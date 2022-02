INE aclara que no censura ni intimida a medios de comunicación

Ciudad de México.— El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que no ha presionado a ningún medio de comunicación para que transmita o deje de transmitir los ejercicios de Parlamento Abierto que realiza el Congreso de la Unión sobre la Reforma Energética, como lo afirmó el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil.

En ese sentido, la autoridad electoral negó que se le haya intimidado o instruido a funcionario alguno del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; o a cualquier otro medio de comunicación el cese de alguna transmisión.

El INE aclaró que estos foros son parte del trabajo legislativo y no se busca destacar alguna acción de gobierno que haya sido realizada por el Titular del Ejecutivo Federal, algún legislador u organismo legislativo; sino que tiene como objetivo informar a la ciudadanía de las consecuencias de la aprobación de una iniciativa de reforma constitucional.

Cualquier recordatorio que el INE o alguno de sus consejeros haya hecho públicamente sobre el respeto que debe prevalecer a la legalidad no constituye un acto de intimidación, sino de prevención y difusión.

Por ello, refrendó su llamado a todos los funcionarios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a respetar la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato que en su artículo 33 establece:

Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.

Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato.

Cabe recordar que al participar en el foro 23 para el análisis de la reforma eléctrica, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Jenaro Villamil, denunció que los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdova envían mensajes intimidatorios a los directivos de varios medios de comunicación públicos por transmitir los foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica.

Jenaro Villamil, director de SPR, denunció presión e intimidación de consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama para que en medios públicos no se difunda parlamento abierto sobre Reforma Eléctrica.

"El INE no fue creado para regular medios, ni mucho menos para censurar", lamenta. pic.twitter.com/xJCfCGRq12 — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) February 22, 2022

“El INE no fue creado para regular medios y mucho menos para censurar, el INE fue creado para promover la democracia y la imparcialidad (…) la veda no es ley mordaza (…) me parece grotesco el grado de intimidación”.

ebv