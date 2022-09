Diputadas impulsarán iniciativas en favor de las familias

Ciudad de México.- Durante su Cuarto Informe de Gobierno, el mandatario mexicano afirmó que la economía regresó a los niveles previos al coronavirus. “Se nos cayó la economía, pero ya logramos recuperar los niveles previos al Covid”, sostuvo.

Ante las adversidades por la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está saliendo adelante, “a pesar de que se nos cayó la economía”.

También el titular del Ejecutivo destacó que, a la fecha, están inscritos al Seguro Social 21 millones 236 mil 866 trabajadores, es decir, 623 mil 330 más que antes de la pandemia.

Este informe tiene como objetivo reportar el estado general que guarda la administración pública del país.

México rompió récord en inversiones extranjera.

El Presidente aseguró que el país se volvió atractivo para la inversión foránea y hacer negocios hasta alcanzar niveles históricos, incluso citó palabras de Biden sobre este rubro.

“Se han logrado niveles históricos, en el primer semestre de 2022, la inversión creció en 12% en comparación de 2021, según información en una carta del Presidente Biden, lo cito: El comercio bilateral en bienes entre Estado Unidos y México ha alcanzado los 384 mil millones de dólares, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico”.

Defiende iniciativa de Guardia Nacional.

El Presidente dijo que la iniciativa sobre la Guardia Nacional que envió a los diputados tiene el propósito que de que este cuerpo pase a formar parte de la Sedena.

“Para que se consolide, de que mantenga su disciplina y profesionalismo, para que no se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal”, reiteró.

“No hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice encubridora o ejecutora de torturas y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito, caso Ayotzinapa es una prueba”.

Sobre el combate a la delincuencia.

El primer mandatario advirtió que al atacar las causas de la delincuencia como la pobreza, permiten buenos resultados.

“Desde que llegamos, los delitos fuero federal bajaron en 29.3%, en coordinación con gobiernos, robo de vehículos en 43.1% el secuestro en 81% y en todos los delitos de robo de 23.4%”.

“Hemos reducido el número de homicidios en 2.82%, en lo que va del año se estima en 10.4% la disminución. Este delito aumentó con Fox durante su sexenio en 1.6%, con Calderón en 192.8% y con Peña en 59%”.

Anunció construcción de escuelas para médicos.

El titular del Ejecutivo dijo que se construirán 55 universidades para la formación de médicos y enfermeras para revertir déficit de especialidades.

Además, destacó la contratación de 97% de médicos especialistas y la basificación de mil 470 trabajadores de la salud.

Asegura que hay diálogo con maestros.

El presidente reiteró que se atiende al gremio y que con la CNTE hay diálogo y atención a sus demandas, por lo que no se registran paros.

“La propaganda vulgar, sucia de que maestros no trabajaban y que eran rebeldes ha quedado en el basurero de la historia, así como la llamada reforma educativa neoliberal”, declaró.

Destacó los programas sociales de la 4T.

El Presidente destacó que el distintivo de su gobierno son los programas para el bienestar, orientados para mejorar las condiciones de vida de la población, como becas para personas con discapacidad, además, 11 millones de estudiantes tienen becas, desde prescolar hasta posgrado; 2 millones 315 mil jóvenes como aprendices en Jóvenes Construyendo el Futuro,

“La mitad, cuando termina de formarse, son contratadas por las empresas y centros de trabajo en que se ejerció la tutoría”, expresó.

Se concluirá Tren Maya y rehabilitación de vías férreas.

Aclaró que se prevé que se concluyan 554 kilómetros del Tren Maya y para el mes de julio de 2023 llegarán los 42 trenes con 219 vagones que se fabrican por mexicanos en Ciudad Sahagún Hidalgo, que darán servicio en el sureste, además la rehabilitación de vías en el sureste y las que lleguen al AIFA.

“Vamos a cumplir el compromiso de que se inaugure el Tren May en diciembre de 2023. Dejaremos funcionando más de 2 mil kilómetros de vías de pasajeros, algo no visto en varias décadas”, indicó.

Señaló la conclusión de Bancos del Bienestar.

El primer mandatario anunció que se terminarán de construir en 2023 alrededor 2,300 sucursales del Banco del Bienestar construidas con militares para dispersar de 50 mil millones de pesos anuales de beneficio de 25 millones de familias.

También destacó que se colocarán 2 mil 800 antenas de fibra óptica para garantizar el internet gratuito en todo el territorio, sobre todo escuelas y hospitales.

Sostuvo que el fortalecimiento y construcción de refinerías, con una inversión de 24 mil millones de dólares, permitirá desde 2023 tener autosuficiencia.

