hoy las reglas son ciertas, la actuación de las autoridades electorales es cierta y la única sana incertidumbre, como debe ocurrir en democracia, es quién va a ganar las elecciones”.

Hace 30 años, concluyó, “las elecciones eran probablemente el principal de los problemas que tenía nuestro país. Hoy, lamentablemente, hay muchos problemas que nos ocupan, pero afortunadamente entre ellos no están las elecciones. Ojalá y que una reforma electoral, si la hay, no vuelva a colocar a las elecciones como parte de los problemas porque ya tenemos muchos y no necesitamos que el electoral vuelva a ser parte de uno de ellos”.

Al final de la conferencia, el Presidente de la RED México, Jorge Manuel César Gómez, señaló que el INE es otro órgano regulador de los medios públicos y, como tal, es necesaria una relación cercana, agradeció la apertura del Instituto para trabajar de la mano en beneficio de las audiencias y entregó al Consejero Presidente del INE un reconocimiento por su participación.

ebv