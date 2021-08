Ni Vargas, ni Mondragón; nombran nuevo presidente del TEPJF

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

CDMX.- Con un agradecimiento a colegas y al público en general por su solidaridad, la periodista Azucena Uresti respondió a amenazas recibidas por el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante la conducción de su espacio informativo en Millenio Televisión, la periodista sostuvo que continuará de manera normal sus quehacer periodístico.

“Así seguiremos, sin sesgos, con hechos precisos, seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora”, afirmó Uresti.

También la conductora de Milenio agradeció la labor de las autoridades “por su inmediata respuesta”.

La reacción de Azucena Uresti es la respuesta a un video difundido en redes sociales supuestamente hecho por Nemesio Oceguera Cervantes, líder del CJNG.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí”, se dijo en el video.

Según el video de “El Mencho”, la queja es por la cobertura sobre la violencia en Michoacán y acusó sesgos a favor de las autodefensas.

Ante las amenazas por parte de un grupo criminal a MILENIO y nuestra conductora @azucenau, expresamos total apoyo a nuestros compañeros periodistas, respetados por su honestidad y valentía. Exigimos a las autoridades investiguen y velen por su seguridad. pic.twitter.com/Y0I0bqQuEc — Milenio (@Milenio) August 10, 2021

RECIBE MUESTRAS DE SOLIDARIDAD

Tras conocerse las amenazas del CJNG a la periodista Azucena Uresti, diversos medios de comunicación le expresaron su solidaridad y apoyo a través de un desplegado.

En un manifiesto, rechazaron de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeros y compañeras de Milenio, Televisa y El Universal por parte de grupos criminales.

Demandan medios de comunicación respeto y defensa a la libertad de expresión pic.twitter.com/qfUkTNp9sg — Solo Boletines (@soloboletines) August 10, 2021

Consideraron que las amenazas directas contra la periodista de Milenio son inaceptables en un Estado de Derecho

El desplegado está firmado por diversos medios de comunicación nacional como Proceso, TV Azteca, La Sociedad Interamericana de Prensa, El Universal, Televisa e Imagen.

También firman El Heraldo de México, La Silla Rota, Publimetro, Animal Político, Debate, WAN/IFRA, Eje Central, SEMMéxico, El Economista, Grupo Milenio, Vanguardia MX y Político MX.