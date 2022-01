La democracia tiene quien la defienda: Lorenzo Córdova

México.- La Secretaría de Salud reportó un nuevo récord de contagios de Covid este viernes 14 de enero de 2022 al sumar 44 mil 293 casos.

En el reporte técnico del viernes, México llegó a 4 millones 302 mil 69 casos positivos acumulados en lo que va de la pandemia de coronavirus.

Se reporta que el número de decesos llegó a 301 mil 107 casos y en el útimo día han muerto 195 personas.

En medio de una cuarta ola de Covid México aumentó 47 decesos con respecto a la cifra reportada el jueves 13 de enero.

Baja California Sur, Ciudad de México, San Luis Potosí, Zacatecas y Colima son las entidades con mayores contagios. En tanto, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Puebla y Oaxaca tienen los índices más bajos .

Es la cifra más alta de contagios reportada en México a lo largo de la pandemia, en un avance acelerado de la cepa Ómicron.

En tanto las autoridades han decidido no parar actividades como en la primera ola, asegurnado que ómicron no es peligrosa y que sólo es mortal para los no vacunados.

emc