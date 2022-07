Monreal no participará en selección de consejeros de Morena

Ciudad de México.— El coordinador de los senadores de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, anunció que no participará en el proceso de selección de consejeras y consejeros estatales de Morena; “actuaremos con prudencia y ecuanimidad”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Monreal Ávila aseveró que esta decisión la tomó por respeto y solidaridad con las bases, la militancia y los fundadores del partido que fueron excluidos.

“No voy a participar para que luego no se me culpe de alguna actividad que no hago, porque están muy ansiosos de que cometa errores; no voy a cometer errores, se los aseguro”, asentó.