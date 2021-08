¿Crisis en Tribunal Electoral superada?, Saldívar dice sí, AMLO niega

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López reiteró que el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo ha decepcionado.

Señaló que los conflictos dentro del Tribunal Electoral es prueba de que se necesita una reforma en materia electoral, para eliminar la corrupción dentro de estos organismos.

En ese sentido, López Obrador rechazó que la crisis del Tribunal Electoral haya sido superada con la elección de Felipe Fuentes Barrera como presidente interino del organismo como lo advirtió el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

El primer mandatario recordó que en las cancelaciones de las candidaturas en Guerrero y en Michoacán, los magistrados “no actuaron como jueces, actuaron por consigna”.

“No está bien el Tribunal, no han demostrado actuar con rectitud, a mi me decepcionaron y tengo pruebas (…) Voy a plantear una reforma para que no siga pasando lo que está pasando en el Tribunal”, propuso.