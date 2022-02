Pide AMLO a FGR entregar a INE expediente de su hermano Pío

Ciudad de México.— Para demostrar que se combate la corrupción y la impunidad en su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) el expediente sobre su hermano Pío López Obrador quien fue captado en un video cuando recibió dinero en efectivo de David León.

Relató el jefe del Ejecutivo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto le comentó que no se había entregado al INE información de su hermano Pío, tal como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo instruyó a la Fiscalía General de la República.

“Hace como 10 días me planteó el secretario de Gobernación que lo había buscado el fiscal general para decirle que no podía enviar como lo estaba solicitando el INE un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió en un proceso que ni siquiera era campaña pues, y que no lo podía hacer por una cuestión técnica, legal”.