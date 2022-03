Presentan en Senado versión Lego de la “Casa Gris”; hijo de AMLO se burla

Ciudad de México.— Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron en el patio del Federalismo del una réplica de la “Casa Gris”, tipo lego.

Acompañada de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz exigió que el probable conflicto de interés sobre la “Casa Gris” de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no quede impune.

La senadora panista indicó que este juguete representa cómo la 4T ha armado un gobierno impune, opaco y corrupto.

En ese sentido, recordó que a dos meses de que se conociera que el hijo del Presidente, José Ramón y su esposa vivieron en una casa, propiedad de un alto ejecutivo de la empresa Baker Hughes, la cual obtuvo contratos millonarios con Pemex, no se ha dado una respuesta puntual sobre el asunto.

“Yo sé que a este Gobierno no le gusta hablar de las cosas que le incomodan, o más bien no le gusta que lo cuestionen, que le exijan transparencia y rendición de cuentas. El Gobierno ha intentado minimizarlo, ha buscado que se quede en el olvido. No se han tomado el gobernar en serio. Se lo toman a juego, así que les traigo un juego para ver si les gusta”, señaló en conferencia de prensa.

Gálvez Ruiz dijo que esta casa representa los privilegios que nunca se acabaron y que tanto criticaron.

“Con este juguete nosotros hoy queremos recordarles que, si quieren demoler lo que es una realidad, nosotros aquí lo vamos a reconstruir”, afirmó Xóchitl Gálvez.

Mientras, a través de Twitter, José Ramón López Beltrán se burló de la versión Lego que presentaron los panistas. Incluso ironizó que le comprará el juguete a su hijo “Salo”.

