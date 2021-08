El miércoles no habrá conferencia mañanera, así lo anunció AMLO

Ciudad de México.— El miércoles 1 de septiembre no habrá conferencia matutina en Palacio Nacional porque se presentará el Tercer Informe de Gobierno en el recinto a Juárez; y por motivos de seguridad por la pandemia, será presentado únicamente a los miembros del gabinete, porque no se puede hacer ninguna concentración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los ciudadanos para que siguieran la lectura del Informe a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

“Aún con esta situación difícil de remontar, no sólo estamos saliendo sino que todos los indicadores económicos señalan que estamos en franca recuperación; se devaluó el peso a 25 pesos, pero se controló y a la fecha no hay devaluación, lo voy a comentar mañana y no se había visto algo así en más de 30 años, en dos años no ha habido devaluación”.

El jefe del Ejecutivo reportó que crecieron las reservas del Banco de México en 20 mil millones de dólares; hay recuperación económica, no hubo ingobernabilidad, se mantuvo la paz social; no hubo una crisis de alimentación “y aún con la crisis económica, no dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública del país”.

“Hemos combatido la pandemia de las pandemias, la peste de la corrupción. En eso no nos detuvimos y gracias a eso, se avanzó y se sentaron las bases para inaugurar una etapa nueva; tenemos futuro, tenemos porvenir. Estoy optimista y le digo a la gente que vamos bien, y vamos a vivir en una sociedad más justa, más igualitaria”.

¿Cómo veo el tramo que falta? Se preguntó y señaló que hay que ver qué dice la gente porque a finales de marzo se va a someter a la revocación del mandato y se va a preguntar si la gente está de acuerdo con eso.

“Estoy satisfecho con lo que se ha logrado, porque ya hay cosas irreversibles, ¿cómo le darían marcha atrás a las pensiones a los adultos mayores y a niños y niñas con discapacidad, a la atención médica y medicamentos gratuitos si está en la Constitución?”.

Como casi en todos los foros, el jefe del Ejecutivo recordó que sólo en los dos sexenios anteriores las grandes corporaciones dejaron de pagar unos 200 mil millones de pesos y que ahora se prohíbe la evasión fiscal, y se estableció que la corrupción es delito grave.

Sugirió que luego de la publicación de su libro “A mitad del camino”, continuará la descripción de la otra mitad si es que el pueblo en marzo próximo le autoriza continuar hasta 2024, “si me lo permite el Creador vivir para entonces”.

Por eso, dijo, le pidió a Adán Augusto López que “le ayudara” en Gobernación, porque regresó Olga Sánchez Cordero como presidenta de la mesa directiva del Senado, y ahora Adán Augusto entra al relevo y se hará cargo de todos los asuntos políticos y la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República y los partidos y los poderes judicial y legislativo.

